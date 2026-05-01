Kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên dần vượt trội khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myeon hồi cuối tháng 1 cho biết, Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất đủ vật liệu để chế tạo tới 20 đầu đạn hạt nhân mỗi năm.

Việc xây dựng hoặc hiện đại hóa các cơ sở sản xuất vật liệu phân hạch sẽ thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng này. Đồng thời Triều Tiên đang nghiên cứu các phương tiện mang phóng tên lửa mới.

Trang Bloomberg nhấn mạnh: "Các tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15, -17, -18 và -19, cùng với những đầu đạn hiện có là đã đủ hỏa lực để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung đặt trên mặt đất của Mỹ, được thiết kế để đẩy lùi một cuộc tấn công hạn chế và chế tạo với chi phí khoảng 65 tỷ USD".

Một kho vũ khí tên lửa tầm ngắn lớn hơn nhiều có thể tấn công các đồng minh của Mỹ ở châu Á và những căn cứ trên đảo Guam, nơi đặt một trong những kho đạn dược lớn nhất thế giới.

Số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Triều Tiên sở hữu được ước tính rất khác nhau. Năm ngoái, trong một bài thuyết trình ủng hộ dự án phòng thủ tên lửa Golden Dome, cơ quan tình báo quân sự Mỹ cho biết Bình Nhưỡng chỉ có 10 tên lửa loại này.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất số vụ phóng thử tương đương trong thập kỷ qua và nhiều khả năng sở hữu tới 48 bệ phóng, đây là ước tính của chuyên gia Van Diepen đến từ trang 38 North - một ấn phẩm trực tuyến theo dõi các diễn biến quân sự của Bình Nhưỡng.

Ông Van Diepen ước tính Triều Tiên hiện có thể sở hữu tới 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa và việc sản xuất vẫn đang tiếp diễn.

Tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung đặt trên mặt đất của Mỹ, bao gồm 44 tên lửa đánh chặn đặt tại Alaska và California, cùng với không gian cho 20 tên lửa nữa ở Alaska, được tạo ra để đối phó với một mối đe dọa nhỏ hơn nhiều.

Mỹ cũng đang phát triển chương trình phòng thủ tên lửa đầy tham vọng mang tên Golden Dome nhằm bảo vệ đất nước khỏi mọi mối đe dọa trên không, bao gồm cả từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Hiện vẫn chưa rõ liệu dự án có khả thi với khoản ngân sách dưới 1.000 tỷ USD hay không.

Cần phải xem xét đến thực tế nữa là một tên lửa liên lục địa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân chứa các đầu đạn con, và những phần tử này cũng cần phải bị bắn hạ bởi một thứ gì đó, chứ không chỉ riêng tên lửa.

Ngay cả với những ước tính thấp hơn, khi một số chuyên gia tin rằng sản lượng hàng năm của Triều Tiên chỉ khoảng 12 - 15 đầu đạn, nhưng tốc độ nói trên vẫn vượt xa Ấn Độ - quốc gia đã tăng kho vũ khí của mình lên 180 đầu đạn, bổ sung thêm 8 đầu đạn trong giai đoạn 2024 - 2025.

Các chuyên gia ước tính trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, Triều Tiên đã có đủ vật liệu để chế tạo khoảng 6 đầu đạn hạt nhân mỗi năm.

Trong giai đoạn đó, mối quan hệ giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un đã chuyển từ trạng thái căng thẳng cận kề xung đột sang gần như thân thiện, khiến Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa.

Ngoài ra, tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng chưa từng được thử nghiệm với đầu đạn thực sự và không rõ liệu chúng có thể sống sót trong chuyến bay đến Bắc Mỹ, khi phải vượt qua hàng loạt hệ thống phòng thủ, hay chịu được sức nóng và áp lực cực lớn khi quay trở lại bầu khí quyển hay không.