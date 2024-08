Khi nào dự án 1.000ha với bến du thuyền, nhà hát, dinh thự ánh sáng... của Novaland sẽ được hoàn chỉnh?

Aqua City là một trong những dự án trọng điểm của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va (Novaland) trong thời gian này. Dự án nằm tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Aqua City do Công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con của Novaland làm chủ đầu tư, được phát triển từ quý 2/2019 với tổng giá trị phát triển sản phẩm khoảng 8 tỷ USD.



Thời gian qua, do có nhiều vướng mắc nên tiến độ xây dựng chững lại, kéo theo nhiều người mua nhà chưa được bàn giao như cam kết.

Ở thời điểm hiện tại, theo thông tin từ phía Novaland, dự án này đã được tái khởi động lại. Đơn vị này vừa tổ chức lễ khởi động thi công hoàn thiện cụm công trình nhà ở và tiện ích tại phân khu River Park 2, thuộc Dự án Khu đô thị Aqua City.

Giám đốc Tài chính Tập đoàn Novaland Dương Văn Bắc cho biết: "Chúng tôi rất cảm kích những chỉ đạo kịp thời và những quan tâm cụ thể, hiệu quả này từ các bên. Đó là động lực để chúng tôi triển khai tái cấu trúc toàn diện, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan cũng như có những tiến triển tích cực về tình hình tài chính, pháp lý dự án, kế hoạch triển khai xây dựng, bàn giao sản phẩm".

Ông Dương Văn Bắc thông tin thêm, Aqua City (Đồng Nai) và các dự án khác của công ty vẫn đang tiếp tục triển khai thi công và không ngừng đầu tư hạ tầng, hệ tiện ích đa dạng. Với dự án Aqua City, dự kiến đầu tháng 8/2024 sẽ hoàn tất việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Biên Hòa khu C4 và một phần khu đô thị phía tây đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

"Từ giờ đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án đang triển khai, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các tiện ích để thực hiện cam kết và bàn giao 2.600 sản phẩm cho khách hàng", ông Bắc cho biết.

Trong hoàn cảnh pháp lý các dự án còn chưa được giải quyết triệt để, Tập đoàn vẫn nỗ lực huy động nguồn vốn để hoàn thiện tối đa 4 đại dự án. Trong đó, dự án Aqua City sẽ được hoàn chỉnh để trở thành một đô thị vệ tinh phía đông của TPHCM.

Dự án quy mô 1.000ha có gì hấp dẫn?

Dự án Aqua City có quy mô 1.000ha được bao bọc bởi sông nước cùng mảng xanh bao phủ. Dự án Aqua City nằm ở vị trí đắc địa, ngay cạnh sông Đồng Nai, bên kia sông là TP Thủ Đức. Dự án này được giới thiệu có đến 70% diện tích dành cho cây xanh và tiện ích.

Aqua City được giới thiệu tích hợp 15 tiện tích trong đó có quảng trường - bến du thuyền, dinh thự ánh sáng, nhà hát, khu vui chơi giải trí trong nhà, khu phức hợp giải trí và ẩm thực, trung tâm hội nghị, trung tâm thể thao, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường liên cấp quốc tế...

Công trình này dành đến 25ha với 22 công trình giáo dục. Hệ thống y tế có quy mô đến 3ha với 6 công trình y tế. 14ha với 8 công trình thương mại dịch vụ, 16ha với 26 công trình như: Clubhouse, trung tâm TDTT, khu quảng trường, nhà hàng tiệc cưới... Đặc biệt, Aqua City có hơn 20 công viên chủ đề gồm khu vui chơi, vườn nướng BBQ, khu đi dạo, sân chơi thể thao đa năng ngoài trời…

Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City được chia làm bốn phân khu: The Elite, The Stella, The Grand Villas và The Suite. Với nhiều loại hình sản phẩm sở hữu lâu dài như: Shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự vườn.

Các căn nhà phố có diện tích đất khoảng từ 120 m2 - 188,3 m2, tổng diện tích sàn sử dụng dao động từ 216 m2 –262,3 m2; các căn nhà phố thương mại có diện tích đất từ 120 m2 – 187,5 m2, tổng diện tích sàn sử dụng dao động từ 260,3 m2 - 333,8 m2; các căn biệt thự Aqua City Đồng Nai có diện tích đất từ 200 m2 - 375 m2, tổng diện tích sàn sử dụng dao động từ 282,8 m2 - 331,6 m2.

Giá bán sản phẩm khu đô thị Aqua City tùy theo phân khu, vị trí, view mà có giá bán khác nhau. Giá bán Aqua City dao động từ 6,5 - 53,5 tỷ/căn.

Novaland kinh doanh ra sao?

Giám đốc Tài chính Tập đoàn Novaland Dương Văn Bắc cho biết, tính đến ngày 30/6/2024, tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay của Novaland giảm 8.122 tỷ đồng, tương đương 13%, so với thời điểm 31/12/2022; trong đó, dư nợ trái phiếu bán lẻ giảm gần 3.600 tỷ đồng, chiếm 44,1% tổng dư nợ giảm được.

Gần 20.500 tỷ tổng dư nợ từ vay nợ nước ngoài, trái phiếu phát hành riêng lẻ của Novaland cũng đã đạt đồng thuận gia hạn và có phương án xử lý.

Kết thúc quý 2/2024, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 7.056 tỷ đồng, bao gồm doanh thu đến từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và từ hoạt động tài chính.

Doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 1.891 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lãi gần 345 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đối tác của Tập đoàn, các ngân hàng, các nhà thầu thi công… đều đã quay trở lại, tiếp tục đồng hành, phát triển dự án đúng cam kết với người mua nhà. Rất nhiều các ngân hàng thương mại cổ phần quay trở lại tài trợ vốn cho dự án với tổng hạn mức tín dụng được cấp lên đến 12.100 tỷ đồng.

Trong cuộc họp nhà đầu tư mới đây, Novaland cho biết tính đến tháng 6, họ đã bàn giao khoảng 4.388 sản phẩm tại các dự án ở T.pHCM, Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu) và NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận). Nếu hoàn thiện pháp lý đúng lộ trình, doanh nghiệp này có thể bàn giao thêm 2.580 bất động sản từ nay đến cuối năm.