Trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, Iran đang tận dụng kho tên lửa và máy bay không người lái (drone) sản xuất trong nước để duy trì phản công.

Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, lực lượng Iran triển khai vũ khí có độ chính xác cao, tầm xa và có khả năng thách thức hệ thống phòng thủ tiên tiến như Patriot của Mỹ hay Iron Dome và Arrow của Israel.

Theo đánh giá, phản ứng của Iran dựa trên hệ thống tấn công nhiều tầng, kết hợp với không quân truyền thống. Chiến lược này phân tán các bệ phóng trong cơ sở được bảo vệ, giúp duy trì hoạt động ngay cả khi bị tấn công.

Kho tên lửa đạn đạo

Nỗ lực đáp trả của Iran chủ yếu dựa vào tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) và tầm trung (MRBM). Những vũ khí này thực hiện các đòn đánh nhanh, nhắm vào căn cứ quân sự và hạ tầng trong khu vực.

Tên lửa chính xác tầm ngắn : Fateh-110, Zolfaghar và Qiam-1 thường được dùng cho các cuộc tấn công phản ứng nhanh. Đây là tên lửa nhiên liệu rắn, tối ưu cho tính cơ động, triển khai nhanh, rút ngắn thời gian phóng, khiến hệ thống đánh chặn khó phản ứng.

Tên lửa tầm trung: Ghadr, Emad và Khorramshahr được triển khai để tấn công mục tiêu xa hơn. Khorramshahr mang đầu đạn nặng 1.500kg, tầm bắn 2.000km.

Mẫu mới Fattah: Trang bị đầu đạn tái nhập cơ động (MaRV), có thể thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối, gây khó khăn cho phòng thủ. Tốc độ đạt Mach 13-15, tầm bắn 1.400-1.500km.

Với các hệ thống này, Iran đã đặt Israel cùng nhiều căn cứ liên kết với Mỹ tại Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia và UAE trong vùng tấn công.

Chiến thuật bão hòa: Tên lửa hành trình và drone

Song song với tên lửa đạn đạo, Iran triển khai tên lửa hành trình và drone cảm tử để làm quá tải lưới phòng thủ.

Tên lửa hành trình: Paveh, Soumar và Hoveyzeh bay thấp, bám theo địa hình, tránh radar cho đến khi tiếp cận mục tiêu, tăng khả năng xuyên thủng.

Drone Shahed: Động cơ nâng cấp, tầm bay hơn 2.500km, mang đầu đạn 50kg, thường được phóng theo nhóm lớn, phối hợp để áp đảo hệ thống phòng thủ điểm, tạo khoảng trống cho tên lửa đạn đạo khai thác.

Chiến lược chiều sâu và khả năng duy trì

Chiến lược quân sự của Iran chịu ảnh hưởng từ địa hình. Nước này có mạng lưới hầm ngầm rộng lớn, gọi là “thành phố tên lửa”, nơi cất giấu và bảo vệ bệ phóng. Nhờ đó, Iran vẫn duy trì khả năng phản công ngay cả sau khi bị tấn công đường không.

Các báo cáo gần đây cho thấy Iran áp dụng chiến lược phân tán, duy trì phản ứng liên tục thay vì chỉ một lần. Bằng cách kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và drone, Iran muốn gia tăng chi phí tác chiến cho Mỹ và đồng minh, biến cuộc đối đầu thành chiến dịch tiêu hao kéo dài.