"Khó cứu" Trấn Thành

Tối 17/1, tập cuối của phiên bản chiếu YouTube Running Man Vietnam chính thức lên sóng và nhanh chóng khiến khán giả bàn tán rôm rả. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tập hấp dẫn nhất từ đầu mùa đến nay khi liên tục xuất hiện những cú "twist" căng não giữa phe người và phe linh hồn. Các thử thách được dàn dựng vừa nặng tính vận động, vừa tạo ra loạt tình huống gây cười khiến người xem khó rời mắt. Bên cạnh dàn cast chính, các khách mời như Lương Thế Thành, Pháo và 52Hz cũng được khen ngợi vì hòa nhập nhanh, chơi hết mình, không ngại lăn xả. Sự tung hứng nhịp nhàng giữa khách mời và cast chính góp phần đẩy không khí tập cuối lên cao trào.

Trong tập này, tình huống của Trấn Thành được netizen gọi vui là "khó cứu" lại bất ngờ chiếm trọn spotlight. Ở thử thách vượt bức tường trơn trượt phủ đầy xà phòng để chạm đến đỉnh cao nhất, Trấn Thành loay hoay liên hồi nhưng vẫn bất lực. Dốc cao, bề mặt trơn cùng… "chiếc bụng mỡ" khiến nam MC hoàn toàn lép vế trước thử thách. Sau nhiều lần cố gắng bất thành, Trấn Thành đành chấp nhận bỏ cuộc, lùi về phía sau để hỗ trợ đồng đội. Khoảnh khắc "dở khóc dở cười" nhất là khi anh quay sang Quang Tuấn và than thở: "Tui mập quá tui không lên được, để tui đẩy Công chúa lên".

Trấn Thành bất lực vì chiếc bụng mỡ khiến anh không thể thực hiện thử thách (Clip: Running Man Việt)

Trấn Thành thở hổn hển sau 1001 lần cố gắng (ảnh: Running Man Việt)

Trấn Thành còn dỗi hờn vì tạo thử thách bất lợi cho anh (Ảnh: Running Man Việt)

Trấn Thành đành lùi về để hỗ trợ đồng nghiệp chiến thắng (ảnh: FBNV)

Trấn Thành còn dùng chiếc bụng để lấy lực đẩy Quang Tuấn lên (ảnh: FBNV)

Từ đầu mùa 3 đến hiện tại, điều khiến nnetizen thích thú là Trấn Thành không hề né tránh khuyết điểm hình thể, ngược lại còn biết tận dụng chính cân nặng của mình để tạo miếng hài duyên dáng. Không cần gồng gánh hình ảnh hay cố tỏ ra "bất bại", anh biến sự bất lực trước thử thách thành tiếng cười tự nhiên.

Khép lại mùa 3, có thể cho rằng sự trở lại của Trấn Thành với Running Man Vietnam là hoàn toàn hợp lý. Anh không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn tạo ra màu sắc riêng, góp phần cân bằng giữa yếu tố giải trí và cảm xúc. Và ở tập cuối cùng, Trấn Thành đã chứng minh anh thật sự là "linh hồn" của Running Man Việt.

"Chiếc bụng" của Trấn Thành trở thành đặc sản mùa 3 (Ảnh: Running Man Việt)

Người chiến thắng Running Man Việt mùa 3 sẽ được công bố trong bản chiếu rạp vào ngày 24/1 tới.