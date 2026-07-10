Khéo khoe lưng trần trên biển Mũi Né, hot girl này khiến người xem chỉ muốn lập tức "xách ba lô lên và đi"

Thêm một bộ ảnh du lịch khiến CĐM không khỏi trầm trồ.

Bộ ảnh khoe dáng ấn tượng của hot girl xinh đẹp

Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với vô số địa danh sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hoặc. Từ núi rừng hùng vĩ cho đến những bãi biển xanh trong trải dài, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp rất riêng, đủ sức níu chân bất cứ ai yêu thích du lịch. Trong số đó, Mũi Né vẫn luôn là điểm đến được nhiều bạn trẻ ưu ái nhờ bờ cát vàng, biển xanh cùng những khoảnh khắc hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.

Thế nhưng, không chỉ khung cảnh thiên nhiên, những bộ ảnh check-in của các hot girl khi ghé thăm các địa danh nổi tiếng cũng góp phần khiến sức hút của những điểm đến này ngày càng lan tỏa trên mạng xã hội. Mỗi bộ ảnh đều mang một màu sắc riêng, vừa tôn lên vẻ đẹp của nhân vật, vừa khéo léo khoe được vẻ quyến rũ của thiên nhiên Việt Nam.

Điển hình như mới đây, cô nàng hot girl Việt Phương đã thu hút đông đảo sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh được thực hiện tại biển Mũi Né vào thời điểm hoàng hôn. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận khen ngợi.

Điểm nhấn lớn nhất trong loạt hình là chiếc váy đỏ ôm sát với thiết kế hở lưng táo bạo nhưng vẫn mang đến cảm giác tinh tế. Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, Việt Phương vẫn khéo léo khoe tấm lưng trần thon gọn cùng vóc dáng cân đối giữa khung cảnh biển chiều đầy thơ mộng.

Gam màu đỏ nổi bật của bộ váy tạo nên sự tương phản đẹp mắt với sắc cam rực rỡ của bầu trời lúc mặt trời dần lặn xuống đường chân trời. Trong một số bức ảnh, cô nàng đứng hướng về phía biển để khoe trọn phần lưng trần cùng chiếc nơ được thắt phía sau váy, trong khi ở những góc chụp khác, Việt Phương nhẹ nhàng ngồi trên bãi cát, tạo nên những khung hình vừa quyến rũ vừa giàu tính nghệ thuật. Tổng thể bộ ảnh mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn rất cuốn hút.

Người đã đẹp mà cảnh còn đẹp hơn

Không khó để hiểu vì sao loạt ảnh này lại nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Bên cạnh nhan sắc nổi bật và vóc dáng cân đối của Việt Phương, yếu tố khiến bộ ảnh ghi điểm còn nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa trang phục, ánh sáng và khung cảnh thiên nhiên.

Khoảnh khắc hoàng hôn trên biển Mũi Né hiện lên với bầu trời chuyển dần từ sắc vàng sang cam rồi đỏ hồng, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Chính background "không cần chỉnh sửa quá nhiều" này đã góp phần giúp từng bức ảnh trở nên nổi bật hơn, khiến người xem có cảm giác như đang ngắm nhìn một thước phim điện ảnh.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp của cả nhân vật lẫn khung cảnh. Không ít người còn hài hước chia sẻ rằng chỉ cần xem xong bộ ảnh là đã muốn lập tức "xách ba lô lên và đi" để tận mắt ngắm nhìn bãi biển Mũi Né trong ánh hoàng hôn.

Có thể nói, những bộ ảnh du lịch như thế này không chỉ là dịp để các hot girl lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam theo một cách rất tự nhiên. Khi người đẹp xuất hiện trong một khung cảnh đủ ấn tượng, cả hai đều tôn lên giá trị của nhau, tạo nên những bức hình dễ dàng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp của Việt Phương, chiếc váy đỏ nổi bật cùng khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của biển Mũi Né, bộ ảnh lần này đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Và biết đâu, sau khi lướt qua những khung hình đầy sức hút ấy, không ít người sẽ sớm đưa Mũi Né vào danh sách điểm đến cho chuyến du lịch tiếp theo của mình.