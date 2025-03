Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành công văn 43 về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Chính phủ tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện tờ trình, đề án và gửi tài liệu báo cáo Ban Chấp hành Trung ương trước 1/4 (sớm 1 tuần so với Kết luận 127 của Bộ Chính trị hồi đầu tháng 3).

Công văn cũng phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong đó, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp công an xã, phường, đặc khu phù hợp với việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thực hiện.

Tham mưu Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban hành hoặc Bộ Công an ban hành theo thẩm quyền các quy định, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, quản lý xã hội… theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an theo hướng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc biệt, công văn nêu rõ "không thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân phải thay đổi giấy tờ, thủ tục do sắp xếp đơn vị hành chính". Việc này hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Bên cạnh đó, tham mưu cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an; đồng thời, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công an các cấp tăng cường công tác, phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, vận động quần chúng nhân dân, bảo đảm giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp các các vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, Bộ Công an cho biết, sau khi bỏ công an huyện, Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp thực hiện thủ tục hành chính cho công an cấp xã nhằm đảm bảo phục vụ người dân thuận tiện nhất ngay từ cơ sở. Công an xã tại những nơi đủ điều kiện sẽ được thực hiện tối đa 35 thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 hôm 18/3, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh số hóa quốc gia, phát triển công dân số toàn diện, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không có giới hạn, làm càng nhiều càng tốt; cương quyết chuyển đổi trạng thái từ bị động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, các bộ, ngành đã hoàn thành tích hợp 58/76 thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

98% dữ liệu hộ tịch đã được số hóa, 99% dữ liệu cán bộ công chức, viên chức được làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu về thuế, bảo hiểm, đất đai... cũng đang được khẩn trương đẩy mạnh số hóa, làm sạch.

Chủ tịch Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Theo đó, các loại giấy tờ cá nhân vẫn còn thời hạn sử dụng thì không phải đổi khi sáp nhập tỉnh, thành. Cụ thể, ở điều 10 của Nghị quyết có nêu rõ: "Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc cơ quan, người có thẩm quyền."

