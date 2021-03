Khi “trẻ trâu” chơi phóng lợn

Chỉ thoáng nhìn chiếc tuýp sắt dài 2-3m, phía đầu gắn dao chọc tiết lợn thì bất kỳ người dân lương thiện nào đều cảm thấy bất an. Hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cần phải được ngăn chặn. Đồng thời đã đến lúc cần có chế tài xử lý những cá nhân, cơ sở sản xuất thứ vũ khí ghê rợn này.



Ngang nhiên chém người

Rạng sáng ngày 24-2-2021, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xảy ra một vụ giết người hết sức nghiêm trọng. Nam sinh mới 16 tuổi đang chở bạn trên đường đi chơi về "bỗng nhiên" dính một nhát chém chí tử. Điều khiến người ta cảm thấy đau xót và phẫn nộ là bị hại không hề quen biết hay mâu thuẫn gì với nhóm gây án.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 1 giờ 14 phút cùng ngày, họ bất ngờ nghe thấy những tiếng nẹt pô xe máy ầm ầm, rồi một toán thanh niên cưỡi trên nhiều xe gắn máy đã áp sát đôi nam nữ đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một đối tượng trong nhóm này cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn nhảy từ yên xe xuống và đuổi theo đôi nam nữ. Khi đến gần, đối tượng đã đâm một nhát vào đầu thanh niên cầm lái, khiến anh này ngã lăn ra đất, máu chảy thành vũng. Cô gái ngồi sau cũng chỉ kịp ôm mặt, hét lên thất thanh. Dù được đưa vào Bệnh viện 108 cấp cứu, song nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) khẩn trương tổ chức điều tra truy bắt các đối tượng. Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức các tổ nhóm tiến hành rà soát nhân chứng, lập danh sách đối tượng tình nghi và "bốc" chúng về cơ quan Công an đấu tranh.

Hoàng Thế Anh, Trần Quang Huy và đồng bọn bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, đêm 23-2-2021, nhóm “trẻ trâu” do Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu và nhóm của Ngô Thành Luân (SN 1997 trú tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cầm đầu có mâu thuẫn và xô xát với nhau tại khu vực đường Giải Phóng - Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội).



Yếu thế hơn, nhóm của Hoàng Thế Anh đã bỏ chạy về phía đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Còn nhóm của Luân quay về khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ăn uống.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24-2-2021, Thế Anh gọi thêm đồng bọn (gồm hàng chục đối tượng) mang theo nhiều vũ khí như dao, kiếm, tuýp sắt gắn phóng lợn đi thành đoàn, lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội để tìm nhóm của Luân để trả thù.

Khi đi đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Đinh Công Tráng (quận Hoàn Kiếm) nhóm của Thế Anh gặp anh Hoàng T.M (sinh năm 2005, trú tại Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn M.H (SN 2005, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) cùng anh Dương V.H (SN 2001 trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển xe máy chở bạn gái đi ngược chiều.

Phía sau anh M. và anh H. có một nhóm khoảng 40 người cả nam và nữ điều khiển khoảng 20 xe máy ngược lại theo hướng từ Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo. Nghĩ đây là những người thuộc nhóm của Luân, các đối tượng trong nhóm của Thế Anh đã cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn nhảy xuống xe, đuổi theo và chém vào vùng trán của anh M. khiến cho anh này ngã nhào xuống đường, chấn thương sọ não. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108 song anh M. đã tử vong.

Ngày 4-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng gồm: Hoàng Thế Anh và 13 đối tượng về hành vi “Giết người”; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng Ngô Thành Luân, Đỗ Xuân Phong, Lê Duy về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ án trên chưa kịp lắng xuống, thì ngay sau đó Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hàng chục “trẻ trâu” về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quận Đống Đa vào đêm 5-2-2021.

Những chiếc tuýp sắp gắn phóng lợn dài ngoằng khiến người ta nhìn đã thấy kinh sợ.

Đầu tháng 2-2021, do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2002, quê quán Sơn La) hẹn gặp nhóm do Nguyễn Tiến Lộc (tên gọi khác là Long Phúc Xá; SN 2003; trú tại Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng) cầm đầu để giải quyết.



Sau đó, Linh nhờ người yêu là Nguyễn Hải Tâm (SN 2002, trú tại Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) đứng ra xử lý hộ nên đến chiều 5-2-2021, Tâm và Lộc nhắn tin qua Facebook hẹn 23 giờ cùng ngày đến vòng xuyến Mậu Lương, quận Hà Đông để đánh nhau. Tối cùng ngày, Lộc đã rủ 13 đối tượng mang theo 7 tuýp sắt hàn dao bầu đi đến điểm hẹn.

Khi biết chuyện Tâm hẹn Lộc đánh nhau, Linh gọi cho Lã Hoàng Anh Tú (tức Tú bi) cùng 3 đối tượng khác đi hỗ trợ Tâm. Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm của Tâm huy động được khoảng 10 người di chuyển bằng 5 xe máy cầm theo 5 tuýp sắt hàn dao bầu đi tìm nhóm Lộc để quyết đấu.

Tại vòng xuyến Mậu Lương thì 2 nhóm đã chạm mặt. Sau cuộc “khẩu chiến” biến thành màn rượt đuổi gây kinh hoàng cho nhiều người dân dọc tuyến đường Cầu Trắng - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn. Khi tới trước cổng trường Tiểu học Kim Liên thì nhóm của Tâm đuổi kịp nhóm đối thủ. Tâm vung dao chém khiến một đối tượng bị thương ở tay và đầu…

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Năm ngoái, Công an quận Hoàng Mai cũng đã xử lý hình sự 14 “trẻ trâu” vì hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 14-2-2020, Nguyễn Quốc Anh (SN 2001, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) thấy người yêu cũ đăng ảnh chụp chung với bạn trai trên Facebook nên vào "bình luận" với nhiều lời lẽ khiêu khích. Sau hồi thách đố với bạn trai của người yêu cũ trên mạng xã hội, hai bên hẹn gặp nhau vào tối hôm sau ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Quốc Anh rủ thêm đến gần 40 thanh niên và hẹn gặp nhau lúc 22 giờ 30 ngày 15-2 tại phố Nguyễn Xiển. Nhóm này cũng đã chuẩn bị khoảng 20 tuýp sắt gắn dao phóng lợn chở nhau trên 20 xe máy. Khoảng 23h50 cùng ngày, cả nhóm đến điểm hẹn ở trước một trường tiểu học. Thấy một xe máy chở ba người đi theo hướng phố Tân Mai ra Đền Lừ, cả nhóm đuổi theo, tấn công. Khi ba nạn nhân ngã ra đường, cả nhóm phát hiện nhầm người nên bỏ đi. Hai trong ba nạn nhân bị thương tích lần lượt 10% và 3%.

Thứ vũ khí có thể lấy mạng người trong nháy mắt vẫn được cung cấp tự do trên thị trường.

Vấn đề đáng báo động



Theo thống kê của Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, khoảng ba năm trở lại đây, nạn thanh thiếu niên, các ổ nhóm tội phạm dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn để “diễu phố” và thực hiện các hành vi nguy hiểm như cướp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng và thậm chí là giết người có chiều hướng gia tăng. Dù cơ quan Công an đã tổ chức đấu tranh trấn áp quyết liệt, song dường như đó mới chỉ là giải quyết phần ngọn…

Theo một điều tra viên Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS Công an Hà Nội, thời kỳ mới manh nha, những chiếc tuýp sắt gắn dao phóng lợn chỉ dài khoảng 80cm đến 1m. Song thời gian trở lại đây, đánh giá được sự lợi hại của thứ vũ khí này, các đối tượng đã đặt thợ sản xuất ra những chiếc tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn dài 3-4m.

Chỉ cần thoạt nhìn thấy thứ vũ khí này thì ai cũng phải cảm thấy e dè, kinh sợ. Bản thân người viết bài này cũng cảm thấy ớn lạnh trước những con dao phóng lợn nhọn hoắt, được "chắp cánh" bằng những ống sắt dài. Thứ vũ khí này có thể đoạt mạng người trong chớp mắt.

Đồng thời trên một số hội nhóm trên mạng xã hội, thậm chí còn có những “Hội phóng lợn” tập trung các đối tượng thích sử dụng thứ vũ khí này. Cũng qua các hội nhóm này, đối tượng chỉ cho nhau những xưởng rèn, hàn, sản xuất ra nó để sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trên mạng cũng như ở đời thường. Đặc biệt, chỉ cần thấy admin hoặc thành viên "hô" lên một tiếng là các “trẻ trâu” lập tức lên đường “chinh chiến”. Dĩ nhiên, món không thể thiếu là những chiếc tuýp sắt gắn phóng lợn.

Nhóm đối tượng chém nhầm tình địch bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Mới đây, rạng sáng 6-2-2021, tổ công tác Cảnh sát cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội) thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Thanh Xuân đã phát hiện tại khu vực đường Giáp Nhất (phường Thượng Đình) một nhóm nam thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện nghi vấn. Khi đến gần, CSCĐ nhận ra nhóm này đang mang theo 5 thanh dao phóng lợn hàn tuýp sắt.



Đấu tranh tại chỗ, đối tượng trên khai danh tính là Nguyễn Tuấn H. (SN 2002, trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội). H. nói rằng, nhóm của đối tượng này tụ tập và mang hung khí tới để chuẩn bị... đi đánh nhau. Bản thân H. không biết hết các thành viên trong nhóm, nhưng vẫn "nhiệt tình" tham gia. Số hung khí được lấy từ nhà một đối tượng ở khu vực Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cũng theo Cơ quan công an, về công tác phòng ngừa thì có thể thấy một thực trạng đáng buồn và đáng lên án là có những đối tượng, nhóm đối tượng khi được đặt hàng sản xuất thứ vũ khí nguy hiểm kia thì vẫn đồng ý.

Họ có thể lý giải rằng không biết mục đích của khách hàng (có thể dùng để trồng cây hoặc tự vệ). Tuy nhiên thật khó biện minh việc "trồng cây" với những chiếc tuýp gắn phóng lợn dài đến 3-4 mét. Dường như chỉ vì tiền mà họ đã gián tiếp gây ra những nguy hiểm cho cộng đồng.

Nếu các cơ quan chức năng không sớm có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi nạn trẻ trâu chơi phóng lợn, cũng như việc sản xuất, tàng trữ, sử dụng thứ vũ khí kinh khủng này thì những vụ án ghê rợn sẽ còn diễn ra.