Các cuộc tấn công của Nga đang trở nên thường xuyên và tàn phá hơn khiến Ukraine đang trong tình trạng báo động thường trực.

Khói bao phủ Kiev sau cuộc tấn công của Nga.

Kết quả

Theo RIA, còi báo động đã vang lên không ngừng nghỉ tại thủ đô Kiev của Ukraine kể từ cuối tuần trước. Chỉ trong ngày 29/8, còi báo động không kích đã vang lên 10 lần, kéo dài tổng cộng 10 giờ và 44 phút.

Sau đó một ngày, cường độ các cuộc tấn công của Nga thậm chí còn vượt quá những con số này. Chuông báo động đã vang lên 11 lần.

Trong khi trước đây các cuộc tấn công chính thường diễn ra vào ban đêm, thì hiện nay các cuộc tấn công ban ngày không còn hiếm gặp nữa.

"Trong một động thái hiệu quả đến kinh ngạc, Nga đã chuyển từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn sang các đợt ném bom liên tục kéo dài 60 giờ", tờ The Telegraph nhận xét về kết quả các cuộc tấn công của Nga.

Cũng theo nguồn tin này, sự khoe khoang của Ukraine về thành công của các cuộc tấn công tầm xa đã gây ra tác dụng ngược lại.

"Tuyên bố của Ukraine rằng họ đã xoay chuyển cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho mình bằng cách tấn công sâu vào các nhà máy lọc dầu và kho hậu cần đã bị bác bỏ bởi các chiến dịch trả đũa và báo thù quy mô lớn hơn nhiều của Nga", ấn phẩm của Anh viết.

Và những biện pháp đối phó này đang mang lại kết quả. Đặc biệt, một trong những cuộc tấn công thành công nhất trong thời gian gần đây là cuộc đột kích vào làng Myla thuộc vùng Kiev của Ukraine.

Theo quân đội Nga, mục tiêu là một kho chứa linh kiện cho máy bay không người lái tầm xa FP-1 và FP-2 do Fire Point sản xuất.

Những rắc rối của Fire Point (công ty do Denis Shtilerman - một cộng sự thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky điều hành) không dừng lại ở đó.

Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng Nga cũng đã tấn công trung tâm vận tải và hậu cần FIM Service ở làng Chaiki, nơi lưu trữ các linh kiện cho tên lửa hành trình tầm xa Flamingo.

Ukraine cũng thừa nhận cuộc tấn công ở Mila nhắm vào một kho đạn dược. Vụ nổ thứ cấp đã buộc phải đóng cửa đường cao tốc M-06 Kyiv-Chop.

Đây là vụ việc quy mô lớn thứ hai trong vòng 2 tháng. Vào tháng 7, một kho hàng ở Vyshneve đã bị phá hủy theo cách tương tự. Theo cựu đại biểu Quốc hội Ihor Mosiychuk, kho hàng này chứa, ngoài các loại đạn dược khác, cả bom chùm và đạn pháo chứa uranium nghèo.

Điểm chung giữa hai vụ việc này không chỉ là quy mô hậu quả, mà còn là việc cả hai kho hàng đều nằm trong khu vực đô thị.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận điều này, đồng thời kêu gọi trừng phạt những người chịu trách nhiệm vi phạm các quy định an toàn.

Tuy nhiên, như nhà báo người Ireland Chey Bowes đã lưu ý, bước đi này được thực hiện theo lệnh cá nhân của ông Zelensky.

"Đó là quyết định của ông ấy. Tổng thống Zelensky không quan tâm đến mạng sống của người dân Ukraine", ông viết trên mạng xã hội.

Trên khắp khu vực

Danh sách các mục tiêu bị tấn công không chỉ dừng lại ở đó. Và như thực tiễn cho thấy, Lực lượng vũ trang Ukraine thường xuyên sử dụng các công trình dân sự cho mục đích quân sự.

Đặc biệt, vào hôm 31/8, có thông tin cho biết một nhà kho thuộc công ty Roshen của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gần Kiev đã bị phá hủy.

"Điều quan trọng ở đây không phải là tên chủ sở hữu hay thậm chí là việc sản xuất kẹo. Hệ thống hậu cần của Roshen thường xuyên xử lý hàng hóa quân sự.

Gần 1/4 diện tích nhà kho được sử dụng cho mục đích này, bao gồm các bộ phận máy bay không người lái và thiết bị điện tử quân sự", Sergei Lebedev, điều phối viên của tổ chức ngầm thân Nga ở Mykolaiv, cho biết.

Cũng tại vùng Kiev, một trung tâm hậu cần, nơi đặt một nhà ga hải quan phân phối vật tư quân sự từ phương Tây, đã bị tấn công.

Cũng trong ngày 31/8, quân đội Nga đã tấn công một nhà máy xi măng ở thủ đô Ukraine, nơi các kho chứa được sử dụng để cất giữ thuốc nổ cho công ty Smart Ammunition, chuyên sản xuất máy bay không người lái.

Một mục tiêu tấn công khác (cũng nằm trong khu vực thủ đô) là trung tâm vận tải và hậu cần Pirogovo, nơi lưu trữ hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm cả máy bay không người lái tầm xa và tầm trung.

Hiểm cảnh

Các cơ sở hạ tầng cũng đang bị phá hủy trên khắp Ukraine. Cụ thể, vào cuối tuần vừa qua, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công sau:

Bãi đỗ xe cho xe bồn chở nhiên liệu và khu vực dỡ hàng nhiên liệu và chất bôi trơn dành cho Lực lượng vũ trang Ukraine tại Izmail, một trạm biến điện ở làng Trikhaty, đảm bảo hoạt động của cảng Nikolaev cũng bị tấn công.

Cùng với đó là một nhà ga trung chuyển hàng hải, các trung tâm hậu cần dùng để dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự, ba kho chứa nhiên liệu và chất bôi trơn, và 18 kho chứa tài sản cấp quân sự nhằm cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Mykolaiv.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine báo cáo về những hậu quả nghiêm trọng của các cuộc tấn công của Nga đối với hệ thống hậu cần.

Theo Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Taras Vysotsky, đất nước hầu như không còn kho chứa hàng hiện đại nào. "90% đã bị phá hủy rồi", ông Vysotsky nói.

Theo trang Strana.ua của Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã khiến Ukraine lâm vào hiểm cảnh.

"Các siêu thị trên khắp Ukraine đang trống rỗng: Video cho thấy các cửa hàng ở Ivano-Frankivsk và Vinnytsia. Trước đó, đã có những đoạn phim về các kệ hàng trống trơn ở Kiev và Lviv được công bố", nguồn tin cho biết.

Những thành công của quân đội Nga cho thấy một số vấn đề mà Ukraine đang phải đối mặt. Vấn đề cấp bách nhất là thiếu phòng không.

Tuy nhiên, chính Ukraine cũng đang thất bại trong chiến lược phòng thủ. Nguyên nhân không hẳn do thiếu đạn dược mà nằm ở sự thay đổi chiến thuật của quân đội Nga.

Trong khi trước đây tên lửa đạn đạo là át chủ bài mà quân đội Ukraine không thể đối phó, thì giờ đây trọng tâm đã chuyển sang máy bay không người lái phản lực.

Chúng đơn giản và rẻ hơn nhiều để sản xuất, nhưng Lực lượng vũ trang Ukraine không có biện pháp đối phó nào chống lại chúng - ít nhất là hiện tại.

Theo cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine, Serhiy Beskrestnov, các công ty Ukraine hứa các tên lửa đánh chặn có khả năng bắn hạ UAV phản lực sẽ sẵn sàng vào mùa đông năm 2026.

"Nhiều tháng đã trôi qua, và chúng tôi vẫn chưa có được điều này", ông thừa nhận.