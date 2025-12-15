Theo Khmer Times, lực lượng quân đội Campuchia đã thu giữ một xe bọc thép BTR-3E1 của quân đội Thái Lan gần biên giới Thái Lan - Campuchia.

Được biết, xe chiến đấu bộ binh BTR-3E1 đã bị kíp lái Thái Lan bỏ lại sau khi giao tranh gần một con đường sát biên giới.

Sau đó, chiếc xe được lực lượng Campuchia kéo đi và đưa về phía sau.

Campuchia cẩu 1 chiếc xe bọc thép bị quân đội Thái Lan bỏ lại. Ảnh: Khmer Times

Đây là loại xe bánh lốp 8x8 được thiết kế cho các nhiệm vụ vận chuyển binh lính, hỗ trợ hỏa lực và trinh sát.

Xe được trang bị pháo tự động 30mm, súng máy đồng trục và khả năng mang tên lửa chống tăng dẫn đường, tùy thuộc vào cấu hình.

Thái Lan đã sử dụng dòng xe bọc thép BTR-3 trong hơn một thập kỷ như một phần của lực lượng bộ binh cơ giới.

Diễn biến này diễn ra sau những báo cáo trước đó cho rằng Thái Lan đã mất một xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4.

Các quan chức quân đội Thái Lan xác nhận rằng khẩu pháo VT-4 đã bị hư hại sau khi bắn liên tục, được cho là bị trục trặc trong quá trình sử dụng cường độ cao. Theo các tuyên bố của quân đội Thái Lan, cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang tiếp diễn.