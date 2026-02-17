Khen mỹ nhân này đẹp nhất Tết 2026 có quá không trời: Visual nét căng đã con mắt, ngắm xong may mắn cả năm

Mới đây, Cúc Tịnh Y đã khiến mạng xã hội xôn xao khi tung loạt ảnh đón Tết 2026. Ngay khi vừa được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút của nữ diễn viên.

Vốn được xem là một trong những mỹ nhân đẹp hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y tiếp tục chứng minh đẳng cấp visual trong bộ ảnh mừng năm mới. Với concept mang đậm hơi thở Tết Nguyên đán năm Bính Ngọ, cô khoe gương mặt nét căng, làn da trắng mịn cùng khí chất vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến cách tạo dáng đều toát lên vẻ đẹp tinh tế, cuốn hút.

Cúc Tịnh Y chiêu đãi các fan một bữa đại tiệc nhan sắc với bộ ảnh đón Tết 2026.

Bộ ảnh của cô mang đậm hơi thở Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngắm nhìn loạt hình lần này, tin rằng không ít khán giả sẽ có chung nhận định Cúc Tịnh Y chính là mỹ nhân đẹp nhất Tết 2026. Dù giữa rừng nhan sắc đình đám của Cbiz, cô vẫn có cách riêng để nổi bật, khiến người ta khó rời mắt.

Nói thêm về Cúc Tịnh Y, cô xuất thân là idol, gặt hái những thành tựu đáng kể trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Mỹ nhân sinh năm 1994 từng góp mặt trong nhiều dự án phim đáng xem như Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân, Vân Tịch Truyện, Thư Sinh Xinh Đẹp và Như Ý Phương Phi. Trong khoảng gần 2 năm trở lại đây, danh tiếng của cô nở rộ mạnh mẽ hơn, đặc biệt sau khi gây sốt với hình tượng "điên tình" đẹp mê hoặc trong vai Thượng Quan Chỉ ở phim Hoa Gian Lệnh.

Các dự án đang chờ chiếu của Cúc Tịnh Y đều đáng kỳ vọng.

Không dừng lại ở đó, thời gian tới Cúc Tịnh Y được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bão màn ảnh nhỏ Trung Quốc với loạt tác phẩm chờ chiếu như Thiên Hương Dẫn, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và Lai Chiến. Với đà thăng hạng hiện tại cùng nhan sắc ngày càng thăng hoa, năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của nàng mỹ nhân 9X này.

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2026 của Cúc Tịnh Y:

Từng đường nét trên gương mặt mỹ nhân sinh năm 1994 đều hoàn hảo.

Ngay dịp đầu năm mới, Cúc Tịnh Y đã tặng "phúc lợi" cho các fan hâm mộ.



