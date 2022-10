Khi nào xảy ra làn sóng "bán tháo" bất động sản?

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn quý III/2022, mức độ quan tâm đến bất động sản bán trên cả nước tiếp tục giảm mạnh so với quý trước đó. Cụ thể, Hà Nội giảm 1%, Hải Phòng giảm 19%, Đà Nẵng giảm 12%, Cần Thơ giảm 14% so với quý trước, trong khi đó tại TP. HCM tăng 6% so với quý II/2022.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nguyên nhân dẫn tới việc này từ chính sách kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao, trong đó có bất động sản khiến thanh khoản chung của thị trường bị ảnh hưởng rõ rệt.

“Tình trạng khát vốn đã diễn ra từ đầu năm tới nay, cả 2 kênh dẫn vốn quan trọng là tín dụng ngân hàng và trái phiếu cho các doanh nghiệp đều khá khó khăn. Cùng đó, người mua nhà cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay”, ông Quốc Anh nói.

Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, hiện nay, thị trường bất động sản có hiện tượng “ngộp” từ những người mua sử dụng đòn bẩy tài chính.

Thời gian tới, sức ép cho các chủ đầu tư là rất lớn. Giao dịch bất động sản cũng gặp nhiều sức ép khi việc tiếp cận tín dụng của các nhà đầu tư khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội, ngoài việc khó tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, hiện nay, thị trường đang bị gia tăng thêm khó khăn khi lãi suất liên tục có xu hướng tăng.

“Nếu năm ngoái người mua đã sử dụng đòn bẩy tài chính, đến nay đã hết ưu đãi lãi suất và thả nổi theo thị trường thì mức chênh lệch lãi suất đang khoảng 4,5 - 5% so với thời điểm xuống tiền. Trước nguy cơ lạm phát ở một số nước trên thế giới hiện nay, mặc dù tỷ giá Việt Nam đang giữ khá tốt nhưng cũng khó tránh khỏi bị cuốn theo. Lãi suất từ giờ tới cuối năm vẫn được dự báo tăng, việc nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy không chịu được áp lực sẽ phải bán tháo”, ông Điệp nói.

Theo vị chuyên gia, thị trường bất động sản sẽ không rớt thảm như giai đoạn 10 năm trước, bởi sự điều tiết của Nhà nước đã nhịp nhàng, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc lãi suất tiếp tục tăng có thể xảy ra. Theo đó, tình trạng giảm giá, bán lỗ bất động là điều khó tránh khỏi.

Ông Điệp cho rằng, tình trạng bán tháo có thể xảy ra vào giai đoạn cuối năm, sẽ xuất hiện đầu tiên ở phân khúc đất nền. Đặc biệt là đất nền ở các tỉnh khi không có nhiều nhu cầu thực, chưa tạo được giá trị nhưng thời gian qua giá đã tăng nóng.

“Từ nay tới cuối năm, phân khúc chung cư cũng khó thoát khỏi sự tụt giảm thanh khoản khi người mua khó tiếp cận vốn vay và lãi suất đang tăng. Gần đây, nguồn cung căn hộ khan hiếm, giá vẫn đang có xu hướng tăng, nhưng thanh khoản giảm, có thể sẽ tạo ra nghịch lý tương tự đất nền ở thời điểm đầu năm”, ông Điệp nói.

Theo ông Điệp, chỉ nên thắt chặt việc vay vốn ở những phân khúc bất động sản có tính đầu tư, đầu cơ cao như đất nền. Còn những loại hình phục vụ được nhu cầu thực như chung cư sớm tháo gỡ, tạo điều kiện để thị trường bất động sản cân bằng trở lại.

Ở góc nhìn khác, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc phụ trách thị trường bất động sản phía Nam của Batdongsan,com dự báo, sau giai đoạn trầm lắng, nguồn cung bất động sản trong quý IV/2022 sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ.

Đặc biệt là phân khúc chung cư tại TP. HCM, các chủ đầu tư đang có những đợt mở bán rầm rộ. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư đất nền cũng sẽ có sự hồi phục vào cuối quý IV/2022 hoặc đầu quý I/2023, mặc dù hiện tại phân khúc này vẫn đang gặp khó khăn.