"Khóa" 2 đầu đường không cho ô tô qua để phơi lúa, công an làm việc với người vi phạm

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh hai người dân ở Nghệ An có hành vi lấn chiếm lòng đường để phơi lúa, gây cản trở giao thông. Đoạn clip được tài xế ô tô ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.

"Phơi lúa chắn đường, không cho xe qua. Ông áo trắng lúc nãy tiến đến đập xe và đòi đập người", nam tài xế bức xúc lên tiếng trong clip. Được biết, sự việc xảy ra tại phường Trường Vinh (Nghệ An).

Liên quan tới sự việc trong đoạn clip trên, thông tin trên Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Trường Vinh cho biết đã nhận được phản ảnh về vụ việc trên vào ngày 26/5 và lập tức xác minh, xuống làm việc với người dân có hành vi vi phạm khi phơi lúa ra đường.

"Trước đó, Công an phường Trường Vinh cũng đã tích cực tuyên truyền cho người dân về việc đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thu hoạch, nhắc nhở không phơi lúa lấn chiếm hành lang giao thông" , đại diện công an phường trả lời trên Tri Thức - Znews.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản trên đường bộ có thể bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. Đối với hành vi đặt chướng ngại vật trái phép gây mất an toàn giao thông, mức phạt có thể từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, trường hợp gây tai nạn giao thông, người vi phạm còn có thể phải bồi thường thiệt hại. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người hoặc gây thương tích nặng, có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không phơi lúa, nông sản trên đường giao thông; chủ động tận dụng sân bãi, khu vực trống an toàn hoặc liên kết sử dụng máy sấy trong mùa thu hoạch nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra.