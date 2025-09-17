Thói quen tài chính mới

Ở nhiều lĩnh vực, AI thường bị gắn mác là công cụ marketing, xuất hiện để gây ấn tượng, rồi biến mất khỏi đời sống thực tế. Cake by VPBank lại chọn cách ngược lại. Thay vì biến AI thành "từ khóa thời thượng", họ đặt AI vào những điểm chạm thường ngày: mở tài khoản, chuyển tiền, nhận cuộc gọi từ tổng đài. Người dùng không cần hiểu đó là AI, nhưng họ cảm nhận rõ rệt sự khác biệt: thủ tục ngắn gọn hơn, thao tác chính xác hơn, phản hồi từ hệ thống tự nhiên hơn.

Tính năng "chuyển tiền nhanh AI" là một minh chứng. Thay vì nhập thủ công hàng loạt con số dễ nhầm lẫn, chỉ cần chụp ảnh hoặc dán văn bản, thông tin giao dịch đã được điền đầy đủ. Cách tiếp cận này giải quyết đúng nỗi đau của khách hàng: sự bất tiện nhỏ nhưng lặp đi lặp lại hàng ngày. Đây chính là điểm mạnh, công nghệ chỉ hữu ích khi làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn.

Điểm đáng chú ý ở Cake là việc nhân cách hóa AI thành những "người bạn ảo" trong hành trình tài chính. Hệ thống callbot không đơn thuần là chiếc máy lạnh lùng đọc kịch bản, mà có thể điều chỉnh giọng điệu, tốc độ nói, thậm chí thái độ trò chuyện dựa trên hoàn cảnh thực tế của khách hàng. Một người chậm thanh toán nhận được lời nhắc nợ bằng giọng vùng miền quen thuộc, nhẹ nhàng thay vì áp lực, sẽ có tâm lý hợp tác hơn.

Trải nghiệm này tạo nên cảm giác rằng khách hàng không nói chuyện với một máy móc, mà với một "trợ lý" có khả năng lắng nghe. Đó là cách Cake biến công nghệ thành cầu nối cảm xúc, điều vốn được xem là thiếu vắng trong dịch vụ tài chính số. Khi tỷ lệ giữ chân người dùng đạt tới 80-95%, có thể thấy sự gắn bó này không đến từ khuyến mãi ngắn hạn, mà từ trải nghiệm dịch vụ liền mạch và mang tính cá nhân.

Phổ cập tài chính với AI

Sự hiện diện của Cake không chỉ dừng lại ở ứng dụng ngân hàng quen thuộc. Ở tầng công nghệ, Cake đã phát triển dịch vụ Agentic AI as a Service, tức là đóng gói những giải pháp AI do chính Cake xây dựng để cung cấp cho các nền tảng hoặc hệ sinh thái khác có nhu cầu. Trong trường hợp này, người dùng cuối sẽ là khách hàng của các đối tác, chứ không trực tiếp là khách hàng Cake. Đây là cách để ngân hàng đưa năng lực AI "Make in Vietnam" ra ngoài biên giới nội bộ, nhưng hiện tại Cake chưa muốn nhấn mạnh nhiều về hướng đi này.

Song song, hướng chiến lược quan trọng hơn nằm ở Open Banking by AI. Thay vì chỉ phục vụ hơn 6 triệu khách hàng hiện tại, Cake mở rộng bằng cách kết nối với các đối tác sở hữu tập khách hàng lớn, từ bảo hiểm, đầu tư đến dịch vụ tiêu dùng. Thông qua cơ chế open banking, sản phẩm tài chính của Cake có thể được tích hợp trực tiếp vào nền tảng đối tác, từ đó mở rộng quy mô tiếp cận lên tới 80 triệu người dùng tiềm năng. Đây mới chính là "cánh tay nối dài" để Cake hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về phổ cập tài chính toàn diện, đưa dịch vụ ngân hàng số tới nhiều tầng lớp khách hàng hơn.

Điều đáng nói là lộ trình này đi kèm với những tiêu chuẩn bảo mật quốc tế khắt khe: ISO/IEC 30107-3 cho sinh trắc học khuôn mặt, PCI DSS 4.0 Level 1 cho dữ liệu thẻ. Trong bối cảnh AI dễ bị nghi ngờ về rủi ro và thiên kiến, việc Cake đạt chuẩn toàn cầu cho thấy họ không chỉ chạy theo xu hướng mà còn ý thức rõ trách nhiệm.

Từ góc nhìn xã hội, sự kết hợp giữa AI và ngân hàng số mang ý nghĩa lớn hơn chuyện kinh doanh. Nó giúp những người trẻ hoặc nhóm chưa từng có tài khoản ngân hàng tiếp cận dịch vụ tài chính dễ dàng, minh bạch và an toàn hơn. Khi AI được triển khai đúng cách, nó trở thành "người mở cửa" cho hàng triệu khách hàng vốn bị bỏ lại ngoài lề hệ thống tài chính truyền thống.

Trong bối cảnh "AI" thường được dùng như khẩu hiệu, Cake by VPBank đã chứng minh rằng trí tuệ nhân tạo có thể trở thành nền tảng thực sự, thay đổi thói quen tài chính hàng ngày của người Việt. Từ những tính năng nhỏ nhặt đến chiến lược phổ cập tài chính toàn diện, Cake cho thấy một tầm nhìn dài hạn: ngân hàng số không chỉ là dịch vụ, mà là một trải nghiệm sống gắn liền với công nghệ. Chính sự kết hợp này khiến Cake trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc năm nay.

