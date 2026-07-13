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Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to?

Duy Anh
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Theo dự báo, từ khoảng chiều tối 18/7, Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/7), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn dự báo sẽ kéo dài đến hết đêm nay.

Còn tại Bắc Bộ, trong 4 ngày tới sẽ duy trì hình thái thòi tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng chiều tối 18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sức khoẻ và Đời sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 13 và ngày 14/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Bắt Trần Thị Diễm My SN 1993


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