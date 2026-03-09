Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo không chỉ thay đổi cách con người làm việc mà còn làm đảo lộn quy luật làm giàu truyền thống, đồng thời tác động mạnh đến bảng xếp hạng người giàu tại Trung Quốc.

Trương Nhất Minh là tỷ phú và doanh nhân công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là nhà sáng lập ByteDance, tập đoàn đứng sau nhiều nền tảng internet có sức ảnh hưởng lớn, trong đó có ứng dụng video ngắn TikTok.

Theo danh sách tỷ phú thế giới do Forbes cập nhật ngày 30/1.2026, Trương Nhất Minh hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 69,3 tỷ USD, xếp thứ 25 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Đồng thời, ông cũng đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Sinh năm 1983 tại tỉnh Phúc Kiến, Trương Nhất Minh thành lập ByteDance vào năm 2012 với định hướng phát triển các nền tảng nội dung dựa trên thuật toán. Nhờ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi người dùng và cá nhân hóa nội dung, các sản phẩm của ByteDance nhanh chóng thu hút lượng lớn người dùng trên toàn thế giới. Thành công của TikTok đã đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những “đế chế” công nghệ có giá trị hàng đầu, đồng thời giúp khối tài sản của Trương Nhất Minh tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Tỷ phú Trương Nhất Minh chia sẻ công nghệ và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc quy luật tạo ra của cải trong nền kinh tế hiện đại. Nếu trước đây việc làm giàu thường gắn với nhà máy, nguồn vốn hay hệ thống phân phối, thì trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh lại nằm ở khả năng khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Theo ông, trong kỷ nguyên AI ba yếu tố cốt lõi này chính là chìa khóa giúp nhiều cá nhân và doanh nghiệp tạo ra bước ngoặt lớn về cơ hội và tài sản.

Đầu tiên là dữ liệu, được xem như nguồn tài nguyên quan trọng của nền kinh tế số, tương tự vai trò của dầu mỏ trong thời đại công nghiệp. Mỗi hành động của người dùng trên internet, từ việc xem video, tìm kiếm thông tin cho đến thói quen mua sắm hay tương tác trên mạng xã hội, đều để lại những dấu vết dữ liệu có giá trị.

Khi được thu thập và phân tích đúng cách, những dữ liệu này có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ hành vi, nhu cầu cũng như xu hướng của thị trường, từ đó phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn với người dùng.

Tiếp theo là thuật toán, yếu tố giúp biến dữ liệu thô thành giá trị thực sự. Trên thực tế, dữ liệu dù lớn đến đâu cũng chỉ là những con số rời rạc nếu không có công cụ xử lý hiệu quả.

Nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các thuật toán hiện đại có thể phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian rất ngắn, phát hiện những quy luật ẩn sau hành vi của người dùng và đưa ra các gợi ý hoặc quyết định tối ưu. Đây cũng chính là nền tảng giúp nhiều nền tảng công nghệ có thể cá nhân hóa nội dung và nâng cao trải nghiệm cho từng người dùng.

Cuối cùng là kịch bản ứng dụng, bởi công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được áp dụng vào những tình huống cụ thể của đời sống. Một thuật toán dù tiên tiến đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu không gắn với nhu cầu thực tế của con người.

Vì vậy, những người thành công trong thời đại mới thường là những người biết tận dụng thời thế, nhanh chóng nắm bắt công nghệ và khai thác AI để phục vụ công việc, từ đó tạo ra giá trị và cơ hội làm giàu. Thực tế cho thấy các nền tảng thành công đều biết kết hợp công nghệ với những kịch bản ứng dụng rõ ràng như giải trí, học tập, mua sắm hay làm việc; khi công nghệ được thiết kế để giải quyết các vấn đề thực tế, nó không chỉ nâng cao trải nghiệm của người dùng mà còn mở ra nhiều mô hình kinh doanh mới trong kỷ nguyên số.

Ba yếu tố này thường được ví như “tam giác cốt lõi” của nền kinh tế AI đó là dữ liệu kết hợp cùng thuật toán và ứng dụng. Khi ba yếu tố kết hợp hiệu quả, giá trị tạo ra không chỉ tăng trưởng thông thường mà còn có thể bùng nổ theo cấp số nhân. Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo cũng đang mở ra nhiều cơ hội mới cho mỗi cá nhân. Ngày nay, các công cụ AI ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân, người dùng đã có thể tận dụng công nghệ để nâng cao năng suất làm việc.

Trong bối cảnh đó, khả năng học hỏi và thích nghi với công nghệ trở thành lợi thế quan trọng. Câu chuyện của Trương Nhất Minh cho thấy rằng trong kỷ nguyên AI, dữ liệu và thuật toán đang dần trở thành “mỏ vàng” mới của nền kinh tế số, mở ra nhiều con đường phát triển khác biệt so với trước đây.