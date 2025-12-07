Khí chất của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà là một trong những gương mặt biểu tượng của điện ảnh Việt, nổi bật với nhan sắc rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, cô còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi phong cách thời trang tinh tế, thanh lịch. Ngay cả trong những trang phục đời thường, khí chất hào môn của Hà Tăng vẫn luôn hiện rõ.

Mới đây, khi xuất hiện tại đám cưới em chồng Tiên Nguyễn, Hà Tăng cùng ông xã Louis Nguyễn đã khéo léo lựa chọn trang phục áo dài đơn giản mà duyên dáng. Dù rời tiệc sớm, từ khoảnh khắc xuất hiện đến lúc ra về, cặp đôi vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc và thần thái đẳng cấp. Trong bộ áo dài xanh ngọc, Tăng Thanh Hà khoe trọn vẻ quý phái và khí chất sang trọng, không hổ danh là "ngọc nữ" màn ảnh Việt.

Gợi ý mua sắm: Áo dài xanh ngọc

Ngay cả khi diện những trang phục casual như áo tank top phối cùng quần jeans, Hà Tăng vẫn toát lên thần thái thanh lịch và cuốn hút. Sự giản dị trong cách ăn mặc không làm giảm đi vẻ sang trọng, ngược lại còn làm nổi bật gu thời trang tinh tế, năng động và hiện đại của nữ diễn viên.

Gợi ý mua sắm: Tank top, quần jeans

Vóc dáng cao ráo, thần thái tự tin và dáng đứng thẳng tắp chính là những yếu tố góp phần tạo nên khí chất cho Hà Tăng. Diện trang phục thanh lịch với blazer phối quần jeans, nàng dâu nhà tỷ phú ghi điểm tuyệt đối với vẻ hiện đại, tinh tế và đầy cuốn hút.

Gợi ý mua sắm:Blazer

Trong tủ đồ của Hà Tăng, cô luôn ưu tiên những thiết kế thanh lịch, dễ mặc và tối giản về họa tiết. Chính sự đơn giản này đã giúp Hà Tăng có được phong cách chỉn chu và sang trọng, đặc biệt là không bao giờ sợ lỗi mốt.

Gợi ý mua sắm: Áo thun

Hà Tăng yêu thích blazer, bên cạnh những thiết kế dài tay thanh lịch, cô cũng không thiếu những mẫu ngắn tay trẻ trung, sành điệu. Với phong cách giản dị, phụ kiện trở thành điểm nhấn tinh tế của cô; những chiếc khuyên tai, vòng cổ hay vòng tay luôn được kết hợp khéo léo, giúp tổng thể outfit thêm nổi bật mà vẫn hài hòa, duy trì vẻ thanh lịch và hiện đại.

Gợi ý mua sắm:Blazer ngắn tay

Dù chọn trang phục với gam màu trung tính hay tươi sáng, Hà Tăng vẫn nổi bật nhờ khí chất sang trọng và thần thái cuốn hút. Trong set đồ áo khoác da đỏ, cô vẫn giữ phong cách yêu thích khi kết hợp cùng quần jeans, tạo vẻ trẻ trung, năng động nhưng không kém phần tinh tế.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác da



