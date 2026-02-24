Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh Lầu Năm Góc giải mật toàn bộ hồ sơ về UFO.

Một kho lưu trữ công khai khổng lồ với 3,8 triệu tài liệu giải mật của Chính phủ Mỹ đã bất ngờ biến mất chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến UFO và sự sống ngoài hành tinh.

Kho dữ liệu này, mang tên The Black Vault, do nhà nghiên cứu John Greenewald Jr điều hành, đã bị xóa sạch khỏi máy chủ ngày 20/2, khiến hàng trăm GB tài liệu về UFO, dự án CIA và các vụ việc gây tranh cãi lớn như vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy biến mất.

Greenewald cho biết các thư mục trên máy chủ đã bị thay đổi quyền truy cập, nhật ký sở hữu tệp cũng bị chỉnh sửa mà không có lời giải thích. Ông khẳng định đây là nguồn tài liệu quan trọng, nơi công chúng có thể tìm thấy những hồ sơ mà Chính phủ Mỹ đã âm thầm giải mật trong suốt 80 năm qua.

Lệnh công bố UFO và sự cố bất ngờ

Ngày 19/2, Tổng thống Trump ra lệnh Lầu Năm Góc phải công khai mọi tài liệu liên quan đến UFO, hiện tượng bay không xác định (UAP) và sự sống ngoài hành tinh. Lệnh này được đưa ra ngay sau khi ông chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì từng nói công khai rằng “người ngoài hành tinh có thật”, mà theo ông Trump là tiết lộ thông tin mật.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố lịch sử này, toàn bộ dữ liệu của The Black Vault đã bị xóa. Greenewald viết trên mạng xã hội rằng ông không loại trừ khả năng có hành vi phá hoại, dù phía nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khẳng định đây là “xóa dữ liệu” chứ không phải lỗi hệ thống.

Trong hơn 30 năm, Greenewald đã nộp hơn 11.000 yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) để thu thập các tài liệu, gồm hồ sơ liên quan đến vụ rơi UFO ở Roswell năm 1947. Ông cũng từng công bố bằng chứng về các nhóm bí mật như Majestic 12 (MJ-12), được cho là thành lập sau sự kiện Roswell để nghiên cứu công nghệ ngoài hành tinh.

Hồ sơ của The Black Vault có từ những tài liệu ban đầu mô tả hành động của Chính phủ Mỹ sau vụ rơi UFO được cho là xảy ra tại Roswell, New Mexico năm 1947.

Khôi phục dữ liệu và nghi vấn về động cơ

May mắn là toàn bộ hơn 3,8 triệu tệp đã được Greenewald sao lưu ở nhiều nơi an toàn và nhanh chóng khôi phục sau sự cố. Ông nhấn mạnh: “Đây là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: Luôn sao lưu dữ liệu ở nhiều nơi và không bao giờ để bị đe dọa bởi bất cứ điều gì.”

Greenewald cho rằng sự cố có thể chỉ là “bảo trì máy chủ sai thời điểm” từ phía nhà cung cấp, nhưng ông cũng thừa nhận không thể loại trừ khả năng có bàn tay phá hoại.

Các chuyên gia nhận định việc xóa dữ liệu có thể xảy ra do lỗi phần mềm, sự cố phần cứng hoặc thậm chí do hacker khai thác lỗ hổng bảo mật.

Trong khi đó, nhiều ý kiến hoài nghi cho rằng động thái của chính quyền ông Trump về việc công bố toàn bộ hồ sơ UFO chỉ là chiêu trò chính trị nhằm đánh lạc hướng dư luận, bởi các tài liệu từng được giải mật trước đây như vụ ám sát Kennedy hay hồ sơ Jeffrey Epstein đều bị bôi đen nặng nề, không hé lộ bằng chứng rõ ràng.

Sự kiện này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về mức độ minh bạch của Chính phủ Mỹ trong việc xử lý thông tin liên quan đến UFO và sự sống ngoài hành tinh.