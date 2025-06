Khi Gen Z vừa cười, vừa rút ví: Giải trí trở thành chiến lược bán hàng mới

Từ sự dịch chuyển hành vi của Gen Z…

Trong nhiều năm, quảng cáo đóng vai trò là cầu nối chính giữa thương hiệu và khách hàng. Tuy nhiên, mô hình này đang bị thử thách. Theo báo cáo "What's Next 2023" của TikTok, 72% người dùng Gen Z cho biết họ tin tưởng vào đánh giá từ người sáng tạo nội dung hơn là quảng cáo từ thương hiệu, trong khi 83% từng mua hàng sau khi xem livestream bán hàng. Nhiều người trẻ có xu hướng chủ động tránh né các hình thức quảng cáo bị xem là "gượng ép" hoặc "không chân thực".

Những lời khen thổi phồng tác dụng sản phẩm không còn hiệu quả, mà trái lại, tạo ra cảm giác thiếu tin cậy. Gen Z mong muốn được nhìn thấy sản phẩm trong những ngữ cảnh thực tế, được người giống họ sử dụng và đánh giá. Chính điều này mở đường cho một làn sóng mới trong cách thương hiệu kể chuyện, bằng hình thức "giải trí hóa" quá trình bán hàng.

Gen Z tìm kiếm trải nghiệm chân thực, cá nhân hóa và mang tính tương tác thay vì những lời giới thiệu cứng nhắc, đơn chiều. Họ không muốn bị bán hàng, họ muốn được thuyết phục một cách tinh tế thông qua nội dung sống động.

… đến sự trỗi dậy của Shoppertainment: chiến dịch nội dung lên ngôi, KOC lên sàn đấu

Shoppertainment - khái niệm kết hợp giữa "shopping" và "entertainment" đã bùng nổ trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Tại Việt Nam, mô hình này đang phát triển nhanh chóng nhờ sự phổ biến của TikTok Shop và các nền tảng mạng xã hội khác. Theo báo cáo của Connected Consumer, người dùng Việt Nam chủ yếu sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và TikTok để phát trực tiếp nội dung. Sở thích này thay đổi theo thế hệ, với Gen Z thích TikTok để phát trực tiếp, trong khi nhóm nhân khẩu học lớn tuổi hơn thích Facebook.

Thue Quist Thomasen, Tổng giám đốc điều hành Decision Lab, bình luận về báo cáo: "Dữ liệu này báo hiệu sự phát triển đáng kể trong sở thích của người tiêu dùng và bối cảnh cạnh tranh giữa thương mại điện tử truyền thống và các nền tảng thương mại xã hội. Các thương hiệu có thể tận dụng xu hướng này bằng cách khám phá việc kết hợp các tính năng như bài đăng có thể mua sắm, sự kiện mua sắm phát trực tiếp và mua hàng trong ứng dụng để mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch và thuận tiện cho người tiêu dùng."

Thay vì đổ ngân sách vào những gương mặt KOL đình đám, nhiều thương hiệu giờ đây chọn bắt tay với KOC (Key Opinion Consumers). Đây là những người dùng thật, có ảnh hưởng nhỏ nhưng sở hữu cộng đồng gắn bó cao, và quan trọng hơn, họ tạo nội dung chân thực. Chính yếu tố này làm tăng mức độ tin cậy và tỷ lệ chuyển đổi trong hành trình mua sắm của người xem.

Cùng với đó, các thương hiệu đang đầu tư mạnh vào các chiến dịch bán hàng mang tính "nội dung hóa", nơi sản phẩm được giới thiệu thông qua review, thử nghiệm, unbox hoặc thậm chí meme. Một video hài hước về sản phẩm sữa rửa mặt, một livestream nấu ăn kết hợp giới thiệu nồi chiên không dầu… tất cả đều là hình thức shoppertainment hiệu quả hơn nhiều so với một banner tĩnh đầy chữ.

Tiên phong trong xu hướng này tại Việt Nam, VCCorp tổ chức cuộc thi Shoppertainment Race. Cuộc thi là sân chơi cho các KOC, seller và đại lý thể hiện khả năng bán hàng qua nội dung video và livestream.

Chỉ riêng Shoppertainment Race mùa 1 (Hè 2024) đã thu hút hơn 120 KOC, với hơn 1.200 video dự thi chỉ trong 6 tuần. Tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) đạt 2,6 tỷ đồng, riêng phiên livestream cao nhất đạt tới 58 triệu đồng. ROI truyền thông của chương trình được ghi nhận ở mức 314%, theo số liệu công bố từ VCCorp.

Đến năm 2025, chương trình tiếp tục được nâng cấp với việc mở rộng quy mô sang hệ thống các MCN (Multi-Channel Network), tổ chức đào tạo bài bản "From Zero to Hero", được bảo trợ bởi Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Hạng mục giải thưởng cũng đa dạng hơn, bao gồm cả giải dành riêng cho MCN có tổng GMV cao nhất.

Shoppertainment Race không chỉ là một cuộc thi, mà là một mô hình cộng đồng, nơi người bán được đào tạo bài bản, người mua được tiếp cận nội dung chất lượng, và thương hiệu có thêm một kênh tăng trưởng hiệu quả, tiết kiệm chi phí và dễ đo lường.

Các thí sinh tham dự sẽ được tham gia chuỗi chương trình đào tạo cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực chiến bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

Chị Nguyễn Thanh Hương, CEO Athena CM Agency by VCCorp - đơn vị tổ chức Shoppertainment Race chia sẻ thêm: "Một video có thể bán được hàng, nhưng một chuỗi nội dung mới tạo ra hành vi tiêu dùng bền vững. Chúng tôi không xây dựng một sân khấu để KOC lên diễn, thi đấu lấy giải rồi dừng lại mà xây cả một hành trình để thương hiệu và người làm nội dung cùng lớn lên. Vì chúng tôi tin rằng, thương hiệu nào coi KOC là bạn đồng hành mới thật sự khai thác được hết tiềm năng của shoppertainment. Bán được hàng là điểm bắt đầu. Tạo được niềm tin mới là đích đến."

Với Gen Z, một video hấp dẫn đáng giá hơn một TVC đắt tiền, và một KOC chân thật, gần gũi có thể đáng tin hơn cả một người nổi tiếng. Trong kỷ nguyên "xem để mua" và "giải trí là công cụ chuyển đổi", thương hiệu nào không thích nghi sẽ bị bỏ lại phía sau. Shoppertainment là một chiến lược đầy tiềm năng giúp thương hiệu rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng trẻ cả về cảm xúc lẫn hành vi mua sắm.

