Khi một thương hiệu lựa chọn đồng hành với những giá trị vượt khỏi sản phẩm

Một thương hiệu có thể được nhớ đến bởi những sản phẩm hiện diện trong hàng triệu gia đình, nhưng, khi đi qua một hành trình đủ dài, giá trị của thương hiệu còn được nhìn nhận ở một giá trị xa hơn.

Doanh nghiệp đã tạo ra những giá trị gì cho cộng đồng và đất nước trong hành trình phát triển của mình?



Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn, vai trò của doanh nghiệp cũng đang được đặt trong một tầm nhìn rộng hơn. Doanh nghiệp không chỉ là lực lượng tạo ra tăng trưởng kinh tế, việc làm và sản phẩm, mà còn là một phần của hệ sinh thái xã hội, cùng chung tay tạo dựng một Việt Nam phát triển, bao trùm và bền vững hơn.

Những chuyển động ấy cũng đặt ra một cách nhìn mới về hành trình phát triển của các thương hiệu Việt. Khi doanh nghiệp đã đủ nội lực để nhìn xa hơn những mục tiêu trước mắt, câu hỏi không chỉ còn là "sản phẩm tạo ra giá trị gì cho người tiêu dùng?", mà còn là "doanh nghiệp có thể đóng góp gì cho những giá trị lớn hơn của xã hội?".

Với một thương hiệu đã đi qua một phần tư thế kỷ, câu hỏi ấy càng trở nên có ý nghĩa. 25 năm là đủ dài để một doanh nghiệp tích lũy năng lực, xây dựng vị thế và tạo dựng sự hiện diện trong đời sống người Việt; đồng thời cũng là điểm nhìn để mở ra một chặng đường mới – nơi giá trị của thương hiệu được tiếp tục mở rộng từ những gì tạo ra trên thị trường đến những gì có thể đóng góp cho cộng đồng.

Một thương hiệu bền vững không chỉ được tạo nên từ năng lực kinh doanh

Đó cũng là cách Richy - một doanh nghiệp "thuần Việt" nhìn về cột mốc 25 năm của mình. Từ một thương hiệu tập trung xây dựng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm, Richy từng bước mở rộng câu chuyện phát triển sang những giá trị dài hạn hơn – trong đó có sự đồng hành cùng cộng đồng và những chương trình hướng tới các nhóm đối tượng cần được quan tâm.

Trong suốt quá trình phát triển, Richy từng bước xây dựng năng lực sản xuất, công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hoàn thiện hệ thống vận hành và mở rộng quy mô để đưa những sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Một mùa trăng và câu chuyện về những giá trị được trao đi

Tháng 9/2026, Richy đồng hành cùng chương trình Trung thu "Trăng Sáng Muôn Nơi" tại Tây Giang, Đà Nẵng - địa bàn có nhiều xã biên giới và cộng đồng dân cư còn gặp không ít khó khăn về điều kiện tiếp cận.

Tại đây, khoảng 2.000 trẻ em được tham gia ngày hội văn hóa, giao lưu nghệ thuật và phá cỗ. Gần 5.000 phần quà được trao tới 100% học sinh tại 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc 5 xã biên giới.

Phía sau một ngày hội dành cho trẻ em là sự hợp lực của nhiều nguồn lực trong xã hội: các đơn vị tổ chức, địa phương, nhà trường, doanh nghiệp đồng hành, nghệ sĩ và các tổ chức xã hội. Những nghệ sĩ như Hồ Quỳnh Hương, MC Nguyên Khang cùng các nghệ sĩ, ca sĩ và nghệ nhân dân gian đã góp phần mang âm nhạc, nghệ thuật và không khí lễ hội đến gần hơn với các em nhỏ.



Từ một doanh nghiệp đến một thành viên của cộng đồng

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển với những mục tiêu lớn: nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách tiếp cận cơ hội giữa các vùng miền và hướng tới một xã hội phát triển bền vững.

Để những mục tiêu ấy trở thành hiện thực, vai trò của Nhà nước là nền tảng, nhưng sự tham gia của doanh nghiệp và toàn xã hội cũng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi doanh nghiệp, bằng năng lực và nguồn lực của mình, có thể góp một phần vào những bài toán lớn hơn của đất nước.

Đó có thể là đầu tư vào công nghệ và năng lực sản xuất. Là tạo việc làm và phát triển con người. Là nâng cao chất lượng sản phẩm Việt. Và cũng có thể là đồng hành cùng những cộng đồng còn cách xa các trung tâm phát triển.

Ở góc nhìn ấy, những hoạt động cộng đồng không chỉ là câu chuyện trao tặng. Đó là cách doanh nghiệp hiện thực hóa quan niệm về giá trị mà mình muốn tạo ra trong xã hội.

Với Richy, hành trình 25 năm là hành trình từng bước xây dựng năng lực của một thương hiệu Việt. Và chặng đường phía trước không chỉ được đo bằng quy mô sản xuất, độ phủ sản phẩm hay những con số kinh doanh, mà còn bằng khả năng tiếp tục tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho người tiêu dùng và cộng đồng.

Và khi những giá trị ấy được đặt trong một câu chuyện lớn hơn - câu chuyện về con người, cộng đồng và một Việt Nam đang không ngừng phát triển - mỗi bước đi của doanh nghiệp cũng có thể trở thành một phần nhỏ trong hành trình tạo dựng những giá trị lớn cho đất nước.