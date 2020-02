Khi bố mẹ là 'dân chơi' đời đầu: 'Lên đồ' siêu chất, cưỡi honda dream hay xe cub sành diệu khác gì richkid bây giờ đâu

Trào lưu khoe bố mẹ cực phẩm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên MXH. Dân tình đã được phen trầm trồ không ngớt với những màn khoe phụ huynh sở hữu nhan sắc nức nở từ thời còn chưa có photoshop hay app chỉnh ảnh.

Mới đây, topic khoe bố mẹ là những "dân chơi" đời đầu cũng được mọi người bàn tán rôm rả. Hoá ra phụ huynh của chúng ta cũng có thời ăn mặc chất lừ, không bỏ qua một trend nào thời kì đó như áo hoa, áo jeans, quần ống loe, tóc "mì tôm".

Chưa hết, họ còn thể hiện đẳng cấp thông qua những chiếc xe như xe honda, xe cub, xe 81. Thời ấy, ai đã có thể ngồi trên những chiếc xe này thì đích thị là như rich kid lái Rolls Royce hay Lambogini bây giờ ấy chứ!

Đúng chuẩn rich kid đời đầu chưa?

Ngày xưa ai có chiếc xe Honda dream là ngầu lắm luôn!

Xem lại ảnh cũ mà nhiều người còn thấy chính bản thân bây giờ không có cửa so với bố mẹ về độ "chịu chơi". Tuổi trẻ của bố mẹ chúng ta cũng sôi nổi, hoành tráng lắm chứ đùa à!

Chiếc xe cub huyền thoại

Style cực cool

Phía dưới phần bình luận, dân tình đã để lại rất nhiều comment suýt xoa khen ngợi đẳng cấp dân chơi của các bậc phụ huynh:

- Ôi bố mẹ cũng ngầu quá đi!

- Mình bây giờ còn không sành điệu, phong cách được như phụ huynh nhỉ?

- Bố mẹ tôi bây giờ vẫn ăn chơi nè. Đi du lịch, chụp ảnh sống ảo rồi trend gì cũng biết hết á.

- Bố mẹ ngày xưa lẫy lừng mà sao bây giờ tui chán đời thế nhỉ.

Ảnh: Group Maybe you missed this ... news