Khiêng quan tài quay clip trước chợ Bến Thành, nhóm 11 người lãnh án tù

Tối 10-2, sau một ngày xét xử công khai, TAND Khu vực 1 – TPHCM tuyên án 11 bị cáo trong vụ khiêng quan tài diễu phố để quay clip quảng cáo trước chợ Bến Thành, phường Bến Thành, TPHCM.



Học clip nước ngoài

Vụ án xảy ra ngày 25-2-2025 do Hồ Ngọc Tuấn (kinh doanh quần áo) cùng đồng phạm tổ chức chụp ảnh, quay clip quảng cáo tại một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa.

Sau đó, Tuấn chỉ đạo nhóm mặc đồ đen, áo in chữ "never GG", "DIE EVERYDAY" khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường, rồi tiếp tục đưa quan tài ra khu vực cửa Nam chợ Bến Thành để quay thêm hình ảnh. Nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, băng qua các giao lộ lớn.

Ngày 1-3-2025, Tuấn dựng clip và đăng lên TikTok "never GG". Đến rạng sáng 3-3, clip thu hút hơn 8.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Hình ảnh từ đoạn clip mang quan tài diễu phố

Cơ quan chức năng xác định nhằm quảng bá cho thương hiệu áo thời trang cá nhân, Hồ Ngọc Tuấn cùng nhóm đồng phạm đã dàn dựng, mang quan tài ra các khu vực công cộng như chợ Bến Thành để quay phim, chụp ảnh. Tuấn là người khởi xướng, cùng vợ chồng Nguyễn Văn Quyết – Vũ Thị Thanh Xuân góp vốn kinh doanh và thống nhất thực hiện quảng cáo gây sốc.

Tuấn đã mua một cỗ quan tài giá 3,5 triệu đồng tại Long An, thuê Nguyễn Văn Thẩm và bốn người khác khiêng với giá 500.000 đồng/người. Các bị cáo còn lại là Thẩm và nhóm nhân viên trại hòm tham gia khiêng quan tài.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Ngọc Tuấn khai ý tưởng sử dụng quan tài để quảng cáo xuất phát từ việc xem và "học theo" các video clip nước ngoài. Tuấn cho rằng ban đầu không nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật nên đã thực hiện. Trước HĐXX, bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và mong được pháp luật khoan hồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Thẩm, người trực tiếp thuê nhân viên khiêng quan tài, khai khi nhận đặt hàng đã nghĩ đây là đạo cụ phục vụ một đoàn quay phim. Thẩm cho rằng mình không lường trước được tính chất nghiêm trọng của sự việc cũng như mức độ ảnh hưởng khi diễn ra tại khu vực đông người như chợ Bến Thành.

Bàn bạc, tổ chức chặt chẽ

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Việc các bị cáo mang quan tài ra khu vực công cộng (như Chợ Bến Thành) để chụp ảnh, quay phim nhằm quảng bá thương hiệu áo thời trang đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội.

Các bị cáo tại tòa

Về tính chất vụ án, HĐXX xác định đây là vụ án có sự bàn bạc, phân công và tổ chức chặt chẽ, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội từ 2 lần trở lên tại các địa điểm khác nhau, nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định pháp luật.

HĐXX đã nêu rõ vai trò của từng cá nhân. Trong đó, bị cáo Tuấn và Phúc được xác định là người chủ mưu, khởi xướng và trực tiếp biên tập nội dung để đăng tải lên mạng xã hội, nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc nhất.

Tuy nhiên, HĐXX cũng thể hiện quan điểm nhân văn và khoan hồng khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt và chưa có tiền án tiền sự. Đặc biệt, đối với bị cáo Ràng (đã 65 tuổi, đang mắc bệnh tim) và bị cáo Phúc (đang là sinh viên), do có vai trò tham gia hạn chế và nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định cho các bị cáo này được hưởng án treo để tạo điều kiện cho họ tự cải tạo dưới sự giám sát của địa phương.