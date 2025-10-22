Khó tin nhưng thật: Căn hộ khu Đông Hà Nội, sắp bàn giao giá vẫn chỉ 6x triệu/m2

Thị trường "nóng rực", giá căn hộ Thủ đô lập kỷ lục nhưng vẫn còn cơ hội ở khu Đông

Theo báo cáo của CBRE, giá chào bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội trung bình trong quý III đã vượt mốc 90 triệu đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì, chiết khấu), cao hơn quý trước 16% và cao hơn 41% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức giá trung bình của thị trường căn hộ tại TP.HCM trong quý này. Hầu hết trong số đó đang trong giai đoạn mới khởi công hoặc đang xây dựng tầng thấp và dự kiến bàn giao sau 2-3 năm tới.

Mức giá phổ biến tại phân khúc căn hộ cao cấp đã lên tới 99 triệu/m2 (Ảnh: Batdongsan.com.vn)

Đặc biệt, khu Đông Hà Nội duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông. Các dự án trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Ngọc Hồi, đường vành đai 4 – vùng Thủ đô đã và đang được triển khai thần tốc, giúp kết nối khu Đông với trung tâm ngày càng rút ngắn và mở ra nhiều lựa chọn an cư mới cho cư dân Thủ đô.

Cụ thể, trong quý III, những dự án tại khu Đông dù mới đang bắt đầu xây dựng đã đạt mức tiêu thụ tới 70 - 80% bảng hàng chỉ sau một thời gian ngắn mở bán. Bên cạnh đó, theo ghi nhận từ hệ thống giao dịch bất động sản Đất Xanh Miền Bắc, giá căn hộ khu Đông đã đuổi kịp thị trường khu Tây, đặc biệt những dự án ven sông, sở hữu tầm view đẹp và hạ tầng đồng bộ có mức giá lên tới hàng trăm triệu mỗi mét vuông.

Nằm ngay tại cửa ngõ khu Đông, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan gây chú ý khi sắp bàn giao nhưng mức giá hiện đang duy trì chỉ từ 68 triệu/m² – một con số "không tưởng" trong phân khúc cao cấp hiện nay.

Chiếm lĩnh thị trường nhờ mức giá và chính sách hấp dẫn

Tọa lạc tại phố Hướng Dương, xã Phụng Công, cách Hoàn Kiếm chỉ 20 phút di chuyển, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan được chủ đầu tư An Phú Invest phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp với hàng loạt ưu điểm vượt trội từ chất lượng xây dựng, thiết kế độc bản, hệ tiện ích đẳng cấp hay dịch vụ quản lý 5 sao.

Điểm nhấn lớn của The Fibonan không chỉ là mức giá hấp dẫn chỉ hơn 4 tỷ với căn 2 phòng ngủ mà còn ở chính sách bán hàng ưu việt. Theo đó, chủ đầu tư An Phú Invest mang đến đa dạng phương án tài chính, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ mơ ước.

Cụ thể, khách hàng mua căn hộ 2 phòng ngủ trong thời điểm hiện tại chỉ cần thanh toán 25% giá trị căn hộ, khoảng 1,25 tỷ đã có thể nhận nhà ngay, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% và hưởng ưu đãi lãi suất 0 đồng lên tới 18 tháng. Đây là chính sách tài chính được đánh giá là tốt bậc nhất thị trường do công trình hiện đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị bàn giao trong vài tháng tới.

Với những khách hàng có dòng tiền ổn định, An Phú Invest áp dụng chính sách chiết khấu đặc biệt cho hình thức thanh toán sớm tới 7%. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí mua nhà, mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, bởi biên độ tăng giá của khu vực được dự báo còn rất lớn khi hạ tầng hoàn thiện. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn tặng gói nội thất bếp trị giá 150 triệu đồng và miễn 2 năm phí quản lý dịch vụ.

"Trong thời buổi cái gì cũng tăng, từ vàng, chứng khoán cho đến nhà đất, việc tìm được dự án căn hộ giá tốt, sắp bàn giao mà vẫn có hỗ trợ lãi suất dài hạn khi vay ngân hàng thực sự là ‘cứu cánh’ cho những gia đình trẻ như chúng tôi" anh Lê Minh (Hà Nội), một khách hàng vừa đặt cọc căn hộ tại dự án chia sẻ.

Chuẩn sống 5 sao hiện hữu trong từng căn hộ và hệ tiện ích cao cấp

Được phát triển bởi chủ đầu tư An Phú Invest với đội ngũ giàu kinh nghiệm và uy tín lâu năm trên thị trường, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan mang đến trải nghiệm an cư khác biệt - từ chất lượng vật liệu, kết cấu đến không gian sống, tạo niềm tin trọn vẹn cho cư dân.

Căn hộ mang không gian sang trọng và thư thái nhất cho gia chủ

Về thiết kế, các căn hộ có độ cao trần tới 2,83m, diện tích đa dạng từ 56 - 96m2, bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ và đều có từ 2-3 logia. 100% căn hộ có logia phòng khách, 100% phòng ngủ có logia và cửa sổ kết hợp ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí tối ưu. Bên cạnh đó, các vật liệu đều được lựa chọn kỹ càng từ thương hiệu hàng đầu thế giới, thể hiện sự tinh tế đến từng chi tiết như: sàn SPC không formaldehyde, hệ thống cửa kính Low-E ngăn tia hồng ngoại và tia cực tím, thiết bị vệ sinh chuẩn Zen Nhật Bản, hệ cửa nhôm kính hệ xingfa thế hệ mới, điều hòa Samsung âm trần…

Tầm nhìn độc bản bao trọn khu biệt thự Vườn Mai và sông Bắc Hưng Hải

Một trong những yếu tố khác khiến khách hàng ấn tượng mạnh là tầm nhìn panorama hiếm có mà The Fibonan đang sở hữu. Với vị trí gần sông Bắc Hưng Hải, không có tòa cao tầng khác chắn tầm nhìn trong bán kính 300 mét, các căn hộ có tầm nhìn hướng thẳng ra cây xanh mặt nước và trung tâm thành phố. Từ ban công, cư dân có thể chiêm ngưỡng cảnh bình minh trên sông hay ánh đèn lung linh khi thành phố lên đèn – giá trị mà không phải dự án nào tại Hà Nội cũng có.

Về tiện ích, dự án được quy hoạch đồng bộ với 40 tiện ích 5 sao phủ kín từ tầng hầm tới tầng mái, nổi bật là 3 tầng hầm gửi xe, 10 thang máy nhập khẩu, an ninh 6 lớp, bể bơi sinh thái Biodesign công nghệ Ý cùng loạt tiện ích thư giãn tầng mái cao cấp như: rạp chiếu phim ngoài trời, đài thiên văn, khu thiền - yoga, vân vườn cafe... Đồng thời, dự án thừa hưởng tiện ích ngoại khu đẳng cấp của toàn khu đô thị ecopark liền kề: công viên, trường học quốc tế, bệnh viện, và chuỗi thương mại – giải trí sôi động, mang đến cuộc sống tiện nghi và trọn vẹn cho cư dân.

Không chỉ đơn thuần là nơi an cư, dự án còn mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng, đặc biệt khi hạ tầng khu Đông ngày càng hoàn thiện. Với những lợi thế này, căn hộ tại The Fibonan được kỳ vọng trở thành tâm điểm thị trường trong cuối năm 2025.

