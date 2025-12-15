Một quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ cho biết rằng lực lượng này đặt mục tiêu đưa lớp khinh hạm mới vào hoạt động trong năm 2028, đẩy nhanh tiến độ chỉ vài tuần sau khi chính thức hủy bỏ chương trình Constellation.

“Chúng tôi tin rằng khinh hạm tương lai có thể hạ thủy vào năm 2028”, ông Jason Potter, quyền Giám đốc phụ trách mua sắm của Hải quân Mỹ phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng ở Washington. Hiện tại, ông Potter đang đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Hải quân phụ trách Nghiên cứu, Phát triển và Mua sắm.

Theo ông Potter , phương pháp đóng tàu được cập nhật của Hải quân Mỹ dựa trên 3 nguyên tắc cốt lõi: ổn định, phân phối và phát triển.

“Chúng tôi đang áp dụng những bài học kinh nghiệm và các phương pháp tốt nhất khi tiến hành nhanh chóng, trong đó tập trung vào các thiết kế có độ tin cậy cao, được sản xuất tại Mỹ, bàn giao cho chính phủ Mỹ với số lượng sử dụng thực tế đã được xác định rõ về hiệu suất, nhân lực, bảo trì, phụ tùng và nhu cầu đào tạo”, ông Potter nói rõ.

Lộ trình mới phản ánh một sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược tàu chiến mặt nước. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Hải quân John Phelan đã xác nhận quyết định hủy bỏ chương trình Constellation sau khi chỉ hoàn thành hai tàu - Constellation (FFG-62) và Congress (FFG-63).

4 thân tàu còn lại theo kế hoạch đã bị hủy bỏ theo các điều khoản sửa đổi với Fincantieri Marinette Marine - công ty đóng tàu có trụ sở tại Wisconsin. Họ vẫn sẽ giao 2 tàu dẫn đầu hiện đang được đóng nhưng sẽ không tiếp tục đóng các thân tàu FFG-64 đến FFG-67.

Việc dựa vào thiết kế FREMM của châu Âu để chế tạo Constellation bị xem là quyết định sai lầm của Hải quân Mỹ.

Lớp tàu Constellation, dựa trên thiết kế FREMM của Ý, ban đầu được dự định để lấp đầy khoảng trống về năng lực giữa tàu chiến ven biển (Littoral Combat Ship) và tàu khu trục lớn hơn. Tuy nhiên sự chậm trễ, chi phí tăng cao và những lo ngại về khả năng mở rộng lâu dài đã khiến Hải quân Mỹ phải đánh giá lại tính khả thi.

Ông Potter nhấn mạnh rằng nỗ lực chế tạo khinh hạm mới sẽ tránh được những rủi ro thiết kế trước đây bằng cách dựa vào nền tảng đã có lịch sử hoạt động được chứng minh.

Vị quan chức nhấn mạnh ý định của Hải quân Mỹ trong việc hợp tác với các xưởng đóng tàu trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống có nguồn gốc từ nước ngoài. Họ cũng đang ưu tiên các phương pháp sản xuất hỗ trợ tiến độ đóng mới nhanh hơn và giảm rủi ro vận hành.

Thông tin chi tiết về lớp tàu chiến mới, bao gồm thông số kỹ thuật và nhà sản xuất chính, vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên các quan chức cho biết nó có thể sẽ dựa trên các thiết kế thân tàu và hệ thống phụ trợ đã được hoàn thiện và đang sử dụng trong toàn bộ hạm đội.