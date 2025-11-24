Khi cả nước cùng gói bánh chưng cho miền Trung: Những đêm trắng của tình người!

Tính đến sáng ngày 23/11, cơn lũ lịch sử đã gieo rắc những đau thương trên mảnh đất miền Trung và Tây Nguyên. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng; 185.733 nhà bị ngập… Phía sau những con số tưởng chừng khô khan ấy là nỗi đau, sự mất mát không thể đong đếm về phận người chỉ còn hai bàn tay trắng và đôi chân trần chỉ sau một đêm.

Cả đất nước lặng đi trong những nỗi xót xa, trăn trở và cũng là lúc, trái tim con người Việt Nam lại hoà chung nhịp đập của sự đoàn kết, sẻ chia. Từ những món quà nhu yếu phẩm được quyên góp vội vã, đến những chuyến xe trực tiếp băng qua mưa lũ, tất cả đều hướng về khúc ruột miền Trung.

Ảnh: Vũ Hiệu

Giữa vô vàn vật phẩm cứu trợ, chiếc bánh chưng, bánh tét đã trở thành một biểu tượng, một món ăn không chỉ là đặc sản của người Việt mỗi khi Tết đến xuân về mà còn thấm đẫm nghĩa tình.

Chưa đến Xuân, nhưng khắp các làng xã, góc phố và trường học trên cả nước những nồi bánh chưng nghi ngút khói vẫn được nhóm lửa xuyên đêm. Tình nguyện viên và người dân cùng nhau thức trắng, gói gém từng chiếc bánh bằng tất cả sự trân trọng và những lắng lo.

Theo báo Người lao động từ trưa 20/11, lực lượng công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk và người dân đang tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.

Tổ chức gói bánh chưng, bánh tét cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt (Ảnh: Người lao động)