Kho vàng khổng lồ "ngủ yên" của Ấn Độ

Báo cáo của Tập đoàn Dịch vụ tài chính ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) cho biết sự gia tăng tài sản hộ gia đình ở Ấn Độ còn được hỗ trợ bởi lãi suất thấp sau khi chính sách tiền tệ được nới lỏng gần đây, cũng như thu nhập cao hơn từ việc cắt giảm thuế.

Báo cáo cho biết việc cắt giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) được thực hiện gần đây, cùng với việc cắt giảm thuế thu nhập được công bố vào đầu năm nay, nhằm mục đích tăng thu nhập của cá nhân.

Theo Times of India, giá vàng đã tăng 61,8% trong năm nay, đạt mức kỷ lục 127.000 rupee/10 gram. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng tăng dự trữ vàng thêm khoảng 75 tấn từ năm 2024, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 880 tấn, chiếm khoảng 14% dự trữ ngoại hối của đất nước.

Việc vàng tăng giá đã củng cố bảng cân đối kế toán của các hộ gia đình, tạo ra cái mà các nhà kinh tế gọi là "hiệu ứng giàu có", làm nền tảng cho niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng.

Nhưng câu chuyện vàng của Ấn Độ không chỉ gói gọn trong phạm vi các hộ gia đình.

Ước tính các ngôi đền Ấn Độ lưu giữ tổng cộng 2.500 - 4.000 tấn vàng dưới dạng trang sức, tiền xu, vàng miếng và đồ trang trí, kết quả của hàng thế kỷ quyên góp từ các tín đồ.

Chỉ riêng Đền Padmanabhaswamy ở Kerala được cho là lưu trữ khoảng 1.300 tấn vàng, trong khi các đền thờ nổi tiếng khác như Tirupati, Shirdi và Vaishno Devi mỗi nơi đều tích lũy hàng trăm ký vàng.

Tính tổng cộng, các hộ gia đình và đền thờ ở Ấn Độ đang nắm giữ một lượng vàng đáng kinh ngạc, từ 27.500 đến 29.000 tấn.

Trên toàn cầu, không quốc gia nào sánh được con số khổng lồ trên, ngay cả ở cấp độ quốc gia. Mỹ dẫn đầu với 8.133 tấn, tiếp theo là Đức (3.351 tấn), Ý (2.452 tấn), Pháp (2.437 tấn) và Trung Quốc (2.298 tấn). Tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới cộng lại nắm giữ khoảng 36.000 tấn, chỉ nhỉnh hơn một chút so với tổng lượng vàng tư nhân của Ấn Độ.

Tuy nhiên, kho báu khổng lồ "vàng ngủ yên" ở Ấn Độ phần lớn vẫn chưa được khai thác. Các nhà kinh tế lập luận nếu một phần nhỏ trong số này được tiền tệ hóa hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp, nó có thể giải phóng một làn sóng vốn mạnh mẽ vào nền kinh tế Ấn Độ, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, sự tôn kính về văn hóa và rào cản niềm tin vẫn tiếp tục khiến phần lớn vàng ở Ấn Độ không được sử dụng.