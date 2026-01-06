Khó cứu vãn nữ danh hài

Theo Herald Econom y, Park Na Rae đang đối mặt với nghi vấn được hưởng ưu ái trong quá trình bị Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc thanh tra.

Ngày 5/1, nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho biết Cục Điều tra số 2 thuộc Cơ quan Thuế Seoul đã tiến hành cuộc thanh tra thuế chuyên sâu. Thời gian điều tra kéo dài khoảng một tháng, từ tháng 11/2022 đối với Park Na Rae và công ty do cô thành lập mang tên Enpark.

Trên giấy tờ, đại diện pháp lý của công ty là mẹ ruột của Park Na Rae. Thực tế bà không làm việc tại đây nhưng vẫn đều đặn nhận khoản tiền lên tới vài triệu won mỗi tháng, tổng thu nhập một năm khoảng 80 triệu won (khoảng 60.000 USD).

MC, nữ danh hài Hàn Quốc Park Na Rae. Cô bị cáo buộc bắt nạt nơi làm việc, tiêm thuốc trái phép, chậm trả lương.

Tính đến giữa năm 2021, sau khi thành lập Enpark vào năm 2018, Park Na Rae được cho là đã tích lũy tổng doanh thu gần 100 tỷ won (khoảng 75 triệu USD). Phần lớn số tiền này được giữ lại trong tài khoản pháp nhân của công ty khiến dư luận nghi ngờ đây là hành vi nhằm né tránh nghĩa vụ thuế cá nhân.

Cơ quan thuế nhận định Park Na Rae có dấu hiệu kê khai khống chi phí lên tới hàng chục tỷ won, từ đó mở cuộc điều tra. Các cơ quan liên quan ước tính số tiền thuế bị trốn có thể lên đến ít nhất 20 tỷ won (khoảng 15 triệu USD). Tuy nhiên, sau quá trình làm việc, cơ quan thuế chỉ yêu cầu nữ nghệ sĩ nộp bổ sung từ 200 đến 300 triệu won (tương đương 150.000-225.000 USD) và khép lại vụ việc.

Một cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Thuế quốc gia nhận định: “Việc trong nhiều năm liền thu về hàng chục tỷ won rồi giữ lại dưới dạng lợi nhuận tại công ty có thể được xem là hình thức tối ưu thuế. Nhưng việc đăng ký nhân sự không thực sự làm việc hoặc sử dụng chi phí ảo rõ ràng là hành vi trốn thuế”.

Người này nói thêm: “So với nhiều nghệ sĩ khác, việc chỉ bị truy thu vài trăm triệu won cho thấy có thể Park Na Rae đã giải trình khá tốt với tổ điều tra. Tuy nhiên, các tình tiết thực tế vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng”.

Trong khi đó, Park Na Rae hiện vướng vào tranh chấp pháp lý với các quản lý cũ.

Hai cựu quản lý của cô được gọi là A và B vào ngày 3/1 đã nộp đơn yêu cầu phong tỏa bất động sản của Park Na Rae, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại. Hai người này cáo buộc nữ nghệ sĩ có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như gây thương tích nghiêm trọng, bắt nạt nơi làm việc, quấy rối tình dục, kê đơn thuốc thay người khác, chậm thanh toán chi phí cá nhân…

Chấn động không kém là tin Park Na Rae bị cáo buộc đã có hành vi quan hệ tình dục với một người đàn ông ở hàng ghế sau của ô tô, trong khi các quản lý của cô vẫn đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ phía trước. Những người quản lý này cho biết họ bị buộc phải chứng kiến và nghe thấy toàn bộ sự việc trái với ý muốn của mình.

Đáp lại, Park Na Rae cũng nộp đơn phản tố, cáo buộc hai cựu quản lý có hành vi tống tiền chưa đạt và biển thủ tài sản trong quá trình làm việc, thể hiện lập trường cứng rắn trước các cáo buộc.

Ngoài ra, Park Na Rae còn bị nghi ngờ từng nhận dịch vụ y tế trái phép từ một người được gọi là “dì tiêm chích”, liên quan đến hành vi khám chữa bệnh không có giấy phép.

Hình ảnh của nữ MC trước công chúng vì thế gần như sụp đổ, song Park Na Rae vẫn giữ im lặng. Cô đã thông báo tạm dừng hoạt động từ 16/12/2025.

Park Na Rae sinh năm 1985, là MC, diễn viên hài, sao giải trí hạng A của Hàn Quốc. Cô thường xuyên xuất hiện trên truyền hình trong các show có rating cao như I live alone, I can see your voice, Amazing saturday…