Khi Halloween gặp AI: Gemini trên Galaxy A56 giúp bạn sáng tạo hơn bao giờ hết

Không khí Halloween đã tràn ngập mọi ngõ ngách, và với một Potterhead chính hiệu, không gì tuyệt vời hơn là được "nhập học" tại Hogwarts. Năm nay, mình quyết tâm gia nhập nhà Slytherin. Nhưng làm thế nào để trở thành một học sinh Slytherin "chuẩn trọ, vừa quý tộc, tham vọng, lại không bị nhàm chán? Đây chính là lúc mình cần đến "cẩm nang phép thuật" thời công nghệ: Trợ lý AI Gemini trên chiếc Galaxy A56 5G.

AI làm stylist: Biến ý tưởng mơ hồ thành outfit hoàn hảo

Mình không muốn chỉ khoác lên mình một bộ đồ hóa trang đơn thuần. Mình muốn có "thần thái" thật sự, một phiên bản Slytherin vừa bí ẩn vừa quý tộc. Nghe thì dễ nhưng làm lại là chuyện khác.

Mình mở Gemini trên chiếc Galaxy A56 5G và bắt đầu nhờ vả: "Mình muốn hóa trang thành học sinh Slytherin cho tiệc Halloween này. Gợi ý cho mình cách tạo điểm nhấn thật quý tộc và đậm chất Slytherin được không?"

Những gì mình nhận được không phải là mấy ảnh cosplay kiểu mẫu. Gemini phân tích như một stylist chuyên nghiệp luôn: "Để có chất Slytherin, bạn hãy chú trọng vào những chi tiết tinh tế. Điểm nhấn quan trọng nhất là phụ kiện: một chiếc cà vạt lụa xanh lục bảo, hoặc món trang sức có hình rắn."

Khoanh tròn là có ngay – Săn phụ kiện Slytherin chưa bao giờ dễ đến thế

Khi đã có ý tưởng rồi, mình lập tức lướt Instagram và Pinterest để tìm cảm hứng về các món phụ kiện đúng chất Slytherin. Và rồi mình thấy nó! Trong một bức ảnh trên Pinterest, có chiếc nhẫn bạc được chạm khắc hình rắn uốn lượn cực kỳ tinh xảo. Quá hoàn hảo để hoàn thiện vẻ ngoài "quý tộc" mà mình đang hướng tới.

Đây chính là lúc tính năng "Khoanh tròn để tìm kiếm" trên Galaxy A56 5G phát huy tác dụng. Mình chỉ cần dùng ngón tay khoanh tròn trực tiếp vào chiếc nhẫn hình rắn ngay trên màn hình điện thoại mà không cần thoát app hay gõ từ khóa một cách vất vả.

Ngay lập tức, Gemini trả về kết quả: "Đây là ‘Slytherin Ring'". Còn đáng giá hơn, AI còn gợi ý luôn hàng loạt cửa hàng phụ kiện Harry Potter đang bán món đồ này. Chỉ mất có 30 giây, mình đã tìm ra món phụ kiện "chí mạng" cho bộ trang phục.

Trải nghiệm lên đồ cùng stylist Gemini AI

Phần phối đồ mới thực sự là thử thách lớn nhất. Mình đã chuẩn bị đủ mọi thứ, từ phụ kiện đến trang phục, nhưng lại thiếu đúng một thứ quan trọng: giày phù hợp. Mình lại mở Gemini lần nữa, nhưng lần này thay vì gõ chữ, mình nhấn thẳng phần Share Camera và hướng camera của Galaxy A56 5G về phía đống quần áo đang nằm lộn xộn trên giường, rồi nói luôn: "Mình không có giày tây thì phải phối thế nào cho phù hợp?"

Điều kỳ diệu là AI không chỉ "nhìn thấy" những món đồ đó, mà còn thực sự "hiểu" ý định của mình. Chỉ trong chốc lát, Gemini đã đưa ra cả loạt gợi ý cụ thể: "Bạn có thể phối với một đôi giày thể thao cơ bản màu tối, vừa phù hợp với trang phục, vừa tạo cảm giác thoải mái khi dự tiệc, nhất là nếu bạn phải đứng lâu.

Tự tin tỏa sáng trong bóng tối đêm tiệc

Halloween mà, tất nhiên là phải diễn ra vào buổi tối rồi. Và bạn biết đấy, với ánh sáng mờ mờ ảo ảo đầy huyền bí của lễ hội này thì camera điện thoại thường "toang" ngay.

Nhưng may mà có tính năng chụp đêm Nightography trên Galaxy A56 5G, mình vẫn giữ trọn được không khí ma mị của Halloween trong từng khung hình mà chẳng hề bị bệt hay nhiễu hạt. Dù ánh sáng trong bữa tiệc có tệ đến đâu, mình vẫn yên tâm sẽ có một bộ ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm Halloween năm nay.

Còn về chuyện chụp ảnh nhóm thì ai cũng hiểu cái "nỗi đau" ấy mà, đứa thì nhắm mắt, đứa thì quay mặt đi chỗ khác. Nhưng giờ có tính năng Best Face (Gợi ý ảnh đẹp nhất), cả nhóm không phải chụp đi chụp lại cả trăm lần nữa. Trợ lý AI sẽ giúp chọn ra khoảnh khắc hoàn hảo nhất, đảm bảo không ai bị "dìm hàng" hay nhắm mắt cả.

Lời kết

Mùa Halloween năm nay, với sự trợ giúp đắc lực của Gemini trên Galaxy A56 5G, trải nghiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc có một bộ trang phục đẹp. Đó là cả một hành trình sáng tạo liền mạch, từ việc "brainstorm" ý tưởng "sang-xịn-mịn", "săn lùng" phụ kiện độc quyền, cho đến việc có một "stylist ảo" tại gia. Giờ đây, mọi thứ đã sẵn sàng, từ bộ trang phục hoàn hảo đến một "phó nháy" xịn sò. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng "giật giải" Best Costume cùng Gemini chưa?

