Khó hiểu nhất lúc này: Hoa hậu Bảo Ngọc được học bổng toàn phần hay chỉ được hỗ trợ 20% học phí?

Cư dân mạng tiếp tục thắc mắc những chi tiết liên quan đến thư mời du học của Hoa hậu Bảo Ngọc.

Sau khi chính thức lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh thư mời nhập học chương trình thạc sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ), Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã phần nào giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc chỉnh sửa bài đăng và hình ảnh tài liệu. Tuy nhiên, có một câu hỏi vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi: Rốt cuộc Bảo Ngọc nhận được học bổng toàn phần hay chỉ là khoản hỗ trợ 15.000 học phí

Mọi chuyện bắt đầu khi Bảo Ngọc chia sẻ tin vui trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại Columbia University SIPA - một trong những trường đào tạo chính sách công hàng đầu thế giới thuộc hệ thống Ivy League. Ban đầu, bức thư mời này thể hiện việc người đẹp nhận được hỗ trợ theo dạng "no tuition" - cụm từ thường được hiểu là không phải đóng học phí hoặc được miễn học phí. Cụ thể, trong thư mời lần đầu tiên có dòng: "The fellowship carries an award and no tuition (no tuition - PV) will be applied toward tuition" (tạm dịch: Học bổng này đi kèm một khoản hỗ trợ và toàn bộ học phí sẽ được chi trả).

Trong bức thư mời đầu tiên được Bảo Ngọc đăng tải, phần tài trợ được ghi là "no tuition" nghĩa là học bổng toàn phần, không chi trả học phí

Chính vì thế, không ít người đã mặc định rằng Bảo Ngọc nhận được học bổng toàn phần hoặc ít nhất là được tài trợ phần lớn chi phí học tập cho toàn khóa học. Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra khi sau 7 lần chỉnh sửa, nàng hậu thay thế bằng một phiên bản thư khác. Trong văn bản mới được công khai, nội dung ghi rõ: "The fellowship carries an award of $15,000.00 to be applied toward tuition" (Tạm dịch: Học bổng đi kèm khoản hỗ trợ trị giá 15.000 USD được dùng để chi trả học phí). Theo nội dung thư, khoản hỗ trợ này sẽ được chia thành ba đợt giải ngân trong các học kỳ mùa Hè, mùa Thu và mùa Xuân.

Không chỉ thế, trong thư còn viết thêm yêu cầu để tiếp tục khoản tiền này: "Việc tiếp tục được nhận khoản hỗ trợ này phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ các quy định về Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu (Satisfactory Academic Progress - SAP) của SIPA đối với chương trình học của mình. Sinh viên phải duy trì kết quả học tập và kỷ luật tốt ở mỗi học kỳ để tiếp tục đủ điều kiện nhận nguồn tài trợ học bổng của SIPA. Khoản học bổng này chỉ được áp dụng cho chương trình MPA in Environmental Science and Policy".

Thế nhưng ở bài đăng mới nhất, vị trí đó lại được thay thế bằng con số 15.000 đô

Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu đối chiếu con số này với mức học phí thực tế của chương trình. Theo thông tin trên mạng xã hội, học phí của chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy được cho là dao động khoảng 75.000 - 80.000 USD cho toàn khóa học, chưa bao gồm các chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, sách vở và nhiều khoản phát sinh khác khi du học tại Mỹ.

Nếu lấy mức học phí khoảng 75.000 USD, khoản hỗ trợ 15.000 USD tương đương khoảng 20% tổng học phí. Trong trường hợp học phí lên tới 80.000 USD, tỷ lệ hỗ trợ còn khoảng 18,75%. Chính vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi: Nếu học bổng thực tế chỉ ở mức khoảng 20% học phí thì vì sao trước đó lại xuất hiện cách hiểu rằng đây là dạng hỗ trợ miễn học phí hoặc học bổng toàn phần?

Trong bài đăng giải thích mới nhất, Bảo Ngọc vẫn chưa đề cập trực tiếp đến điểm đang gây tranh cãi lớn nhất là sự khác biệt giữa thông tin học bổng ở hai phiên bản thư được lan truyền trên mạng xã hội.

Cư dân mạng tò mò sự khác biệt lớn giữa 2 nội dung thông tin này trong thư mời nhập học của Bảo Ngọc

Dù những tranh cãi liên quan đến thư mời nhập học và học bổng vẫn đang tiếp diễn, nhiều ý kiến cho rằng điều đáng ghi nhận là Bảo Ngọc vẫn lựa chọn tiếp tục đầu tư cho việc học sau khi đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực sắc đẹp và giải trí. Việc một hoa hậu trẻ theo đuổi chương trình thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng như Columbia là nỗ lực đáng được khuyến khích và ủng hộ.

Tuy nhiên, câu chuyện lần này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc công khai thông tin một cách rõ ràng, đặc biệt với những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng. Chỉ một vài chi tiết chưa được thể hiện đầy đủ hoặc cách xử lý hình ảnh dễ gây hiểu nhầm cũng có thể dẫn đến nhiều tranh luận trái chiều, thậm chí làm lu mờ những thành quả đáng tự hào.

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Không ít cư dân mạng cho rằng nếu ngay từ đầu các thông tin liên quan đến chương trình học, mức hỗ trợ học bổng và nội dung thư mời được trình bày minh bạch, đầy đủ hơn thì có lẽ những hiểu lầm vừa qua đã không xảy ra. Bởi lẽ, công chúng hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi trước những điểm chưa rõ ràng, trong khi người nổi tiếng cũng cần cẩn trọng hơn khi chia sẻ các dấu mốc quan trọng của mình trước hàng triệu người theo dõi.

Suy cho cùng, điều mà nhiều khán giả mong muốn không phải là một câu chuyện hoàn hảo, mà là sự minh bạch và nhất quán trong thông tin. Khi mọi thứ được làm rõ, những thành tích học tập hay nỗ lực phát triển bản thân của Bảo Ngọc mới có thể nhận được sự ghi nhận trọn vẹn thay vì bị phủ bóng bởi các tranh cãi không đáng có.

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Ảnh: FBNV