Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh?

Khoa Pug nổi tiếng là YouTuber không ngại chi tiền để trải nghiệm những dịch vụ xa hoa, độc lạ. Anh chàng đi tới đâu đều nhận được nhiều sự chú ý bởi những chia sẻ của bản thân về các địa điểm, món ăn hay loạt trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội được thử.

Tuy vậy, điều khiến nhiều người “nể” nhất mỗi khi nhắc đến Khoa Pug chính là màn kéo chân, nâng chiều cao từ 1m67 lên 1m75 với trị giá 5 tỷ đồng. Thời điểm thông báo đi kéo chân, Khoa Pug tạo ra một cuộc tranh luận, bàn tán lớn trên MXH. Sau đó, khi đã hoàn thành cuộc phẫu thuật, sống với chiều cao mới, Khoa Pug vẫn luôn nhận được sự chú ý từ vóc dáng, ngoại hình, dáng đi của anh.

Khoa Pug từng chi 5 tỷ để cải thiện chiều cao từ 1m67 lên 1m75

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại đoạn clip từ năm 2024, khi Khoa Pug về Việt Nam sau khi phẫu thuật kéo chân. Vốn quen thuộc với hình ảnh Khoa Pug trong những bộ đồ thể thao, thời điểm đó, khoảnh khắc hot YouTuber diện vest lịch lãm khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Đáng chú ý hơn, trong sự kiện này Khoa Pug có dịp gặp gỡ Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Ngay lập tức, nam YouTuber ngỏ ý muốn “đọ” chiều cao cùng nàng hậu. “Anh mới kéo chân xong, em thử đứng lên đọ chiều cao với anh xem sao? Tôi mà thấp hơn là tôi đi kéo chân cho cao hơn nữa nhé các bạn”, Khoa Pug nói trong clip.

Trước lời đề nghị của đàn anh, Lương Thùy Linh thoải mái đứng lên đọ chiều cao. Kết quả, nàng hậu cao hơn nửa cái đầu khiến Khoa Pug ngỡ ngàng. Anh hỏi lại chiều cao của Lương Thùy Linh và được cô tiết lộ là 1m80. Lúc này Khoa Pug chỉ biết thốt lên: “Cao dữ vậy. Đứng với Hoa hậu 1m80, nhỏ bé quá!”.

Khoa Pug ngỏ ý "đọ" chiều cao với Lương Thuỳ Linh sau khi kéo chân

Tuy nhiên anh vẫn thấp hơn so với nàng hậu

Tuy nhiên, điều khiến đoạn clip này viral trở lại chính là bởi câu nói: “Tôi mà thấp hơn là tôi đi kéo chân cho cao hơn nữa nhé các bạn”. Vì ở hiện tại, sau 1 năm kể từ thời điểm “hơn thua” với Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Khoa Pug đã đi kéo chân lần 2.

Được biết, nam YouTuber đã chi 3 tỷ đồng, qua Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện ca phẫu thuật kéo chân, nâng chiều cao lên 1m80. Thế nhưng khi nói về lý do kéo chân tiếp tục, anh bày tỏ: “Vì lúc mình kéo đùi dài ra thì cẳng chân sẽ bị ngắn, không/khó có thể ngồi xổm được, vì đùi dài hơn cẳng chân. Đó là lý do mình phải đi kéo chân lần 2, mới ngồi lên ngồi xuống thuận tiện được. Hơn nữa, sải tay mình hơn 1m7 nên kéo chân ra thì tỷ lệ cơ thể sẽ trông đẹp hơn. Chứ lúc chưa kéo chân thì lưng mình dài, đầu to còn chân lại ngắn, nó không hợp lý".

Nhiều người hài hước cho rằng chính màn so chiều cao với Lương Thuỳ Linh khiến Khoa Pug "hơn thua", đi kéo chân lần 2

Vóc dáng và chiều cao hiện tại, sau khi kéo chân lần 2 của Khoa Pug

Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn hài hước cho rằng có thể chính màn so chiều cao với nàng hậu sinh năm 2000 đã tạo động lực để Khoa Pug kéo chân lần 2. Thậm chí, dân tình còn bình luận mong muốn cả hai có dịp gặp lại để “kiểm chứng” xem hiện tại, chiều cao của Khoa Pug thay đổi thế nào.

Trong một vlog gần đây, Khoa Pug cũng đã về Việt Nam chơi, thăm thú các địa điểm. Nhưng sức khoẻ, ngoại hình của anh sau kéo chân lần 2 khiến netizen khá lo lắng. Bởi anh vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật, di chuyển cà nhắc, khó khăn, nói chuyện hụt hơi,... Ngoài ra, vóc dáng có phần “phát tướng” của Khoa Pug cũng khiến dân tình dành nhiều lời hỏi thăm cho sức khoẻ của anh chàng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xem lại clip này mới thấy Khoa Pug không nói suông mà giờ kéo chân thêm thật rồi này”.

- “Giờ thì biết sao ông đi kéo chân lần 2 rồi đó các bạn”.

- “Hơn thua theo kiểu đại gia của Khoa Pug, không cao bằng Hoa hậu nên đi kéo chân luôn. Nể thật”.

- “Hóng màn đo lại chiều cao của 2 người này nha. Giờ hình như ngang bằng rồi đó”.

- “Uy tín ghê, nói là làm liền. Nhưng mà thấy giờ đi lại khó khăn, cũng vất vả quá”.

- “Đúng là không phải ai cũng dám chi tiền cho những trải nghiệm này. Giờ thì cao hơn rồi nhưng không biết bao giờ mới đi lại bình thường được”.