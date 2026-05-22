Khi cán bộ hành pháp làm social bùng nổ hơn cả nghệ sĩ hạng A với 132.000 lượt thích trong chưa đầy một giờ

Đây là con số mà nhiều nghệ sĩ hạng A Việt Nam có ekip truyền thông bài bản cũng phải mơ ước.

Và nó đến từ một fanpage của cơ quan công an, đăng tin bắt giữ tội phạm ma túy lúc 11h30 sáng nay.

Năm 2023: Thời điểm cơ quan công an quyết định thay đổi cách tiếp cận

Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM không phải sáng kiến tự phát của một cán bộ trẻ. Đây là quyết định có chủ trương.

Theo VTV, fanpage được Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) thành lập và đưa vào hoạt động chính thức từ năm 2023, với thông điệp xuyên suốt: "Hiểu đúng, Sống đẹp, Nói không với ma túy."

Lý do lựa chọn Facebook là nền tảng trọng tâm được xác định rõ ràng từ đầu: đây là nơi có lượng người dùng Việt Nam đông nhất, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 18 đến 35 tuổi, đối tượng dễ tổn thương nhất trước tác hại của ma túy và cũng là nhóm ít phản hồi nhất với các hình thức tuyên truyền truyền thống.

Từ mô hình thông báo một chiều thường bị xem là khô khan, cơ quan công an chuyển sang vận hành fanpage theo chuẩn mực của một tài khoản truyền thông xã hội hiện đại.

Phân tích chiến lược: Bốn kỹ thuật content marketing được áp dụng nhất quán

Nhìn vào toàn bộ lịch sử hoạt động của fanpage từ 2023 đến nay, có thể nhận ra bốn kỹ thuật content marketing hiện đại được áp dụng có hệ thống.

Kỹ thuật 1: Tạo tâm lý chờ đợi, sốt ruột (Teasing & anticipation)

Thay vì thông báo ngay kết quả, fanpage tạo ra khoảng thời gian chờ đợi có chủ ý. Trong chiến dịch Cao điểm 45 ngày đêm ngày 22/5/2026, đêm hôm trước fanpage đăng ảnh nền tối kèm ca từ: "Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn" cùng emoji mắt tròn xoe, không giải thích gì thêm. Sau đó là thông báo: "11h30 trưa mai 22/5 chúng ta trở về đây gặp nhau, nghe tin chiến thắng heng." Bình luận nổ ra ngay lập tức. Người dân không chờ báo chí đưa tin. Họ chờ fanpage cập nhật.

Đây chính xác là kỹ thuật mà các hãng điện ảnh dùng để tung trailer phim và nghệ sĩ dùng để báo hiệu sản phẩm mới. Cơ quan công an áp dụng vào thông tin bắt giữ tội phạm và hiệu quả tương đương.

Kỹ thuật 2: Đếm ngược thời gian thực (Real-time countdown)

Thay vì công bố một lúc toàn bộ kết quả, fanpage cập nhật số đối tượng bị bắt giữ liên tục trong ngày: từ 1, rồi 100, rồi 140. Hình ảnh những con số ghép từ còng tay trên nền đỏ tạo ra thẩm mỹ hình ảnh nhất quán và gây tò mò liên tục. Người theo dõi không tắt trang vì không biết con số cuối cùng là bao nhiêu. Cơ chế giữ chân người xem này hoàn toàn giống với cách Shopee và Lazada vận hành các sự kiện mua sắm trực tiếp.

Kỹ thuật 3: Mượn ngôn ngữ văn hoá đại chúng (Newsjacking & cultural hijacking)

Khi bắt giữ ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong chiến dịch tháng 5/2026, nội dung được tương tác nhiều nhất không phải thông tin về vụ án mà là video từ Câu lạc bộ Tình nguyện Vì Bình yên Thành phố với câu hỏi đơn giản: "Anh làm nghề gì?" Câu trả lời: "Dạ, Ca sĩ." Video đạt hơn 3.700 lượt thích và 168 bình luận, lan truyền rộng vì buồn cười và bất ngờ.

Fanpage cũng thường xuyên mượn ca từ nhạc phổ biến, dùng tiếng lóng của giới trẻ và bắt trend các sự kiện văn hoá đang được chú ý để đưa vào nội dung tuyên truyền. Điều này giúp thông điệp phòng chống ma túy tiếp cận được đúng đối tượng qua đúng ngôn ngữ họ đang dùng hàng ngày.

Kỹ thuật 4: Con người hoá thông qua tương tác thật (Humanising the badge)

Yếu tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất so với các trang cơ quan nhà nước thông thường là người quản lý fanpage tương tác thật sự, không phải bằng câu trả lời mẫu. Khi Diệp Lâm Anh hỏi: "Cán bộ bữa nay thư giãn vậy?", admin trả lời: "Thư giãn cho dễ tiếp thu chị Cún ạ." Khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bình luận trong đợt fanpage bị Facebook tạm khóa comment vì tương tác tăng quá nhanh khiến hệ thống nhầm là spam, admin lên story trả lời trực tiếp: "Chào cụ, admin đang bị tạm khóa comment."

Cú twist đó, một fanpage cơ quan công an bị Facebook khóa vì tương tác quá nhiều, lại trở thành nội dung được chia sẻ rộng hơn nữa.

Các chỉ số tương tác: Vượt qua ngưỡng mà trước đây chỉ nghệ sĩ mới đạt được

Theo ghi nhận, fanpage nói trên đạt gần 350.000 lượt theo dõi vào năm 2021, thời điểm mới bắt đầu chuyển sang phong cách mới. Con số này tiếp tục tăng đều sau mỗi chiến dịch lớn.

Các mốc tương tác đáng chú ý theo từng giai đoạn:

Tháng 10/2025, bài đăng với câu hỏi hài hước về ma túy đạt gần 100.000 lượt tương tác. Theo Kenh14, bài đăng ngày 6/10/2025 sau hơn hai ngày đạt 59.000 lượt yêu thích, 23.600 lượt bình luận và 13.000 lượt chia sẻ. Bài đăng khác cùng thời điểm đạt hơn 86.000 lượt thích, gần 32.000 bình luận và 17.000 lượt chia sẻ, con số mà theo Tuổi Trẻ, "nhiều KOL hay nhãn hàng chạy quảng cáo sấp mặt cũng chưa chắc đạt được."

Chiến dịch Cao điểm 45 ngày đêm ngày 22/5/2026 là mốc cao nhất cho đến nay: bài đăng thông báo 140 đối tượng bị bắt đạt hơn 132.800 lượt thích, gần 48.500 bình luận và hơn 10.000 lượt chia sẻ chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, không có bất kỳ chi phí quảng cáo trả tiền nào. Ngay bên dưới bài đăng, tài khoản chính thức của aFamily.vn, Cafebiz.vn bình luận: "Bới tô cơm ngồi đợi cán bộ."

Đây là khoảnh khắc hiếm có khi các trang thông tin tương tác với fanpage cơ quan nhà nước theo lối gần gũi chứ không phải theo kiểu trích dẫn nguồn tin. Ranh giới giữa cơ quan công an, truyền thông mạng xã hội và dân mạng đã bị xoá hoàn toàn trong một bài đăng.

Tất cả những con số này được tạo ra bởi nội dung tuyên truyền pháp luật của cơ quan nhà nước, không phải bởi hình ảnh nghệ sĩ hay nội dung giải trí thuần tuý.

Bức tranh rộng hơn: Các cơ quan nhà nước đang thay đổi cách tiếp cận

Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM không phải trường hợp đơn lẻ. Đây là một phần của xu hướng rộng hơn trong hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam, đặc biệt sau khi Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số và yêu cầu các cơ quan tăng cường hiện diện trên nền tảng số từ giai đoạn 2021-2022.

Theo ghi nhận của Người Lao Động, nhiều fanpage cấp phường, quận tại TP.HCM cũng đang áp dụng hướng đi tương tự với ngôn ngữ gần gũi, nội dung hướng dẫn nhẹ nhàng thay vì thông báo cứng nhắc. Fanpage Bản tin phường Thới An là một ví dụ với khoảng 12.000 người theo dõi và nội dung đa dạng từ tuyên truyền an toàn cháy nổ đến cảnh báo tác hại rượu bia.

Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng làm được ở mức độ của PC04. Điều tạo ra sự khác biệt là cam kết duy trì giọng điệu nhất quán, tốc độ phản ứng với sự kiện thực tế và sự dũng cảm dùng ngôn ngữ mạng xã hội trong bối cảnh hành chính vốn đề cao sự trang trọng.

Các quốc gia khác đang làm gì

Sự thay đổi cách tiếp cận truyền thông của cơ quan hành pháp không chỉ diễn ra ở Việt Nam. Đây là xu hướng toàn cầu, nhưng với mức độ thành công khác nhau tùy từng quốc gia.

Ở Mỹ: Theo số liệu từ Pagefreezer, 91% cơ quan hành pháp Hoa Kỳ sử dụng mạng xã hội để thông báo an toàn công cộng, 89% cho tiếp cận cộng đồng và 86% cho quản lý danh tiếng. Facebook là nền tảng được ưa chuộng nhất, tiếp theo là Twitter và YouTube. Sở Cảnh sát Fairfax, Virginia tăng 90% follower Instagram chỉ trong một năm nhờ tập trung vào Reels với footage từ camera thân người và camera hành trình, nguyên tắc cốt lõi của họ là "Simple is relatable" (đơn giản là dễ gần).

NYPD vận hành tài khoản TikTok để thu hút tuyển dụng thế hệ trẻ với hashtag #StepForward. Dù vậy, nghiên cứu học thuật được công bố năm 2025 trên SAGE Journals cho thấy phần lớn cơ quan hành pháp Hoa Kỳ vẫn chủ yếu dùng mạng xã hội để phát thông tin một chiều thay vì tương tác thật sự với cộng đồng.

Ở Anh: Nghiên cứu năm 2025 về police digital visibility ở Anh ghi nhận cảnh sát Anh sử dụng hình ảnh, video, emoji, infographic, meme và GIF như một phần chính thức trong thực hành truyền thông. Một số đồn cảnh sát địa phương có tài khoản Twitter được báo chí quốc gia đưa tin như câu chuyện giải trí vì sự hài hước. Nhưng tính tự nhiên và chiều sâu tương tác vẫn còn khoảng cách so với case Việt Nam.

Ở Trung Quốc: Nhiều đồn cảnh sát địa phương vận hành tài khoản Weibo và Douyin với nội dung hài hước và gần gũi. Một số video bắt giữ tội phạm được dàn dựng theo phong cách phim hành động ngắn và đạt hàng triệu lượt xem. Đây là hướng đi gần nhất với case Việt Nam trong khu vực, nhưng nội dung thường được kiểm soát chặt hơn và ít có sự tương tác tự phát giữa admin và người dùng.

Ở Hàn Quốc: Cảnh sát Seoul sử dụng ngôn ngữ và visual quen thuộc với văn hoá đại chúng Hàn Quốc, nhưng vẫn giữ khoảng cách trang trọng đáng kể. Tính thân mật trong cách viết như của fanpage PC04 chưa xuất hiện rõ trong truyền thông chính thức của cảnh sát Hàn Quốc.

Nhật Bản và Thái Lan: Cảnh sát Nhật Bản sử dụng mạng xã hội rất thận trọng, chủ yếu để thông báo và cảnh báo, tính hài hước và tương tác gần như vắng mặt do văn hoá tổ chức đề cao sự nghiêm túc. Cảnh sát Thái Lan định kỳ xuất hiện trên mạng quốc tế vì những video và ảnh bắt tội phạm được đăng theo cách bất ngờ, đôi khi trở thành meme toàn cầu dù không cố ý, cho thấy sức mạnh của tính chân thực dù không có chiến lược bài bản.

Tại sao case fanpage PC04 khác biệt và khó nhân rộng

Nhìn vào bức tranh toàn cầu, fanpage PC04 đang làm điều mà nhiều cơ quan hành pháp lớn hơn, có ngân sách và nhân lực lớn hơn nhiều, chưa làm được. Lý do nằm ở ba yếu tố kết hợp đặc thù.

Thứ nhất, văn hoá Facebook của người Việt Nam tạo ra môi trường đặc biệt thuận lợi: Người Việt có thói quen bình luận dài, chia sẻ nhanh, tạo meme tức thì và phản ứng mạnh với các nội dung bất ngờ hoặc hài hước từ nguồn không ngờ tới. Một fanpage cơ quan nhà nước nói chuyện, giao tiếp gần gũi là định nghĩa của "nội dung bất ngờ từ nguồn không ngờ tới."

Thứ hai, giọng văn bản địa hóa, thân mật tạo ra cảm giác người thật đang viết, không phải mẫu hành chính được dán nhãn: Sự khác biệt này khó giả tạo và khó duy trì nếu không có người quản lý thật sự hiểu văn hoá địa phương.

Thứ ba, cơ quan công an TP.HCM đã chấp nhận rủi ro tổ chức khi cho phép fanpage sử dụng ngôn ngữ và phong cách giới trẻ: Quyết định đó đòi hỏi sự tin tưởng từ lãnh đạo vào người thực thi và ngược lại, một điều không phải cơ quan nhà nước nào cũng sẵn sàng.

Hiệu quả cuối cùng không chỉ là lượt tương tác

Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng PC04 đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng (trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng), thu giữ hơn 09 kg ma túy tổng hợp các loại; 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô, cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của Công an TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Những con số tương tác khổng lồ chỉ là phần nhìn thấy được.

Khi người dân cảm thấy gần gũi với cơ quan công an qua mạng xã hội, họ có xu hướng tố giác tội phạm nhiều hơn. Khi thông tin về tác hại của ma túy được lan truyền theo cơ chế viral thay vì cơ chế tuyên truyền một chiều, nó tiếp cận được đúng đối tượng cần nghe nhất qua đúng kênh họ đang dùng hàng ngày.

Và khi một cơ quan hành pháp biến chiến dịch bắt giữ tội phạm thành sự kiện mà cả xã hội chờ đợi và theo dõi theo thời gian thực, công tác tuyên truyền đã trở thành một phần cuộc sống thường nhật. Thông điệp đi vào cộng đồng không phải vì bị ép phải nghe mà vì người ta tự muốn theo dõi.

132.800 lượt thích trong chưa đầy một giờ không phải là con số của một chiến dịch truyền thông. Đó là con số của một sự tin tưởng được xây dựng trong nhiều năm, từng bài đăng, từng câu trả lời bình luận.

Và xin mời bà con uống thêm ly trà đường, chờ các cán bộ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra cả nước!