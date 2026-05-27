HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Khóa" 2 đầu đường không cho ô tô qua để phơi lúa, công an làm việc với người vi phạm

Hương Trà (T/H)
|

"Phơi lúa chắn đường, không cho xe qua. Ông áo trắng lúc nãy tiến đến đập xe và đòi đập người", người quay clip bức xúc nói.

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh hai người dân ở Nghệ An có hành vi lấn chiếm lòng đường để phơi lúa, gây cản trở giao thông. Đoạn clip được tài xế ô tô ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.

"Phơi lúa chắn đường, không cho xe qua. Ông áo trắng lúc nãy tiến đến đập xe và đòi đập người", nam tài xế bức xúc lên tiếng trong clip. Được biết, sự việc xảy ra tại phường Trường Vinh (Nghệ An).

Sự việc gây chú ý sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

Liên quan tới sự việc trong đoạn clip trên, thông tin trên Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Trường Vinh cho biết đã nhận được phản ảnh về vụ việc trên vào ngày 26/5 và lập tức xác minh, xuống làm việc với người dân có hành vi vi phạm khi phơi lúa ra đường.

"Trước đó, Công an phường Trường Vinh cũng đã tích cực tuyên truyền cho người dân về việc đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thu hoạch, nhắc nhở không phơi lúa lấn chiếm hành lang giao thông" , đại diện công an phường trả lời trên Tri Thức - Znews.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản trên đường bộ có thể bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. Đối với hành vi đặt chướng ngại vật trái phép gây mất an toàn giao thông, mức phạt có thể từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, trường hợp gây tai nạn giao thông, người vi phạm còn có thể phải bồi thường thiệt hại. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người hoặc gây thương tích nặng, có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không phơi lúa, nông sản trên đường giao thông; chủ động tận dụng sân bãi, khu vực trống an toàn hoặc liên kết sử dụng máy sấy trong mùa thu hoạch nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra.

Nam sinh chạy shipper bị trộm xe máy ở Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân
Tags

tin nóng

clip phơi lúa

phơi lúa cản trở giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại