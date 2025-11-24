HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khi cả nước cùng gói bánh chưng cho miền Trung: Những đêm trắng của tình người!

Phạm Trang (t/h) |

Chưa đến Xuân, nhưng khắp các làng xã, từng góc phố, khu bếp và trường học trên cả nước những nồi bánh chưng nghi ngút khói vẫn được nhóm lửa nấu xuyên đêm.

Tính đến sáng ngày 23/11, cơn lũ lịch sử đã gieo rắc những đau thương trên mảnh đất miền Trung và Tây Nguyên. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng; 185.733 nhà bị ngập… Phía sau những con số tưởng chừng khô khan ấy là nỗi đau, sự mất mát không thể đong đếm về phận người chỉ còn hai bàn tay trắng và đôi chân trần chỉ sau một đêm.

Cả đất nước lặng đi trong những nỗi xót xa, trăn trở và cũng là lúc, trái tim con người Việt Nam lại hoà chung nhịp đập của sự đoàn kết, sẻ chia. Từ những món quà nhu yếu phẩm được quyên góp vội vã, đến những chuyến xe trực tiếp băng qua mưa lũ, tất cả đều hướng về khúc ruột miền Trung.

Ảnh: Vũ Hiệu

Giữa vô vàn vật phẩm cứu trợ, chiếc bánh chưng, bánh tét đã trở thành một biểu tượng, một món ăn không chỉ là đặc sản của người Việt mỗi khi Tết đến xuân về mà còn thấm đẫm nghĩa tình. 

Chưa đến Xuân, nhưng khắp các làng xã, góc phố và trường học trên cả nước những nồi bánh chưng nghi ngút khói vẫn được nhóm lửa xuyên đêm. Tình nguyện viên và người dân cùng nhau thức trắng, gói gém từng chiếc bánh bằng tất cả sự trân trọng và những lắng lo. 

Theo báo Người lao động từ trưa 20/11, lực lượng công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk và người dân đang tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 1.

Tổ chức gói bánh chưng, bánh tét cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt (Ảnh: Người lao động)

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 2.
 
Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 3.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa (áo trắng) cho biết sẽ tổ chức 2 đoàn đi cứu trợ người dân (Ảnh: Người lao động)

Dự kiến, phường Tân An sẽ gói 2.000 cái bánh chưng, bánh tét và huy động hơn 1.000 thùng mì tôm, khoảng 400 thùng nước suối cùng các nhu yếu phẩm khác. 
 
Ghi nhận từ báo PLO, từ tối 22 đến rạng sáng ngày 23-11, hàng trăm người dân ở phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đã đến Nhà văn hoá của phường để gói bánh chưng, bánh tét, soạn quần áo, mì tôm, bánh kẹo…gửi ra cho đồng bào vùng lũ.
vùng lũ 5.jpg
vùng lũ 10.jpg
Trong buổi tối, hàng trăm người dân, cả người già trẻ em, cả đàn ông và phụ nữ đến nhà văn hoá khu phố 3A của phường Trảng Dài gói bánh chưng, bánh tét để kịp gửi đến đồng bào vùng lũ. (Ảnh: PLO)
vùng lũ 13.jpg
Nhiều người cùng nhau gói bánh gửi đồng bào với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. (Ảnh: PLO)
vùng lũ 9.jpg
Vì tối cuối tuần nên những em nhỏ cũng tham gia phụ lau lá, gói bánh (Ảnh: PLO)
Vùng lũ 8.jpg
Những chiếc lá để gói bánh được rửa sạch sẽ. (Ảnh: PLO)
 vùng lũ 20.jpg
Bánh được gói bằng gạo nếp, đậu xanh và thịt heo. (Ảnh: PLO)
vùng lũ 4.jpg
Chiếc bánh tét được gói cẩn thận. (Ảnh: PLO)
Thành phố Huế vừa mới trải qua đợt mưa lũ lịch sử, thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai… Trong những ngày này, người dân thành phố Huế đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, cùng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống - VTV News cho biết.
Câu lạc bộ ATM Gạo Huế đang khẩn trương đưa nhu yếu phẩm, các dụng cụ làm bếp lên xe tải để di chuyển đến Đắk Lắk. Dự kiến mỗi ngày, khoảng 3.000 suất cơm phục vụ cho bà con vùng ngập lụt và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây. Trong những ngày này, nhiều người dân thành phố Huế còn cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét để gửi đến cho bà con đang gặp khó khăn do mưa lũ.
 
Người dân TP Huế gói bánh chưng, gom thực phẩm, chăn màn cứu trợ người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Nhiều người dân thành phố Huế cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét để gửi đến bà con đang gặp khó khăn do mưa lũ. (Ảnh: VTV)

TPO cũng cho hay, ở Quảng Ngãi, những gian bếp nhỏ cũng đỏ lửa suốt đêm. Từng đòn bánh chưng, thùng mì, gạo, nước uống và cả thuốc men được người dân gói ghém cẩn trọng, gửi theo những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng ngập lũ.

tp-3035.jpg
tp-c_3033-5267.jpg
tp-c_3037-960.jpg
Tại điểm tiếp nhận 587 Quang Trung (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), không khí tất bật bắt đầu từ tờ mờ sáng. Người gói bánh chưng, người sắp xếp từng kiện hàng, kiểm tra từng bao hàng (Ảnh: TPO)
tp-3023.jpg
tp-3018.jpg
Mỗi thùng hàng đều được chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm như mì gói, gạo, nước uống, thuốc men… để kịp gửi vào vùng lũ Đắk Lắk và Gia Lai. (Ảnh: TPO)
 
tp-3019.jpg
tp-3016.jpg
(Ảnh: TPO)
Đang ngồi phân từng phần quà, bà Nguyễn Thị Nghe (60 tuổi, trú phường Cẩm Thành) chia sẻ, nhóm đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của người dân Quảng Ngãi. Có người nghe tin đã chạy đến phụ giúp vận chuyển, sắp xếp đồ đạc. Có đơn vị mang đến xe tải sẵn sàng chở những chuyến hàng vào vùng lũ.
 
Có thể nói, Không chỉ là bữa ăn no bụng, từng chiếc bánh chưng gói trọn vị dẻo thơm của tình dân tộc, là lời nhắc nhớ sâu sắc về nghĩa đồng bào đùm bọc lấy nhau.
 
Phạm Trang (t/h)
