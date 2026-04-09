Sứ mệnh Artemis II lập kỷ lục mới cho chuyến bay có người lái xa nhất trong lịch sử, vào lúc 6h07 ngày 7/4/2026 (giờ Việt Nam), khi đạt khoảng cách khoảng 406.700 km so với Trái Đất, vượt kỷ lục cũ của Apollo 13 năm 1972 khoảng 6.600 km.

"Thật không thể tin nổi những gì bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Mặt Trăng lúc này. Thật sự đáng kinh ngạc" , phi hành gia Canada Jeremy Hansen chia sẻ qua radio. Anh cũng kêu gọi các sứ mệnh trong tương lai "đừng nên để kỷ lục này tồn tại lâu".

Trái Đất được phi hành đoàn Artemis 2 chụp từ phía xa của Mặt Trăng. (Ảnh: NASA)

Giai đoạn bay ngang qua vùng tối Mặt Trăng và quan sát của Artemis II kéo dài khoảng 7 giờ, là một cột mốc quan trọng trong chuyến bay thử nghiệm gần 10 ngày.

Sứ mệnh sẽ kết thúc bằng việc hạ cánh xuống Thái Bình Dương gần San Diego (Mỹ) vào ngày 11/4 (giờ Việt Nam).

NASA cho biết tàu vũ trụ đang bay theo quỹ đạo “quay về tự do”, tức tận dụng lực hấp dẫn của Trái Đất và Mặt Trăng để đưa tàu Orion quay về, đồng thời giảm thiểu nhiên liệu tiêu thụ.

Lịch trình quay về Artemis II

(Tất cả thời gian dưới đây đã được đổi sang giờ Việt Nam – ICT)

14:05 (10/4): Phi hành đoàn bắt đầu ngủ

22:35 (10/4): Thức dậy - ngày bay thứ 10

00:50 (11/4): Bắt đầu cấu hình cabin Orion cho tái nhập khí quyển

01:53 (11/4): Đốt động cơ hiệu chỉnh quỹ đạo trở về

06:33 (11/4): Tách module phi hành đoàn và module dịch vụ

06:37 (11/4): Đốt động cơ nâng module phi hành đoàn

06:53 (11/4): Bắt đầu tiếp xúc khí quyển

07:07 (11/4): Hạ cánh xuống Thái Bình Dương

21:30 (11/4): Họp báo sau khi hạ cánh tại NASA Johnson Space Center

Tàu Orion đưa phi hành đoàn Artemis II di chuyển trong không gian. (Ảnh: NASA)

Nhiều cột mốc lịch sử của phi hành đoàn

Ngoại việc trở thành những người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử, phi hành đoàn Artemis II cũng lập nên một số cột mốc đáng chú ý trong lịch sử du hành vũ trụ.

Phi hành gia Victor J. Glover trở thành người da màu đầu tiên tham gia chuyến bay có người lái tới khu vực gần Mặt Trăng. Trong khi đó, Christina Koch là người phụ nữ đầu tiên thực hiện hành trình này.

Ngoài ra, phi hành gia Canada Jeremy Hansen cũng trở thành công dân không phải người Mỹ đầu tiên bay tới khu vực Mặt Trăng, đánh dấu bước tiến trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Những cột mốc cho thấy chương trình Artemis không chỉ nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng mà còn hướng tới sự đa dạng và hợp tác toàn cầu trong các sứ mệnh khám phá vũ trụ.

Phi hành đoàn sứ mệnh Artemis II. (Ảnh: NASA)

Ngoài việc lập kỷ lục, Artemis II còn đóng vai trò là chuyến bay thử nghiệm quan trọng trước khi con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng.

Trong suốt hành trình, phi hành đoàn đã thực hiện nhiều thử nghiệm liên quan đến hệ thống hỗ trợ sự sống, điều khiển tàu Orion, cũng như các quy trình vận hành trong không gian sâu. Các phi hành gia cũng ghi lại hàng nghìn bức ảnh về bề mặt Mặt Trăng, cung cấp thêm dữ liệu cho giới khoa học.

Những thông tin thu thập được từ Artemis II sẽ giúp NASA hoàn thiện công nghệ và quy trình cho các nhiệm vụ tiếp theo, đặc biệt là sứ mệnh Artemis III - kế hoạch đưa con người đặt chân trở lại Mặt Trăng trong những năm tới.