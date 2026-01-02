Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ" gây tranh cãi: Người vợ lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài đăng của một người phụ nữ khoe chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ". Cụ thể, người vợ đăng ảnh học bạ cấp 3 của chồng và cho biết chồng học lực yếu, trung bình toàn 4 phẩy nhưng "không sao, học dốt mà cứ mang nhiều tiền về cho vợ. Thu nhập hơn cả kỹ sư, thạc sĩ thì vợ vẫn yêu".

Bài đăng lập tức đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những người cho rằng chia sẻ của người vợ mang tính chất hài hước, vui đùa thì cũng không ít quan điểm cho rằng người phụ nữ này xem nhẹ giá trị của học vấn và thiếu sự tôn trọng đối với những người làm công việc chuyên môn như kỹ sư, thạc sĩ.

Được biết, chủ nhân bài đăng nói trên là chị M.T.L. (sống ở Hà Nội). Chia sẻ trên báo Dân trí, chị L. cho biết khá bất ngờ khi bài đăng lan truyền mạnh và bị hiểu theo nhiều chiều hướng. Chị L. nói, bản thân chỉ đăng cho vui, không nghĩ nhiều, kiểu vợ chồng trêu đùa, ai hiểu thì trêu lại cho vui, không ngờ bài viết lại lên xu hướng, thu hút nhiều người xem.

Người phụ nữ thừa nhận cách dùng từ trong bài đăng là chưa phù hợp, hơi nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm dù ý định ban đầu của bài viết hoàn toàn không nhằm phủ định vai trò của việc học hay đề cao chuyện "học dốt mà giàu". Chị L. thú thật không ai lại tự hào về việc học dốt.

Bài đăng của chị L. gây xôn xao mạng xã hội.

Theo chị L., chồng chị tuy lực học ở trường lớp không nổi trội song lại có tay nghề vững trong lĩnh vực bếp. Anh luôn chăm chỉ rèn luyện và học hỏi trong quá trình làm việc. Nhờ quá trình lao động nghiêm túc, tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng, anh đã có được thành công trong sự nghiệp chứ không phải "ăn may" hay phủ định vai trò của tri thức.

Chị L. nói thêm, chị không có quan điểm phủ nhận giá trị của con đường học tập chính quy, và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ coi thường việc học đại học hay phủ nhận giá trị của bằng cấp bởi bản thân chị cũng từng học đại học.

Người phụ nữ đã đọc nhiều bình luận trái chiều và tự nhìn nhận lại cách sử dụng mạng xã hội của mình sau sự việc vừa qua. Đây là bài học để chị cẩn trọng hơn trong cách diễn đạt. Chị L. cũng mong dư luận nhìn nhận câu chuyện một cách công bằng hơn, không tuyệt đối hóa một bài đăng cá nhân thành quan điểm sống hay thông điệp xã hội.

Hồi tháng 6/2025, một nam giáo viên Trường THPT Nam Đàn 2, Nghệ An cũng gây tranh cãi trong dư luận khi phát ngôn: "Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân" trong lúc đang làm nhiệm vụ coi thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An năm học 2025-2026.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, nam giáo viên cho biết sự việc xảy ra vào cuối buổi thi môn Ngữ Văn hôm 3/6/2025, khi còn khoảng 10 phút nữa là hết giờ. Lúc này, có một số thí sinh lên xin giấy thi để tiếp tục làm bài, nam giáo viên có trêu đùa với giám thị coi thi thứ 2 là "học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê". Ông nói thêm rằng bản thân không trao đổi với bất cứ học sinh nào và không biết lý do vì sao học sinh nghe được.

Nam giáo viên không nghĩ câu chuyện riêng tư trao đổi với đồng nghiệp lại gây ra dư luận không tốt và xin rút kinh nghiệm. Giáo viên này sau đó đã bị đình chỉ việc coi thi ở môn tiếp theo.



