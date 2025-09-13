Khó có con, tôi bị mẹ chồng tìm cách đuổi khỏi nhà, vài năm sau, bà tìm con dâu cũ khóc nghẹn kể 1 chuyện

Tôi tên Bích, kết hôn với chồng cũ – Nam được bốn năm. Những năm tháng đó, điều khiến tôi khổ tâm nhất là chuyện con cái. Vợ chồng tôi cưới nhau mãi mà chưa có tin vui. Hai bên gia đình thúc giục, bản thân tôi cũng nóng ruột. Tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi bị suy giảm buồng trứng sớm, khả năng có con tự nhiên rất khó.

Khi nghe tin ấy, tim tôi như rơi xuống. Tôi đã khóc, rồi lại tự trấn an rằng y học ngày nay có nhiều phương pháp hỗ trợ, chỉ cần kiên trì thì vẫn còn hy vọng. Tôi lao vào chữa trị, thuốc men, thay đổi lối sống. Nhưng giữa lúc tôi cố gắng thì sóng gió lại ập đến từ chính gia đình chồng.

Mẹ chồng tôi bắt đầu thay đổi ánh mắt, lời lẽ dành cho tôi. Bà trách móc, chì chiết, bóng gió rằng tôi không làm tròn bổn phận. Tôi nghe tin bà còn đi xem mặt cho chồng tôi, ngấm ngầm thúc ép anh cưới người khác để sớm có cháu bế bồng. Đau lòng hơn, chồng tôi không phản đối, chỉ im lặng. Tôi hiểu, sự im lặng ấy cũng là một sự đồng tình.

Tôi chủ động rời khỏi nhà chồng khi biết mẹ chồng đang tìm mối khác cho con trai. (Ảnh minh họa)

Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định ly hôn. Tôi không muốn níu kéo một cuộc hôn nhân đã mất đi tình thương, cũng không muốn mình trở thành gánh nặng. Tôi trả lại tự do cho Nam, để anh có thể tìm người khác sinh con nối dõi như mẹ anh mong muốn. Ngày ký đơn, nước mắt tôi rơi lã chã, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm, như vừa tháo bỏ một sợi dây trói buộc.

Thời gian trôi đi, tôi dần đứng dậy. Vài năm sau, tôi gặp một người đàn ông khác, anh không đặt nặng chuyện con cái, chỉ cần tôi bên cạnh. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra, tôi có thai tự nhiên và sinh một bé gái đáng yêu. Khi bế con trên tay, tôi mới thật sự hiểu hạnh phúc giản dị đến thế nào.

Tưởng rằng quá khứ đã khép lại, không ngờ một ngày kia, mẹ chồng cũ tìm đến tôi. Bà khóc nức nở, nắm chặt tay tôi mà xin lỗi. Tôi ngỡ ngàng, vừa ngại ngần vừa xót xa. Bà kể, con gái bà - Thu cũng gặp cảnh giống hệt tôi ngày trước. Em ấy lấy chồng nhưng khó có con, bị gia đình chồng lạnh nhạt, còn ủng hộ chồng em ấy có quan hệ bên ngoài. Đến khi người tình của chồng Thu mang thai, họ thẳng thừng đuổi em ra khỏi nhà.

Không ngờ có một ngày, mẹ chồng cũ lại đến xin lỗi tôi. (Ảnh minh họa)

Nghe chuyện, lòng tôi trĩu nặng. Tôi tưởng tượng cảnh Thu khóc cạn nước mắt, thấy lại bóng dáng chính mình năm xưa. Mẹ chồng cũ bảo, bà ân hận vô cùng, cảm thấy ông trời trừng phạt vì những gì bà đã gây ra cho tôi. Bà đến xin lỗi, chỉ mong tôi tha thứ để lòng bà bớt day dứt.

Tôi không còn oán hận. Nếu là tôi của vài năm trước, chắc sẽ cay đắng lắm. Nhưng giờ đây, khi đã có gia đình mới, có con gái ngoan bên cạnh, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi chỉ nói với bà: "Con đã tha thứ từ lâu rồi. Chuyện cũ cho qua đi, miễn là bây giờ bác thương Thu, đừng để em ấy phải chịu cảnh đơn độc".

Cuộc đời đôi khi lạ lắm, người từng làm mình đau lại có ngày rơi vào hoàn cảnh giống hệt, mới thấm thía những gì đã gây ra. Tôi không mong bà phải chịu khổ, chỉ mong từ câu chuyện của tôi và Thu, sẽ có nhiều người mẹ hiểu rằng con dâu cũng là con, và nỗi khổ vô sinh không bao giờ đáng để ai đó bị hắt hủi, ruồng bỏ.