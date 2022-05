Không phải là những bộ phim chỉ "mượn" một vài bối cảnh Việt Nam còn câu chuyện vẫn 100% Hàn Quốc, Kẻ Thứ Ba, Oppa Phiền Quá Nha và Tuổi Thanh Xuân là những tác phẩm hợp tác Việt - Hàn, được ra đời với danh xưng "phim Việt Nam".

Điểm trùng hợp là cả 3 bộ phim này đều có sự góp mặt của nam chính là hội nam thần Kbiz. Đáng tiếc trong số này chỉ có một nam thần duy nhất là nhận được sự thành công khi ra mắt ở thị trường Việt.



1. Han Jae Suk

Đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh Kẻ Thứ Ba của Lý Nhã Kỳ là Han Jae Suk, tài tử đình đám một thời, gắn liền với thời kỳ huy hoàng của trào lưu Hallyu cùng bộ phim huyền thoại Giày Thủy Tinh.

Vắng bóng đã gần 10 năm, lần trở lại này của Han Jae Suk tưởng đâu sẽ tạo được tiếng vang lớn. Ai ngờ Kẻ Thứ Ba chưa ra mắt bao lâu đã đứng trước nguy cơ thua lỗ khi doanh thu chưa tới 1 tỷ dù vốn đầu tư là hơn 30 tỷ. Sự xuất hiện của Han Jae Suk cũng không được nhiều người quan tâm dù anh đã chơi lớn sang hẳn Việt Nam để tham gia quảng bá phim.

2. Park Jung Min

Cựu idol đình đám của nhóm nhạc SS501 từng sang Việt Nam, đóng chính trong bộ phim điện ảnh của nữ ca sĩ/ diễn viên Hari Won mang tên Oppa Phiền Quá Nha. Phim xoay quanh cuộc sống nhàm chán của một nữ nhân viên văn phòng bỗng nhiên bị xáo trộn khi hoán đổi thân xác với một idol Hàn Quốc đình đám.

Đề tài hoán đổi thân xác không có gì mới mẻ, hai diễn viên tay ngang cũng chỉ dừng lại ở mức tròn vai khiến khán giả không mấy thích thú với tác phẩm này.

Dĩ nhiên, Oppa Phiền Quá Nha cũng chẳng thể giúp Park Jung Min thăng hạng về danh tiếng dù anh chàng còn tích cực hơn cả Han Jae Suk khi sang Việt Nam một thời gian dài để cùng Hari Won quảng bá phim, đi tham gia gameshow.

2. Kang Tae Oh

Kang Tae Oh là trường hợp hiếm hoi đổi đời nhờ sang Việt Nam đóng phim. Nhờ Tuổi Thanh Xuân đóng cùng Nhã Phương, anh từ một diễn viên kém tiếng trở thành tên tuổi được chú ý hơn hẳn ở cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam.

Đáng tiếc là sau tác phẩm để đời này, Kang Tae Oh không thể duy trì sức hút, những tác phẩm sau này của anh đều không mấy thành công. Trong năm nay, Kang Tae Oh sẽ trở lại với bộ phim Weird Lawyer, Woo Young Woo, đóng chính cùng Park Eun Bin. Hi vọng tác phẩm này sẽ giúp anh tìm được chỗ đứng xứng đáng với mình.

