Diễn biến Việt Nam 0-0 Thái Lan: Thế trận đầy khó lường

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

7': Tuyển Việt Nam nhập cuộc khó khăn

Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn. Khả năng pressing của đội bạn khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn. Đội chủ nhà chưa tạo được pha tấn công đáng chú ý nào.

2': Thái Lan dứt điểm

Cầu thủ Thái Lan Klinklai sút bóng khá nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Kim Thanh đã kịp bay người cản phá.

1': Hiệp 1 bắt đầu

Tuyển Việt Nam giao bóng trước.

Đội hình xuất phát:

Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam.

Đội hình tuyển Thái Lan.

Thống kê:

Hai đội từng chạm trán tổng cộng 9 lần ở mọi đấu trường kể từ năm 2014. Trận đấu duy nhất mà Thái Lan có thể giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam đã cách đây hơn 11 năm (ngày 21/5/2014 với tỷ số 2-1). Còn lại trong 8 trận đối đầu sau đó (kể từ trận đấu diễn ra ngày 22/9/2015 đến nay), tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại, thắng tới 7, hòa 1 trước Thái Lan.

Ở lần chạm trán gần nhất cách đây 1 tuần, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng hạ Thái Lan 1-0

Phong độ

Phong độ của tuyển nữ Việt Nam.

Phong độ của tuyển nữ Thái Lan.

Nhận định sơ lược:

Ở vòng bán kết giải nữ Đông Nam Á 2025, cả tuyển nữ Việt Nam lẫn Thái Lan đều bộc lộ hạn chế của mình. Với Thái Lan, đó là kinh nghiệm khi hầu hết toàn đội đều là những nhân tố trẻ, chỉ có đúng 1 cầu thủ trên 23 tuổi. Đây cũng là lý do khiến Thái Lan thua ngược Myanmar 1-2 dù sớm được đối thủ “tặng” một bàn phản lưới nhà ngay từ phút thứ 6.

Còn với tuyển nữ Việt Nam, nền tảng thể lực và hạn chế ở khả năng dứt điểm là lý do mấu chốt khiến toàn đội để thua U23 Australia cũng với tỷ số 1-2.

Nếu so với Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ chủ động chơi tấn công. HLV Mai Đức Chung sẽ tung lực lượng mạnh nhất vào sân với mục tiêu giành chiến thắng.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao tuyển nữ Việt Nam sẽ một lần nữa vượt qua người Thái, giành hạng Ba ở giải đấu trên sân nhà.