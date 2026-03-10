Kho chứa vàng của 60 quốc gia trên thế giới

Những thỏi vàng được khắc số seri riêng biệt.

Sâu dưới lòng đất khu tài chính lịch sử London tồn tại một mê cung khổng lồ, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Kho vàng của Ngân hàng Anh (Bank of England) hiện là nơi lưu giữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Cục Dự trữ Liên bang New York (Mỹ).

Bên trong những căn phòng kiên cố được gia cố bằng bê tông, khoảng 400.000 thỏi vàng đang được cất giữ, trở thành nền tảng quan trọng cho sự ổn định tài chính quốc tế.

Vàng đến từ đâu?

Dù kho vàng đặt tại London, phần lớn số vàng này không thuộc riêng Vương quốc Anh. Chỉ một phần nhỏ là dự trữ quốc gia, khoảng 6% tương đương 300 tấn, do Ngân khố Hoàng gia (HM Treasury) quản lý. Phần lớn vàng thuộc sở hữu của 60 ngân hàng trung ương và một số công ty thương mại trên toàn cầu.

London vốn là trung tâm giao dịch vàng vật chất của thế giới, vì vậy nhiều chính phủ chọn lưu giữ vàng tại đây để thuận tiện tiếp cận.

Ngân hàng Anh đóng vai trò là đơn vị lưu ký chính cho các ngân hàng trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Đáng chú ý, bản thân Ngân hàng Anh chỉ sở hữu đúng hai thỏi vàng, được trưng bày tại bảo tàng phía trên kho.

Việc lưu giữ vàng tại London giúp các quốc gia dễ dàng chuyển giao quyền sở hữu mà không cần vận chuyển khối lượng kim loại nặng qua biên giới, đồng thời duy trì tính thanh khoản cho thị trường vàng London.

Kiến trúc kiên cố

Kho vàng được xây dựng từ thập niên 1930, ăn sâu vào lớp đất sét London, với diện tích tương đương nhiều sân bóng đá.

Công trình được thiết kế để chịu áp lực khổng lồ từ hàng trăm nghìn thỏi vàng. Vàng được xếp trên các pallet chắc chắn, với giới hạn chiều cao nghiêm ngặt để tránh ảnh hưởng đến kết cấu.

Lối vào bắt đầu từ trụ sở Ngân hàng tại Threadneedle Street, nơi khách phải vượt qua hàng loạt cổng và rào chắn thép bố trí như mê cung, nhằm ngăn việc ghi nhớ đường đi. Nhân viên phải qua nhiều trạm kiểm soát trước khi tiếp cận những cánh cửa khóa bằng chìa dài hàng mét.

Bên trong, hàng nghìn thỏi vàng được xếp ngay ngắn trên pallet. Xe nâng di chuyển từng nhóm bốn pallet, mỗi pallet chứa khoảng 80 thỏi, tương đương 1 tấn vàng. Không gian mang dáng dấp cổ điển thời Victoria, nhưng được bảo vệ bằng công nghệ hiện đại như giám sát điện tử, nhận diện giọng nói và hệ thống chống bom.

Kiểm toán nghiêm ngặt

Mỗi thỏi vàng đều có số seri riêng, dấu chứng nhận độ tinh khiết và ký hiệu của nhà máy luyện kim. Nhờ vậy, toàn bộ khoảng 400.000 thỏi đều có thể truy xuất nguồn gốc. Ngân hàng Anh thường xuyên tiến hành kiểm toán chặt chẽ để giữ uy tín là “người gác kho báu” của thế giới.

Trong bối cảnh tài chính số phát triển, những thỏi vàng này vẫn là biểu tượng hữu hình của sự ổn định. Kho vàng không chỉ lưu giữ kim loại quý mà còn củng cố niềm tin vào hệ thống tiền tệ toàn cầu, tạo nền tảng an toàn cho mạng lưới giao thương và quản lý dự trữ phức tạp ngày nay.