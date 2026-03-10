Từng là biểu tượng nhạc pop toàn cầu, Britney Spears không chỉ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn trở thành gương mặt đại diện cho cả một thế hệ văn hóa đại chúng đầu thế kỷ 21.

Nhưng sau hơn hai thập niên sống trong ánh hào quang và áp lực khổng lồ của danh tiếng, hình ảnh “công chúa nhạc pop” ngày nay lại gắn với những thông tin khiến công chúng lo lắng. Khó cứu Britney Spears khỏi khủng hoảng, những video kỳ lạ trên mạng xã hội, cuộc sống bất ổn và mới nhất là vụ bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Lo ngại chồng chất sau vụ Britney Spears bị bắt

Ngày 9/3, Page Six cập nhật thông tin mới vụ Britney Spears bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, cho thấy sự việc đang gây ra nhiều lo ngại đối với tình trạng sức khỏe tinh thần của nữ ca sĩ.

Spears bị cảnh sát giao thông chặn xe tại hạt Ventura, bang California tối 4/3, sau khi bị phát hiện điều khiển chiếc BMW 430i mui trần màu đen trong tình trạng mất kiểm soát vào khoảng 21h30.

Sau khi bị đưa về đồn cảnh sát để làm việc, nữ ca sĩ 44 tuổi được thả vào khoảng 3h sáng hôm sau sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Theo hồ sơ pháp lý, Spears dự kiến ra tòa vào ngày 4/5 để giải quyết vụ việc.

Các nguồn tin nói với Page Six rằng nữ ca sĩ “khóc rất nhiều” và rơi vào trạng thái suy sụp khi bị bắt giữ.

“Cô ấy hoàn toàn tan vỡ. Britney hiểu những gì đã xảy ra là rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là các con trai của cô ấy”, một nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ chia sẻ.

Khán giả lo lắng Britney Spears ngày càng bất ổn.

Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi cảnh sát được cho là đã phát hiện một số viên thuốc trong xe của Spears, được TMZ mô tả là Adderall, cùng với một “chất lạ” khác đang được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích.

Theo Page Six, những người thân cận với Spears đang cân nhắc khả năng đưa nữ ca sĩ vào một trung tâm điều trị hoặc chương trình cai nghiện, nhằm giúp cô ổn định lại cuộc sống.

Các chuyên gia pháp lý nhận định Spears có thể được yêu cầu tham gia chương trình điều trị hoặc cai nghiện như một phần của thỏa thuận pháp lý trước khi xét xử, thay vì phải đối mặt với án tù.

Theo những người thân cận, nữ ca sĩ hiện đặc biệt lo lắng rằng vụ việc có thể ảnh hưởng đến các con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi).

“Britney rất đau lòng về toàn bộ sự việc, nhưng cô ấy hiểu rằng mình phải chịu trách nhiệm. Cô ấy sợ rằng chuyện này sẽ tác động đến gia đình, đặc biệt là các con,” nguồn tin cho biết.

Vụ bắt giữ hôm 4/3 không hoàn toàn bất ngờ đối với những người theo dõi Britney Spears thời gian gần đây. Nhiều tháng qua, nữ ca sĩ liên tục khiến người hâm mộ lo lắng với những video kỳ lạ trên mạng xã hội, chia sẻ những phát ngôn khó hiểu.

Một video từng gây tranh cãi lớn cho thấy Spears nhảy múa với những vật trông giống dao, dù sau đó cô khẳng định đó chỉ là “dao giả”. Trong video khác, Spears nhảy múa trong bộ đồ ren bó sát và gặp sự cố trang phục khiến lộ ngực, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Năm 2024, Spears gây sốc khi nói rằng mình “sắp tròn 5 tuổi và ngày mai phải đi học mẫu giáo”. Theo California Post, cảnh sát đã được gọi đến biệt thự của Spears tại Thousand Oaks tới 14 lần trong hai năm qua, bao gồm nhiều cuộc kiểm tra tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ.

Một số nguồn tin cho rằng tình trạng của Spears bắt đầu trở nên tồi tệ hơn sau khi Kevin Federline - chồng cũ của cô - phát hành cuốn hồi ký Y ou Thought You Knew vào tháng 10/2025. Cuốn sách đưa ra nhiều cáo buộc gây tranh cãi về hành vi và lối sống của nữ ca sĩ, trong đó có những chi tiết nhạy cảm liên quan đến cuộc sống gia đình.

“Hai tháng qua thực sự rất khó khăn với Britney. Hành vi của cô ấy ngày càng thất thường. Có lúc cô ấy ổn, nhưng có lúc lại hoàn toàn mất kiểm soát”, nguồn tin nói với Page Six.

Sau vụ bắt giữ, một vấn đề khác lại nổi lên. Nữ ca sĩ lo lắng bị cha ruột tiếp tục kiểm soát. Ông Jamie Spears nắm quyền giám hộ cuộc sống con gái từ năm 2008. Suốt 12 năm, ông kiểm soát gần như toàn bộ tài chính, sự nghiệp và các quyết định cá nhân của nữ ca sĩ.

Phong trào #FreeBritney do người hâm mộ khởi xướng đã gây áp lực lớn lên hệ thống pháp lý Mỹ, dẫn đến việc tòa án Los Angeles chấm dứt chế độ giám hộ vào năm 2021.

Với Britney Spears, ký ức về giai đoạn đó vẫn là một vết thương chưa lành. Nữ ca sĩ vẫn mang sự căm giận sâu sắc đối với cha mình và tâm trạng của cô trở nên tồi tệ mỗi khi nghĩ đến khả năng ông quay trở lại cuộc sống của mình.

Bi kịch của biểu tượng văn hóa toàn cầu

Những biến cố liên tiếp trong cuộc sống của Britney Spears khiến công chúng tiếc nuối khi nhìn lại vị trí của nữ ca sĩ trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Cuối thập niên 1990, Britney Spears xuất hiện như hiện tượng hiếm có của làng nhạc pop. Năm 1998, khi mới 16 tuổi, cô ra mắt ca khúc …Baby One More Time . Trong thời gian ngắn, bài hát trở thành cơn sốt toàn cầu, đưa tên tuổi của nữ ca sĩ trẻ tuổi từ một gương mặt mới của Disney Channel trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Album cùng tên sau đó bán hơn 25 triệu bản trên toàn thế giới, trở thành một trong những album đầu tay thành công nhất trong lịch sử âm nhạc. Thành công bùng nổ này không chỉ mở ra kỷ nguyên mới cho nhạc pop cuối thập niên 1990 mà còn đưa Britney Spears trở thành gương mặt đại diện cho cả một thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Hơn hai thập niên hoạt động, Spears bán ra hơn 150 triệu bản thu âm, giành nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Grammy, cùng hàng loạt danh hiệu tại MTV Video Music Awards và Billboard Music Awards. Những ca khúc như Toxic, Oops!... I Did It Again, Stronger hay Womanizer không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn trở thành dấu mốc văn hóa của nhạc pop đầu thế kỷ 21.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Britney Spears không chỉ là ca sĩ. Cô là biểu tượng của văn hóa đại chúng, là gương mặt xuất hiện dày đặc trên truyền hình, tạp chí, quảng cáo và các sân khấu lớn trên toàn thế giới.

Theo Forbes, sau hơn hai thập niên hoạt động, Spears hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 150 triệu USD. Năm ngoái, nữ ca sĩ được cho là đã bán danh mục âm nhạc của mình cho công ty đầu tư Primary Wave với giá khoảng 200 triệu USD - thương vụ lớn cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của các bản hit mà cô từng tạo ra.

Britney Spears thời đỉnh cao danh vọng.

Thế nhưng, phía sau thành công rực rỡ ấy là những áp lực khổng lồ của danh tiếng, thứ mà không phải ngôi sao trẻ nào cũng có thể chịu đựng trong thời gian dài. Nhà nghiên cứu văn hóa đại chúng Mark Thompson cho rằng trường hợp của Britney Spears phản ánh rõ những hệ lụy mà ngành công nghiệp giải trí có thể gây ra đối với các nghệ sĩ nổi tiếng quá sớm.

“Britney Spears nổi tiếng khi còn là thiếu niên và gần như trưởng thành hoàn toàn dưới ánh đèn sân khấu. Khi một người lớn lên trong môi trường đó, họ rất khó có cơ hội trải nghiệm cuộc sống bình thường”, Thompson nhận định.

Theo ông, sự chú ý liên tục của truyền thông, áp lực từ công chúng và sự kiểm soát chặt chẽ của ngành công nghiệp giải trí có thể tạo ra những vết thương tâm lý lâu dài đối với các ngôi sao trẻ.

Đối với nhiều người theo dõi câu chuyện của Britney Spears, việc nữ ca sĩ thoát khỏi chế độ giám hộ vào năm 2021 từng được xem là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, thậm chí là chiến thắng của công chúng trước hệ thống pháp lý bị cho là đã kiểm soát quá sâu vào cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ, gần như tước đoạt quyền con người.

Nhưng thực tế sau đó cho thấy việc giành lại quyền tự do không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề của Britney Spears được giải quyết.

Pilar Vigneaux - một trong những người tổ chức phong trào #FreeBritney - thừa nhận bà cảm thấy buồn khi thấy nữ ca sĩ vẫn đang vật lộn với cuộc sống, ngay cả khi chiến dịch mà bà và hàng triệu người hâm mộ theo đuổi đã thành công.

“Thật đau lòng khi nhận ra rằng Britney có thể đã được giải phóng về mặt pháp lý, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy thực sự được giải phóng khỏi những khó khăn trong cuộc sống”, bà nói với Page Six.

Trong khi đó, Kevin Federline, chồng cũ của Spears và là cha của hai con trai cô, từng bày tỏ lo ngại nữ ca sĩ có thể đối mặt kết cục bi kịch giống những diva nhạc pop quá cố như Whitney Houston hay Amy Winehouse nếu không nhận được sự giúp đỡ cần thiết.

Những nhận định như vậy càng khiến vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn mới đây trở nên đáng lo ngại hơn.

Với nhiều người lớn lên cùng âm nhạc của Spears, họ đồng cảm trước bi kịch của biểu tượng văn hóa. Đó là bi kịch của ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao của nhạc pop thế giới, giờ đây lại loay hoay tìm lại chính mình giữa những cú trượt dài.