Từ Hi Thái hậu (1835 – 1908) được coi là một người phụ nữ nắm giữ quyền lực tối thượng vào giai đoạn cuối của nhà Thanh. Dù là nữ chính trị gia có vai trò quan trọng trong lịch sử nhưng vẫn có không ít ý kiến trái chiều từ các chuyên gia, học giả đánh giá về bà.



Từ Hi Thái hậu bị chỉ trích vì chuyên quyền, có lối sống xa hoa trong điều kiện, hoàn cảnh của người dân khốn khổ... Đáng nói, ngay cả khi nhà Thanh rơi vào cảnh khốn cùng thì bà vẫn không thay đổi phong cách sống hào nhoáng của mình.

Không chỉ sở hữu những bộ trang phục, trang sức lộng lẫy, việc ăn uống và đi lại của vị thái hậu này cũng vô cùng xa xỉ. Từ Hi Thái Hậu cho xây dựng nhà bếp riêng ở trong Tử Cấm Thành, được gọi là Bếp Tây. Những đầu bếp chỉ có thể phục vụ Từ Hi Thái hậu sau khi tuyển chọn nghiêm ngặt. Họ là những đầu bếp nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh khi biết làm tới hơn 400 loại bánh và 4.000 món ăn khác nhau.

Từ Hy Thái Hậu có làn da mịn màng ngay cả khi đã lớn tuổi

Theo những ghi chép trong cuốn Từ Hi Thái hậu của Từ Triệt, một chuyên gia nghiên cứu về triều Thanh, mỗi bữa ăn, Từ Hi Thái hậu được phục vụ tới 120 món khác nhau. Nhưng bà chỉ ăn vài món và mỗi món ăn một đến hai miếng vì sợ bị đầu độc. Số thức ăn thừa sẽ được Từ Hi Thái hậu ban cho các phi tần, quan lại, thái giám. Đây được coi là một vinh dự vì được thái hậu ban thưởng.

Ngay cả nước uống của vị thái hậu này cũng nằm ngoài khả năng của những người giàu có ở thời điểm hiện tại.

Không giống chúng ta bình thường chỉ uống nước lọc, nước mà Từ Hy Thái hậu uống nhất định phải là nước suối nguồn tinh khiết. Như chúng ta đã biết, trong nước suối tự nhiên có rất nhiều khoáng chất.

Hơn nữa, nước mà Từ Hy Thái hậu uống không phải chỉ đơn giản là nước lấy từ suối nguồn trong núi bình thường mà còn phải đun cùng trà ướp hương hoa hồng. Khi uống trà, bà sẽ bảo người hầu đặt hoa quả trước mặt và chỉ uống trà sau khi ngửi thấy mùi thơm của hoa quả.

Chúng ta đều biết, phụ nữ thời hiện đại đều thích uống trà ướp hoa. Những loại trà này không chỉ có mùi thơm mà còn có nhiều tác dụng khác nhau. Trong đó, trà hoa hồng đặc biệt có công dụng làm đẹp. Không ngờ rằng Từ Hy Thái hậu từ thời điểm đó đã rất coi trọng việc gìn giữ nhan sắc như vậy.

Từ Hy Thái hậu chỉ uống nước ướp trà hoa chứ không dùng nước lọc

Ngoài uống trà ướp hoa, Từ Hy Thái hậu mỗi sáng thức dậy đều dùng sương sớm để súc miệng khiến không ít thái giám và cung nữ chịu khổ sở. Bọn họ thường phải dậy vào lúc nửa đêm, thu những giọt sương đêm vào các bình sứ tinh xảo và đảm bảo cho chúng giữ được độ tinh khiết nhất, nếu làm không đầy bình, khiến thái hậu không vừa ý sẽ phải chịu hình phạt rất nặng.

Những thói quen xa hoa mà Từ Hy Thái hậu phát minh ra ngoài việc uống trà hoa còn có uống trà sữa và sữa người. Trà sữa vẫn tương đối dễ làm, nhưng sữa người là việc khó có thể chấp nhận. Họ sẽ tuyển chọn những vú em có dung mạo xinh đẹp và trắng trẻo nhập cung để những hoàng tử trong cung được uống sữa mẹ từ khi mới chào đời. Ngoài việc cung cấp sữa nuôi các hoàng tử thì những cô gái này còn phải cung cấp sữa cho những quý nhân chủ tử trong cung. Trong đó có một số người chuyên cung cấp sữa tươi cho Từ Hy Thái hậu.

Tổng hợp