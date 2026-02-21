Kho "vàng trắng" miền cực Nam đất nước bất ngờ bứt phá, lần đầu chạm đỉnh 5 sao quốc gia

Dấu mốc OCOP 5 sao cấp quốc gia

Trong đợt đánh giá, phân hạng OCOP quốc gia đợt 1/2025, Hội đồng OCOP Trung ương công bố 47 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Tỉnh Cà Mau có hai sản phẩm được vinh danh là muối tinh Bạc Liêu và muối hạt Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu. Đây cũng là những sản phẩm đầu tiên của tỉnh đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho ngành muối địa phương.

Trải qua hơn 100 năm, nghề làm muối Bạc Liêu (cũ) gắn bó mật thiết với đời sống diêm dân. Dù thu nhập chưa thật sự cao, nghề muối vẫn mang lại nguồn sinh kế ổn định cho hàng nghìn hộ dân ven biển.

Năm 2013, muối Bạc Liêu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý. Đến năm 2020, nghề làm muối nơi đây được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những danh hiệu này không chỉ khẳng định giá trị kinh tế mà còn tôn vinh chiều sâu văn hóa của "vàng trắng" miền biển.

Bên cạnh sản xuất muối, Hợp tác xã Doanh Điền (huyện Đông Hải cũ) còn phát triển mô hình nuôi artemia – ấu trùng làm thức ăn trong ương nuôi tôm cá.

Khai thác muối.

Muối hạt Bạc Liêu không chỉ là gia vị thông thường mà mang nhiều giá trị khác biệt:

Thứ nhất, về chất lượng và thương hiệu. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình hiện đại, đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam. Công nghệ sấy và xử lý giúp hạt muối trắng sáng, đồng đều, sạch tạp chất.

Thứ hai, về điều kiện tự nhiên đặc thù. Vùng ven biển Bạc Liêu có khí hậu nắng nóng, gió mạnh quanh năm – điều kiện lý tưởng để kết tinh muối tự nhiên. Hàm lượng NaCl cao (≥95%), hàm lượng tạp chất như Mg²⁺, Ca²⁺ thấp giúp muối có vị mặn dịu, không đắng, không chát.

Thứ ba, giá trị văn hóa và chỉ dẫn địa lý. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, gắn với truyền thống nghề muối hơn một thế kỷ. Đây là yếu tố quan trọng nâng tầm thương hiệu trên thị trường.

Thứ tư, khả năng vươn ra thị trường quốc tế. Nhờ đầu tư công nghệ như hệ thống máy sấy hiện đại, muối Bạc Liêu đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước trong khu vực.

Tuy nhiên, ngành muối địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Diện tích sản xuất muối trải bạt – mô hình cho năng suất và chất lượng cao – hiện chỉ chiếm dưới 10% tổng diện tích. Toàn vùng mới có hai nhà máy chế biến với tổng công suất hơn 36.000 tấn/năm, chưa tương xứng tiềm năng.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, tỉnh đã triển khai đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021–2030, hướng tới nâng cao năng suất, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng thị trường nội địa và xuất khẩu. Người dân cũng mong muốn được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, vốn và công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống.

Từ những cánh đồng trắng muối trải dài ven biển, "vàng trắng" miền cực Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá. Khi giá trị truyền thống được kết hợp cùng công nghệ hiện đại và chiến lược thị trường bài bản, muối Bạc Liêu (cũ) không chỉ là gia vị trong mỗi bữa ăn, mà còn là niềm tự hào của một vùng đất hơn trăm năm giữ lửa nghề.

PV