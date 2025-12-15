Khi người giàu theo đuổi mỹ nhân: Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đầu tư công phu nhưng cách tìm vợ của ông trùm này mới "dị"

Người ta thường mặc định rằng, với giới siêu giàu, tình yêu là một cuộc trao đổi sòng phẳng giữa địa vị, tài sản và đẳng cấp xã hội. Thế nhưng câu chuyện của "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và "ông trùm" công nghệ Trung Quốc Mã Hóa Đằng lại cho thấy điều ngược lại: Khi người đàn ông đủ giàu và đủ bản lĩnh, cách họ theo đuổi tình yêu đôi khi không hề giống nhau, thậm chí đối lập hoàn toàn.

Một người chọn sự kiên trì lãng mạn đến mức tốn kém, người còn lại lại thực tế, kín kẽ và giản dị đến khó tin.

Sự kiên trì công phu của Johnathan Hạnh Nguyễn

Câu chuyện tình yêu giữa tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên – khi ấy là tiếp viên hàng không kiêm diễn viên từ lâu đã trở thành giai thoại được nhiều người nhắc lại. Để chinh phục trái tim người phụ nữ mình yêu, ông không chọn những màn phô trương ồn ào hay những lời hứa hoa mỹ.

Thay vào đó, Johnathan Hạnh Nguyễn âm thầm mua vé đi trên tất cả những chuyến bay mà bà Thủy Tiên phục vụ. Không cần lý do, không cần xuất hiện rầm rộ, ông chỉ đơn giản là hiện diện bay cùng bà trên mọi hành trình.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên từng chia sẻ một chi tiết khiến nhiều người không khỏi bất ngờ: "Nếu gom hết những vé máy bay ông ấy từng mua để đi theo tôi, có lẽ sẽ lấp đầy một căn phòng lớn".

Đó không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, mà là sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, sự kiên trì và cảm xúc. Một kiểu "tán gái" rất cổ điển – nơi người đàn ông chứng minh tình cảm bằng hành động bền bỉ, lặng lẽ nhưng không hời hợt.

Sự thực tế của "cha đẻ" Tencent – Mã Hóa Đằng

Thay vì tận dụng danh tiếng hay khối tài sản khổng lồ, Mã Hóa Đằng lại chọn một cách tiếp cận giản dị đến bất ngờ, có thể nói là bộ phim "Tổng tài giả nghèo" phiên bản đời thực.

Thay vì tận dụng danh tiếng hay khối tài sản khổng lồ, Mã Hóa Đằng lại chọn một cách tiếp cận giản dị đến bất ngờ, có thể nói là bộ phim "Tổng tài giả nghèo" phiên bản đời thực. Ông từng lập một tài khoản ẩn danh trên chính nền tảng QQ do mình tạo ra, giả làm một kỹ sư bình thường để trò chuyện, kết bạn.

Chính từ đây, ông quen biết một cô gái tên Vương Đan Đình. Hai người nói chuyện qua mạng trong nhiều tháng, tìm thấy sự đồng điệu trước khi quyết định gặp mặt ngoài đời. Không lâu sau đó, họ tiến tới hôn nhân. Đáng chú ý, người vợ chỉ biết thân phận thực sự của chồng mình sau khi đã kết hôn.

Không hoa hồng, không quà xa xỉ, không phô trương địa vị, câu chuyện của Mã Hóa Đằng là minh chứng cho một kiểu theo đuổi tình yêu rất "công nghệ": thực tế, kín đáo và đặt sự chân thành lên trước mọi thứ khác.

Hai tỷ phú, hai cách yêu nhưng một điểm chung ít người để ý

Một bên là sự phô diễn đẳng cấp thông qua sự kiên trì và đầu tư công phu. Một bên là hành trình tìm kiếm mối quan hệ không bị chi phối bởi tiền bạc và danh tiếng. Hai cách tiếp cận khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung quan trọng.

Cả Johnathan Hạnh Nguyễn lẫn Mã Hóa Đằng đều không chọn người phụ nữ "xinh đẹp nhất" hay "quyến rũ nhất" theo chuẩn mực hào nhoáng. Thứ họ tìm kiếm là sự thông minh, khả năng thấu hiểu và đồng hành lâu dài.

Bởi với những người đàn ông đã đi qua đỉnh cao danh vọng, họ hiểu rõ rằng nhan sắc có thể phai mờ theo thời gian, còn sự thấu hiểu và trí tuệ mới là thứ đủ sức giữ chân một người đàn ông bản lĩnh trong suốt một hành trình dài.

Khi người giàu theo đuổi tình yêu, đôi khi điều họ cần không phải là thêm một "tài sản" trong bộ sưu tập, mà là một người đủ sâu sắc để đi cùng họ sau ánh hào quang.