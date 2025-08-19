Khiến Thái Lan vỡ trận, tuyển Việt Nam đoạt danh hiệu sau “bữa tiệc” đầy ngoạn mục

Giữa bầu không khí hân hoan của Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8), tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên một “bữa tiệc” của bóng đá tấn công khi đối đầu Thái Lan ở trận tranh HCĐ giải nữ Đông Nam Á.

Trước khi được tận hưởng những khoảnh khắc ăn mừng, tuyển Việt Nam đã bị thử thách bản lĩnh bởi lối đá đầy quyết liệt của tuyển Thái Lan.

Những phút đầu trận, không phải đội chủ nhà, chính Thái Lan mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Khả năng pressing tầm cao của đội bạn khiến tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tuyến giữa của tuyển Việt Nam không tạo được đủ mối liên kết, trong khi 3 cầu thủ tấn công gồm Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Hải Yến cũng thiếu đi sự phối hợp ăn ý.

Thế trận giằng co, có phần bế tắc được kéo dài tới cuối hiệp 1, khi số pha dứt điểm của hai đội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tường chừng hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, song bước ngoặt đã xảy ra đúng vào phút 45. Những người hưởng niềm vui chính là chủ nhà Việt Nam.

Sau những nỗ lực tán công, tuyển Việt Nam cũng có được bàn mở tỷ số nhờ pha phối hợp bóng dài khá chất lượng. Hải Yến chạy chỗ thông minh nhận đường chuyền dài của đồng đội, sau đó tung cú dứt điểm chéo góc quyết đoán trong vòng cấm không cho thủ môn Thái Lan cơ hội cản phá.

Tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Chính bước ngoặt mà Hải Yến tạo ra đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu trong hiệp hai, trong bối cảnh mà tuyển nữ Việt Nam chơi thứ bóng đá tấn công đầy hưng phấn và thăng hoa.

Khoảnh khắc bùng nổ thật sự đến vào giữa hiệp hai, khi tuyển nữ Việt Nam liên tiếp có được những bàn thắng. Phút 65, Huỳnh Như sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng cũng có được bàn thắng đáng nhớ ở giải năm nay.

Đón đường chuyền tinh tế của Thị Van, thủ quân 34 tuổi đã dùng tới 2 cú sút để đánh bại thủ môn Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thắng ấy, Huỳnh Như đã rút ra một tấm lá cờ Tổ quốc để ăn mừng đầy cảm xúc. Cô cũng không quên ôm người thầy của mình, HLV Mai Đức Chung, người cũng đã chờ đợi bàn thắng này từ quá lâu. Trên khán đài, những lá cờ Tổ quốc tung bay khiến sân Lạch Tray ngập tràn sắc đỏ.

Trong trạng thái hưng phấn, các cô gái Việt Nam tiếp tục dâng lên, và bàn thắng thứ ba đã đến chỉ sau đó 3 phút (phút 68). Lần này, đến lượt Bích Thuỳ đã toả sáng rực rỡ. Cô đón đường chuyền dài của đồng đội, sau đó tung cú sút chéo góc từ chếch phía cánh phải. Trái bóng đi quá căng và hiểm khiến thủ môn Thái Lan đành lực bất tòng tâm.

Huỳnh Như cuối cùng cũng có bàn thắng tại giải.

Không khí tuyệt vời trên khán đài sân Lạch Tray.

Việc dẫn tới 3 bàn giúp tuyển nữ Việt Nam rất thoải mái về tâm lý. HLV Mai Đức Chung cũng thực hiện những phương án thay người, trong đó có việc đưa “máy chạy” Thanh Nhã vào sân. Trong khi đó, tuyển Thái Lan buộc phải dâng cao với những hy vọng mong manh.

Rốt cuộc, tất cả những gì Thái Lan có thể làm được chỉ là một bàn gỡ danh dự, được Kwaenkasikarm thực hiện ở phút 87 khi thế trận đã an bài. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng tiếp tục tạo thêm cơ hội nhưng các chân sút áo đỏ không tận dụng thành công.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 3-1 cho tuyển Việt Nam. Tuy không thể giành “Vàng” nhưng một bữa tiệc của bóng đá tấn công mang về tấm HCĐ, cũng là món quà cực kỳ quý giá mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đã dành tặng người hâm mộ.

Sau rất nhiều giọt mồ hôi, tuyển nữ Việt Nam đã khép lại giải đấu trên sân nhà theo cách thật sự đáng nhớ. Khoảnh khắc Huỳnh Như ăn mừng, và những lá cờ tung bay trên khán đài đúng ngày 19/8, sẽ còn đọng lại trong lòng hàng triệu người hâm mộ.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển Việt Nam 3-1 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như

Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan Rodthong, Supapron, Natcha, Pluemjai Sontisawat, Thawanrat Promthongmee, Pichayatida, Karnjanathat Phomsri, Madison Casteen, Pinyaphat Klinklai, Janista Jinantuya