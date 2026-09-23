HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoa Pug ngỡ ngàng khi đi thử hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở châu Âu, nghe tài xế tiết lộ: "Đã lái xe 20 năm nhưng taxi Việt Nam mới là số 1"

Kim Linh
|

Theo YouTuber Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa), anh ngỡ ngàng khi thấy xe từ hãng taxi Việt Nam hoạt động mạnh tại Đan Mạch.

Khoa Pug vừa chia sẻ video du lịch tại Đan Mạch trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý, khi di chuyển tại một trong những khu vực sầm uất ở Copenhagen, nam YouTuber bất ngờ để ý đến những chiếc xe của Green SM xuất hiện trên đường phố. Anh quyết định đặt thử một chuyến ngắn đến nhà ga, đồng thời trò chuyện với tài xế để tìm hiểu thêm về hoạt động của thương hiệu taxi Việt Nam tại Đan Mạch.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Khoa Pug bắt gặp nhiều xe Green SM trên đường phố Copenhagen (Ảnh: Youtube Khoa Pug)

Nam tài xế cho biết những chiếc xe Green SM mới xuất hiện tại Đan Mạch trong thời gian gần đây. Anh cũng biết đây là thương hiệu đến từ Việt Nam và tìm thấy thông tin tuyển dụng qua Internet, Facebook và Instagram.

"Tôi đã lái xe taxi ở Copenhagen được 20 năm rồi nhưng taxi Việt Nam mới là số 1", tài xế nói. Khi được Khoa Pug hỏi về cảm nhận khi lái chiếc xe, anh trả lời "rất tốt", đồng thời nhận xét phần cốp của chiếc VF8 đang sử dụng khá rộng.

- Ảnh 3.

Người tài xế có chia sẻ đáng chú ý (Ảnh: Facebook Khoa Pug)

Tài xế cho biết dù chưa từng có cơ hội đến Việt Nam, anh đã biết về đất nước này. Theo chia sẻ của người này, hiện Green SM có khoảng 600 xe hoạt động tại Đan Mạch, trong khi số lượng xe dự kiến có thể tăng lên khoảng 3.000 chiếc.

Khi được Khoa Pug hỏi về người đứng sau Green SM, tài xế nhắc đến "Mr. Vượng", tức tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Người này cũng chỉ cho nam YouTuber thấy nhiều xe Green SM đang hoạt động trên đường phố Copenhagen. Khoa Pug cũng liên tục bày tỏ sự thích thú trước sự hiện diện của Green SM tại châu Âu.

- Ảnh 4.

Nam Youtuber trò chuyện với người tài xế để tìm hiểu hoạt động của Green SM (Ảnh: Facebook Khoa Pug)

Trước đó, Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Copenhagen vào tháng 7/2026, đánh dấu lần đầu thương hiệu này hiện diện tại thị trường châu Âu. Đây được xem là một bước tiến trong kế hoạch mở rộng hoạt động quốc tế của Green SM, sau khi phát triển tại Việt Nam và một số thị trường châu Á gồm Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan.

Tại Đan Mạch, Green SM đưa vào vận hành đội xe thuần điện gồm VinFast VF 6 và VF 8, phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị. Hãng này trực tiếp sở hữu, quản lý đội xe và điều hành hoạt động của đội ngũ tài xế nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng một cách đồng nhất.

Nhận vai trò lãnh đạo thay bố, con trai của ông Phạm Nhật Vượng cảm thấy thế nào?
Tags

Khoa Pug

Phạm Nhật Vượng

Green SM

Đan Mạch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

00:49
Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

01:38
Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

01:07
Tạm giữ khẩn cấp Lê Miền Nam SN 1996 và 6 người trong vụ ô tô lao hung hãn vào đám đông

Tạm giữ khẩn cấp Lê Miền Nam SN 1996 và 6 người trong vụ ô tô lao hung hãn vào đám đông

01:20
Cận cảnh bắt giữ Phạm Ngọc Huỳnh Như trong vụ án giang hồ Hoàng Nato

Cận cảnh bắt giữ Phạm Ngọc Huỳnh Như trong vụ án giang hồ Hoàng Nato

00:41
Khoảnh khắc thót tim cả mảng núi đổ ập xuống, vùi lấp tỉnh lộ ở Nghệ An

Khoảnh khắc thót tim cả mảng núi đổ ập xuống, vùi lấp tỉnh lộ ở Nghệ An

00:52
'Thầy trò Đường Tăng' nghênh ngang cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM: Công an nói gì?

'Thầy trò Đường Tăng' nghênh ngang cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM: Công an nói gì?

00:50
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại