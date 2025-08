Khó tin lý do tài xế chạy xe đầu kéo "đánh võng" trên cao tốc, không cho phương tiện khác vượt lên

Theo đó, chiều 3/8, tài xế điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 50R-053..."đánh võng", lạng lách trên đường dẫn cao tốc, hướng từ nút giao thông An Phú đi cầu Long Thành, đoạn qua khu đô thị Lakeview City thuộc phường Bình Trưng, TPHCM. Hành vi này khiến nhiều phương tiện lưu thông phía sau không thể vượt lên, gây bức xúc. Một trong số này đã quay lại clip và chia sẻ lên mạng xã hội vào sáng nay (4/8).

Nắm bắt được thông tin, Phòng CSGT, Công an TPHCM phối hợp cùng Cục CSGT, Bộ Công an để xác minh, xử lý. Danh tính tài xế điều khiển xe đầu kéo được xác định là anh N. (36 tuổi) của công ty A.P. Đến chiều cùng ngày, Công an phường Bình Trưng phối hợp cùng Phòng CSGT, Công an TP.HCM mời anh N. (36 tuổi) cùng đại diện của công ty A.P. lên trụ sở làm việc.

Trong buổi làm việc, tài xế N. trình bày do buồn chuyện gia đình nên khi chạy xe trên cao tốc, thấy đường vắng nên đã "đánh võng" để giải khuây.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế N. về hành vi điều khiển ô tô lạng lách trên đường bộ. Với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt tiền khoảng 45 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng và sẽ tịch thu phương tiện nếu tái phạm cùng hành vi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.