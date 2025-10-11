Khoa Pug chi 300 triệu đồng mua iPhone 17 dát vàng, tuyên bố 'đắt nhất và duy nhất thế giới': Thực hư ra sao?

Ngày 8/10, Khoa Pug đã đăng tải video ghi lại quá trình nhận chiếc iPhone 17 Pro Max dung lượng 1TB mà anh đã đặt hàng riêng từ ông Thắng Eric, một nhà chế tác điện thoại xa xỉ có tiếng tại TP.HCM. Chiếc điện thoại này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán không chỉ vì mức giá "khủng" mà còn vì những tuyên bố đầy táo bạo đi kèm.

Khoa Pug so sánh chiếc iPhone 17 Pro Max đã được chế tác riêng so với phiên bản gốc màu Cam Vũ Trụ rất được ưa chuộng

Màn "đập hộp" trị giá bằng một chiếc ô tô

Trong video, Khoa Pug tỏ ra vô cùng hào hứng khi nhận được sản phẩm sau 10 ngày chờ đợi. Anh giới thiệu đây là "chiếc iPhone 17 Pro Max duy nhất trên thế giới, giá bằng con ô tô" và đưa ra giấy chứng nhận "độc bản".

Chiếc điện thoại gây ấn tượng mạnh với toàn bộ phần vỏ được thay thế từ nhôm sang thép không gỉ và mạ vàng 24K. Mặt lưng được cá nhân hóa với logo "KP" (viết tắt tên Khoa Pug), trong đó chữ "K" được phủ bạch kim và đính kim cương tỉ mỉ. Các chi tiết nhỏ như nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng cũng được đính kim cương. Khoa Pug khẳng định với mức giá hơn 10.000 USD (khoảng 300 triệu đồng), đây là chiếc iPhone 17 đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Cận cảnh chiếc iPhone đặc biệt giá ngang một chiếc xe hơi

"Độc bản" nhưng không phải "duy nhất"

Dù Khoa Pug liên tục nhấn mạnh tính "duy nhất", thông tin từ chính nhà chế tác trong video lại cho thấy một câu chuyện khác. Ông Thắng Eric cho biết, chiếc điện thoại này thuộc phiên bản MONARCH, một bộ sưu tập được chế tác giới hạn 199 chiếc và cá nhân hóa theo yêu cầu của từng khách hàng.

Như vậy, có thể hiểu rằng thiết kế tổng thể của phiên bản MONARCH không phải là độc quyền của Khoa Pug. Chiếc điện thoại của anh là "độc bản" ở chi tiết cá nhân hóa (logo KP), nhưng nó là một trong 199 sản phẩm thuộc cùng một bộ sưu tập.

Có phải là chiếc iPhone "đắt nhất thế giới"?

Tuyên bố "đắt nhất thế giới" của Khoa Pug cũng cần được đặt trong bối cảnh phù hợp. Mức giá 300 triệu đồng cho một chiếc điện thoại chắc chắn là cực kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên, trên thị trường đồ xa xỉ toàn cầu, con số này vẫn còn khá khiêm tốn.

Việc chế tác iPhone với vàng, kim cương và các vật liệu quý hiếm đã không còn xa lạ. Kỷ lục cho chiếc iPhone đắt nhất thế giới hiện nay thuộc về phiên bản Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, có giá lên tới 48,5 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng). Theo Forbes, chiếc điện thoại này thuộc sở hữu của bà Nita Ambani, phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, với thân máy làm từ vàng 24K và một viên kim cương hồng khổng lồ ở mặt sau.

Rõ ràng, dù là một sản phẩm xa xỉ và được cá nhân hóa ấn tượng, chiếc iPhone 17 của Khoa Pug vẫn chưa phải là "duy nhất" hay "đắt nhất thế giới". Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng màn "đập hộp" này đã thành công trong việc tạo ra sự chú ý và thảo luận, đúng với phong cách làm nội dung quen thuộc của nam YouTuber.