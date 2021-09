Khi nào Sở TT&TT Hà Nội làm việc với người tự xưng 'Ngọc Hoàng đại đế' chống Covid-19 bằng trấn yểm?

Theo đại điện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, qua rà soát thông tin trên mạng Internet, cơ quan này phát hiện tài khoản mạng xã hội YouTube có tên "Thầy Long 0984133133", tài khoản Facebook cá nhân có tên "Luong Gia Long (Ghế Mẫu Cửu Trùng)", đăng tải khoảng 200 video clip do ông Lương Chính Khang thể hiện.

Người tự xưng là "Ngọc Hoàng đại đế" đã đăng nhiều video clip thờ cúng, 'trấn yểm' Covid-19, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Trưa 18/9, ông Lương Chính Khang đăng clip nói "sẽ không làm tâm linh nữa do không chịu được áp lực" sau rất nhiều lần đăng các clip thờ cúng, 'trấn yểm' Covid-19 lên mạng xã hội facebook.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức xác minh nội dung người này đăng tải trên mạng xã hội.



Ngày 22/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có văn bản mời ông Lương Chính Khang đến làm việc, xác minh thông tin truyền đưa trên mạng Internet. Tuy nhiên, Sở nhận được thông báo của UBND phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với ông Lương Chính Khang do di chuyển từ TP.HCM về Hà Nội.

Theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND, ông Lương Chính Khang phải chấp hành quyết định cách ly từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 5/10/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có thông báo thay đổi thời gian làm việc với ông Lương Chính Khang đến 9 giờ ngày 6/10.

Trước đó, vào chiều 18/9, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc người tự xưng 'Ngọc Hoàng đại đế' giúp trăm họ chống Covid-19 bằng… trấn yểm, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ những nội dung liên quan có gây thiệt hại gì cho các nạn nhân và xã hội hay không… Nếu có dấu hiệu phạm tội, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội facebook thì tài khoản facebook có tên Lương Gia Long và kênh YouTube "Thầy Long 098…" liên tục đăng tải nhiều clip tự nhận rằng ông này đã giúp "bách gia trăm họ" tiêu trừ Covid-19 bằng… trấn yểm.

Kênh YouTube "Thầy Long…"có 110.000 người đăng ký, giới thiệu số điện thoại, địa chỉ nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm và cả giờ làm việc để "khách hàng" tiện liên hệ. Trên tài khoản facebook, ông Long nói mình từng là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong clip có tên "Thông báo quan trọng" đăng tải ngày 12/9, ông Long khẳng định hiện tại dịch bệnh đang thế nào thì ông không nắm được vì không quan tâm tới thời sự, nhưng về mặt tâm linh thì thời gian qua, thầy trò ông đã ngăn chặn thành công đợt dịch.

Người này còn khẳng định chỉ số ở TP.HCM đang rất tích cực sau khi thầy trò, vợ chồng ông đến trấn yểm. Ngày 17/9, ông thông báo đang cùng học trò trở lại Sài Gòn để tiếp tục giải quyết âm phần cho thành phố, giúp "đưa đại dịch về mức tối thiểu nhất có thể".

Ngoài ra, người này cũng cho biết vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi xuyên Việt, vào TP.HCM "trấn yểm" nhưng không phải cách ly theo quy định như những người trở về từ vùng dịch.

Tuy nhiên, trưa 18/9, người này đã đăng clip nói "sẽ không làm tâm linh nữa do không chịu được áp lực" và xin lỗi, cảm ơn người xem.