Hà Nội đang trải qua những ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất lên tới 31°C. Tuy vậy, nhiều thời điểm vẫn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm không khí duy trì ở mức cao, gây nồm ẩm khiến nền nhà ướt và dễ trơn trượt.

Dự báo trưa chiều nay (1/3), khu vực này giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc sắp chuyển rét.

Ngày 3/3, Hà Nội khả năng đón không khí lạnh , mưa rào xuất hiện rải rác, trời chuyển lạnh cả ngày. Khoảng 4-5/3, nhiệt độ khu vực tiếp tục giảm, có thể chuyển rét, nhiệt độ trong ngày thấp nhất 17-18°C, cao nhất 23°C.

Ngày 6/3, Hà Nội có mưa, nhiệt độ cao nhất duy trì mức 23°C, thấp nhất tăng nhẹ lên 19°C.

Từ 7-10/3, thời tiết Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 25-26°C, thấp nhất dao động 18-19°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Nhận định thời tiết xa hơn trong 3 tháng tới (tháng 3 đến tháng 5) trên phạm vi cả nước, trung tâm khí tượng cho hay, mưa nhỏ, mưa phùn tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn xuất hiện trong tháng 3.

Mưa trái mùa cục bộ có thể xuất hiện tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong tháng 3. Từ tháng 4 trở đi, các khu vực này có thể xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa.

Không chỉ mưa trái mùa, trong tháng 3, dự báo nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ. Sang tháng 4, nắng nóng xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ, kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Sau đó, nắng nóng ở khu vực suy giảm và thu hẹp dần.

Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ từ tháng khoảng nửa cuối tháng 3. Đến nửa đầu tháng 4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện và mở rộng dần ra trên khu vực Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Từ nửa cuối tháng 4, các đợt nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 3-5, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên trong trong tháng 3 vẫn có thể xảy ra rét đậm, rét hại ngắn ngày, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

Trên phạm vi cả nước khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa, tháng 4-5.



