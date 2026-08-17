Khi Mỹ phải cố bám đuổi đối thủ về bom thông minh

Để bắt kịp Nga trong lĩnh vực bom thông minh, Mỹ đã trao cho Boeing hợp đồng sản xuất bom dẫn đường Joint Direct Attack Munition (JDAM) LR.

Bom hạng nặng FAB-3000 của Nga.

Mỹ phát triển bom dẫn đường

Theo Izvestia, bản hợp đồng trị giá 75 triệu USD giữa Lầu Năm Góc và Boeing bao gồm việc sản xuất bộ dụng cụ dẫn đường JDAM LR (Tầm xa) cho lực lượng Không quân của Hải quân.

Mỗi bộ dụng cụ biến đổi một quả bom rơi tự do thông thường thành một loại đạn dược dẫn đường tầm xa. Bộ dụng cụ bao gồm một module với cánh gập, một bộ phận định vị vệ tinh và một động cơ phản lực nhỏ gọn.

Sự "lắp ghép" này biến một quả bom thông thường nặng 226kg thành vũ khí hành trình dẫn đường chính xác với tầm bắn lên đến 550km.

Dĩ nhiên, loại vũ khí chết người mới này không phải tự nhiên mà có. Bom lượn đã tồn tại nhiều năm. Trên thực tế, ý tưởng đằng sau loại đạn JDAM (Joint Direct Attack Munition) là biến bom thông thường thành bom dẫn đường bằng cách gắn thêm một gói công nghệ cao vào chúng.

Chương trình JDAM được khởi động tại Mỹ vào đầu những năm 1990 sau khi phân tích kết quả của Chiến tranh vùng Vịnh. Người ta phát hiện ra rằng loạt bom laser dẫn đường chính xác Paveway không hiệu quả trong điều kiện mây dày, bão cát, khói hoặc sương mù.

Mục tiêu là tạo ra một hệ thống vũ khí chi phí thấp, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, thực hiện nguyên tắc "bắn và quên".

Nhà thầu Boeing cuối cùng trở thành nhà phát triển chính của JDAM, và những quả bom thông minh đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 1997. Loại bom mới này ra mắt trong chiến đấu vào năm 1999 trong các chiến dịch của NATO chống lại Nam Tư.

Bộ dụng cụ JDAM được thiết kế cho các loại bom có trọng lượng khác nhau. GBU-38 JDAM dành cho bom nặng 253kg, có tầm hoạt động lên đến 28km. Nó có thể được thả bởi bất kỳ máy bay tiền tuyến hoặc máy bay chiến thuật nào.

Bom GBU-32 JDAM nặng hơn, có trọng lượng lên đến 468kg, cũng có thể lượn đến tầm bắn 24-28km. Loại bom JDAM tầm trung này hiện đã được trang bị trên các máy bay chiến đấu F/A-18 trên tàu sân bay, cũng như các máy bay ném bom B-1B và B-2 Spirit.

Cuối cùng, bom hạng nặng GBU-31 JDAM nặng hơn 950kg cũng có thể được sử dụng bởi máy bay chiến đấu ném bom và máy bay chiến lược, nhưng ở cùng tầm hoạt động 24-28km. Việc đạt được tầm hoạt động xa hơn với các cánh nhỏ và không có cánh đã được chứng minh là không khả thi.

Để tăng tầm hoạt động của bom loại JDAM, việc trang bị cánh cho chúng là một ý tưởng hợp lý. Bộ kit JDAM-ER được phát triển vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, và được đưa vào sản xuất hàng loạt vào nửa đầu những năm 2010.

Cánh giúp bom GBU-62 (230kg) và GBU-64 (900kg) có tầm hoạt động lên đến 75-80km. Bom tự học cách bay, và những tiến bộ công nghệ đã cho phép sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser, thậm chí có thể đánh trúng mục tiêu di chuyển với tốc độ lên đến 100km/h.

Bom dẫn đường Nga

Quá trình phát triển công nghệ JDAM của Nga ngay lập tức tiến đến module cánh UMPK - một module lập kế hoạch và hiệu chỉnh thống nhất. Bộ kit này giống như JDAM-ER, biến một quả bom nổ mạnh kiểu FAB thông thường thành một loại đạn dẫn đường chính xác với tầm bắn lên đến 80km.

Nhưng các nhà thiết kế Nga đã tiến xa hơn so với các đối tác nước ngoài. Hệ thống UMPK của Nga hiện đang được lắp đặt không chỉ trên các loại bom 250 và 500kg thông dụng, mà còn trên cả những loại bom mạnh hơn.

Và chính những quả bom được trang bị UMPK của Nga được sử dụng rộng rãi trong Lực lượng Không quân, hỗ trợ không chỉ các hoạt động chiến thuật mà còn cả các hoạt động chiến lược của lực lượng vũ trang.

Ngày 5/9/2023, lần đầu tiên bom FAB-1500 với hệ thống dẫn đường và hiệu chỉnh UMPK được nhắc đến trong một chiến dịch quân sự ở Ukraine. Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mang loại vũ khí mới này.

Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của việc sử dụng chính xác cao một trong những loại đạn dược phi hạt nhân mạnh nhất thời hiện đại.

Năm 2024, Nga nối lại sản xuất bom FAB-3000 M-54, nặng khoảng 3.300kg. Một module lượn và hiệu chỉnh đã được phát triển cho loại bom này, giúp nó có tầm hoạt động lên tới 60km với độ chính xác 5-10m.

Lần sử dụng đầu tiên của loại bom lượn mới này diễn ra vào tháng 6/2024. Bán kính sát thương của loại bom này lên đến hàng chục mét xung quanh điểm va chạm. Hiện nay, nó là vũ khí hàng không tiền tuyến nguy hiểm nhất trên thế giới.

Bom dẫn đường nhiên liệu rắn Grom cũng được phát triển ở Nga và được sử dụng trong các hoạt động phòng không ở tầm hoạt động vượt quá 120km.

Đối với các cuộc tấn công tầm xa hơn, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có nhiều loại tên lửa hành trình phóng từ máy bay, bao gồm cả tên lửa tàng hình Banderol với tầm bắn lên đến 500km. Sức công phá 150kg của đầu đạn cho phép nó phá hủy hầu hết mọi mục tiêu.

Theo bước Mỹ và Nga, hầu hết các quốc gia phát triển vũ khí phóng từ máy bay đều bắt đầu chế tạo bom lượn sử dụng các phụ kiện bổ sung.

Bộ phụ kiện bom lượn AASM Hammer của Pháp dành cho bom nhiều cỡ khác nhau được biết đến rộng rãi. Các bộ phụ kiện bom lượn tương tự được sản xuất bởi Israel (Spice) và Trung Quốc (loạt bom lượn Fei Teng và Lei Shi).

Một số biến thể bom lượn với các đặc điểm khác nhau được sản xuất bởi các công ty Aselsan và Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với đó, Iran cũng có thể sử dụng bom lượn Yasin và Balaban UMPK của mình nếu cuộc chiến với Mỹ leo thang, nhưng trong tình hình hiện tại, các hoạt động chiến đấu của Không quân Iran dường như khó xảy ra.

Như vậy, chỉ trong 10 năm, các thiết bị bổ sung công nghệ cao đã biến bom thông thường thành những vũ khí hiện đại và được săn đón nhất dành cho máy bay hoạt động trực tiếp dọc theo chiến tuyến và tấn công sâu vào phòng tuyến của kẻ thù.