Khi cha mẹ già đi, đây là 3 điều khiến con cái hối tiếc nhất: Hiểu ra sớm để kịp báo hiếu!

Chuyện phụng dưỡng cha mẹ chưa bao giờ là trách nhiệm riêng của bất kỳ ai. Một tuổi già an yên, hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự tận tâm của con cái. Sự đồng hành và thấu hiểu từ phía con cái chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất mà không món quà vật chất nào có thể thay thế được.

Người xưa vẫn bảo "nước mắt chảy xuôi", nhưng khi cha mẹ đã bước sang phía bên kia dốc cuộc đời, nếu không sớm hiểu ra những điều này, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào cảnh hối tiếc muộn màng.

Dành quá ít thời gian bên cạnh, để lại khoảng trống khó lấp đầy

Bước vào tuổi xế chiều, tâm lý chung của cha mẹ là mong ngóng con cháu trở về. Với người già, việc con cái có mặt ở nhà mang ý nghĩa lớn lao hơn mọi lời hỏi thăm qua điện thoại. Khi còn trẻ, chúng ta thường mải mê với những chuyến đi xa, những guồng quay công việc mà vô tình đẩy việc thăm nom cha mẹ vào danh sách "để sau".

Thế nhưng, thời gian chẳng chờ đợi một ai. Thực tế đã có biết bao người chỉ khi cha mẹ không còn nữa mới bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều buổi cơm chiều hay những dịp lễ Tết đoàn viên.

Tại Việt Nam, hình ảnh những bậc cha mẹ già tựa cửa ngóng con mỗi dịp cuối tuần đã trở thành một nỗi buồn âm thầm. Thay vì đợi đến khi "có điều kiện", hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như chăm về nhà ăn bữa cơm giản dị, cùng cha mẹ xem một chương trình truyền hình, hay đơn giản là chủ động nắm tay họ khi đi dạo... Những khoảnh khắc ấy sẽ lấp đầy sự mong mỏi trong lòng cha mẹ.

Thiếu kiên nhẫn, vô tình làm tổn thương đấng sinh thành

Đối mặt với cha mẹ già yếu, sự kiên nhẫn của con cái thường bị thử thách. Khi tuổi tác ập đến, cha mẹ trở nên chậm chạp hơn, hay quên và đôi khi là lẩm cẩm, nhắc đi nhắc lại một chuyện cũ. Nếu chúng ta không đủ bao dung, những tiếng gắt gỏng hay thái độ thiếu kiên nhẫn sẽ là nhát dao cứa vào lòng họ.

Có những người con vì quá áp lực với cuộc sống mà nảy sinh tâm lý cáu kỉnh, cho rằng cha mẹ "phiền hà". Tuy nhiên, chúng ta quên mất rằng ngày xưa, họ đã kiên nhẫn thế nào khi dạy ta tập đi, tập nói những lời đầu đời.

Để cha mẹ có một tuổi già bình an, điều quan trọng nhất con cái cần làm là kiềm chế tính nóng nảy. Đừng ngắt lời khi cha mẹ đang nói, đừng hối thúc khi họ đi chậm, hãy dùng sự ôn nhu để đáp lại tình yêu cả đời họ đã dành cho ta.

Thiếu sự thấu hiểu, đánh mất chân tình vì khác biệt quan điểm

Càng già, khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái càng rõ rệt. Sai lầm lớn nhất của nhiều người trẻ là dùng tư duy hiện đại để áp đặt hoặc phủ nhận những thói quen cũ kỹ của cha mẹ. Chẳng hạn, thói quen tiết kiệm quá mức, giữ lại những món đồ cổ lỗ sĩ thường khiến con cái khó chịu và nảy sinh mâu thuẫn.

Sự thấu hiểu chính là cầu nối duy nhất để duy trì hơi ấm trong gia đình. Thay vì ép cha mẹ phải thay đổi sở thích hay quan điểm sống, hãy học cách tôn trọng và lắng nghe những "nỗi niềm khó nói" phía sau sự cố chấp của họ.

Khi sự giao tiếp bị cắt đứt, cha mẹ sẽ cảm thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Một người con hiếu thảo là người biết đặt mình vào vị trí của cha mẹ để cảm nhận niềm vui, nỗi buồn ẩn sau những lời nói vụn vặt thường ngày.

Người hiếu thảo là người biết trân trọng hiện tại, không vì bận rộn mà quên mất bóng dáng cha mẹ đang ngày một gầy đi. Sự thờ ơ hôm nay có thể là nỗi ân hận kéo dài suốt cả cuộc đời về sau.