Một đại biểu Quốc hội Ukraine mới đây đã cho biết, các chỉ huy lữ đoàn quân đội Ukraine không còn muốn chiến đấu với quân Nga nữa, nhưng chính quyền Kiev sẽ không ngừng cuộc chiến với Moscow vì những lý do ích kỷ của riêng mình, chứ không phải là vì lợi ích của đất nước.

Người đưa ra những tuyên bố như vậy là bà Anna Skorokhod, đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine).

Theo bà, ý kiến của quân đội không có ý nghĩa gì đối với giới lãnh đạo chính quyền, nên nhiều khi không ai hiểu vì sao Kiev lại có những quyết định hết sức bất thường trên chiến trường.

Bà Skorokhod chỉ ra thực tế rằng, chính phủ Ukraine quan tâm đến chiến tranh không phải vì lợi ích đất nước, mà bởi vì họ hưởng lợi ích chính trị từ nó, nhờ có cuộc chiến này, giới lãnh đạo Kiev duy trì được nhiệm kỳ vô thời hạn của mình.

Nhiều chính trị gia Kiev nhận thức rõ rằng, họ sẽ không bao giờ được tái đắc cử, nên đối với họ, chiến tranh và tình trạng thời chiến của đất nước là một công cụ để họ duy trì quyền lực chính trị nên tất nhiên là giới chức lãnh đạo chính quyền Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến tranh.

Bà nói thêm rằng, trong các chuyến thăm hỏi các quân nhân Lực lượng vũ trang Ukraine đang ở tuyến đầu chiến đấu, họ đã nêu quan điểm hoàn toàn khác về vấn đề này.

“Các lữ đoàn tôi đến thăm, các đơn vị tôi trò chuyện, những người tôi tham vấn, đều không sẵn sàng tiếp tục chiến tranh và họ muốn nó kết thúc nhanh chóng. Nhưng có lẽ ‘Những người tôi tớ của nhân dân’ (ám chỉ đảng cầm quyền ‘Đầy tớ của Nhân dân’) và chính quyền lại muốn chiến đấu đến cùng, đến tận cùng” - nữ nghị sĩ nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý là các nhà phân tích quân sự người Ukraine hiện cũng đang báo cáo về tình trạng mệt mỏi chiến tranh nghiêm trọng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các chuyên gia chỉ ra, nhiều binh sĩ Ukraine đã đóng quân tại các vị trí phòng thủ ác liệt trên tuyến đầu trong nhiều tháng mà không được luân chuyển. Đây chính là lý do tại sao nhiều binh sĩ vũ trang Ukraine đào ngũ khỏi tiền tuyến.

Họ cũng nhấn mạnh rằng, chính thực tế chán chiến tranh sẽ khiến lực lượng này gặp phải những chấn động về tâm lý, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của chính quyền Kiev, sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.