“Khẩu vị” người mua căn hộ thay đổi thế nào hậu sáp nhập?

Căn hộ quanh tuyến hạ tầng trọng điểm bắt đầu nhích giá

Các dự án căn hộ tại Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM) thời gian gần đây đồng loạt thiết lập mặt bằng giá mới, ghi nhận mức tăng trung bình từ 7 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, những dự án nằm gần các tuyến hạ tầng trọng điểm như Quốc lộ 13 (chuẩn bị mở rộng lên 60m đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình), metro số 1, Vành đai 3 và Vành đai 4 ghi nhận mức giá cao hơn mặt bằng chung.

Đơn cử, dự án Landmark Bình Dương của Phú Cường Group nằm ngay bệnh viện Hạnh Phúc, mặt tiền Quốc lộ 13 hiện đang rumor ra thị trường mức giá từ 70 triệu đồng/m2.

Tương tự, The Emerald Boulevard Bình Dương của CĐT Lê Phong đang rumor với giá từ 70 triệu/m2, quy mô hơn 650 căn hộ.

Ngoài ra, một dự án khác đang được chú ý là Hồ Gươm Xanh của TBS Group đang rục rịch ra thị trường mức 65 - 70 triệu/m2 hay Urban Green với giá 75 - 85 triệu/m2, Habitat với mức giá 55 - 60 triệu/m2.

"Tịnh tiến" về khu vực Thành Phố Mới, có thể kể đến Midori Park The Glory (Thành Phố Mới) của Becamex Tokyu đang được dự đoán có giá từ 58 - 60 triệu/m2.

Dự án The Emerald 68 của "bộ đôi" chủ đầu tư Tập đoàn Lê Phong và Coteccons. Ảnh: Quốc Dũng

Tại mặt tiền Quốc lộ 13, dự án The Emerald 68 của "bộ đôi" chủ đầu tư Tập đoàn Lê Phong và Coteccons đang xây tầng 22/39, được chào bán 52 - 55 triệu đồng/m2 - mức giá dễ thở so với dòng căn hộ cao cấp tại khu Đông TP. HCM thời điểm hiện tại. Sắp tới, khi Quốc lộ 13 mở rộng, kết hợp tuyến metro số 2 được đầu tư đi ngang qua dự án, dự kiến mức giá sẽ tăng đáng kể.

Ngày 10/8, chủ đầu tư sẽ ra mắt Tháp Mega với toàn bộ căn hộ có ban công. Chính sách bán hàng nổi bật: thanh toán 10% (tương đương 230 triệu đồng), BIDV cho vay 70%, tài trợ lãi suất và ân hạn gốc 3 năm, dòng tiền thanh toán chỉ 0,5%/tháng. Khách hàng thanh toán nhanh được giảm ngay 2% và hoàn tiền 7% giá trị sản phẩm.

Một số dự án khác cũng có sự điều chỉnh giá: Orchard Grand - Sycamore của CapitaLand (Thành Phố Mới) tăng hơn 5 triệu đồng/m2, hiện đạt gần 60 triệu đồng/m2; The Gió Riverside (An Gia) từ 40 triệu đồng/m2 nay lên 55 triệu đồng/m2.

Theo CBRE, quý 2/2025, giá chung cư tại Bình Dương (cũ) tăng 11%, Long An (cũ) 19%, Đồng Nai 10%. Dữ liệu từ Nhà Tốt cho thấy Long An (cũ) tăng gần 19%, Bình Dương (cũ) 11%, Đồng Nai (cũ) chỉ 2% do ít nguồn cung mới. Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng sau sáp nhập địa giới hành chính, cùng làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ. Việc sáp nhập vào TP.HCM góp phần đơn giản hóa thủ tục, mở rộng quy hoạch, tạo lực đẩy cho bất động sản vùng ven.

Nhu cầu phân hoá mạnh, lộ diện khu vực được quan tâm

Bà Huỳnh Thị Kim Thanh - Quản lý Bộ phận Tư vấn Đầu tư Savills Việt Nam nhận định: các tuyến hạ tầng trọng điểm như vành đai, cao tốc, metro đang thúc đẩy xu hướng phát triển đô thị ly tâm. Theo bà, những dự án này "không chỉ cải thiện khả năng kết nối vùng miền mà còn mang lại giá trị gia tăng to lớn cho các khu vực lân cận, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản tại những điểm đến mới".

Thực tế cho thấy, khi đầu tư công được đẩy mạnh, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã tạo sức hút dòng tiền nhà đầu tư đổ vào khu vực kết nối, từ đó giúp giá bất động sản tăng và thanh khoản cải thiện rõ nét.

Tuy nhiên, không phải khu vực nào cũng tiềm năng như nhau. Chỉ những dự án nằm tiếp giáp trực tiếp TP.HCM mở rộng như phường Bình Hòa, Lái Thiêu - nơi có hạ tầng sẵn có, cư dân hiện hữu và kết nối nhanh đến trung tâm mới thực sự hấp dẫn, đặc biệt ở phân khúc căn hộ cao cấp với biên độ tăng giá lớn.

Trong bối cảnh thị trường mới, việc một dự án chuẩn chỉnh về pháp lý, có đủ điều kiện mua bán và tiến độ xây dựng đảm bảo sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư. Ảnh: Quốc Dũng.

Trong bối cảnh thị trường tái cấu trúc, quá trình sáp nhập hành chính và mở rộng đô thị đang đặt ra nhiều thay đổi về quy hoạch. Điều này khiến việc một dự án có đủ điều kiện mua bán là điều không hề đơn giản. Thị trường vì thế ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi người mua tập trung vào các dự án pháp lý đầy đủ, tiến độ xây dựng đảm bảo và nằm gần hạ tầng trọng điểm. Đây đang được xem là điểm rơi an toàn cho dòng tiền đón đầu chu kỳ tăng giá mới.

Theo các chuyên gia, thị trường tiếp tục phân hóa mạnh. Khu vực có hạ tầng kết nối tốt, pháp lý rõ và tiện ích đồng bộ sẽ duy trì được nhịp tăng ổn định. Ngược lại, các khu vực xa trung tâm, hạ tầng yếu kém sẽ gặp khó về thanh khoản.

Gần đây, tâm lý "tất bật" tìm nơi an cư của người mua nhà trở nên rõ rệt. Hầu hết các dự án căn hộ mới tại khu Đông TP.HCM ghi nhận sức cầu tích cực, đặc biệt ở những dự án nằm cận kề TP.HCM như phường Bình Hoà, phường Lái Thiêu nhờ gần các tuyến giao thông đang được đầu tư mạnh.

Không chỉ lo ngại bỏ lỡ cơ hội sở hữu bất động sản giá hợp lý, người mua còn nhận thấy đây là thời điểm phù hợp để đưa ra quyết định an cư hoặc đầu tư trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền TP.HCM mới. Với tâm thế "đi trước đón đầu", người mua có thể tận dụng bước ngoặt thị trường để gia tăng cơ hội sở hữu cũng như lợi nhuận trung và dài hạn.

Ông Trần Khánh Quang, chuyên gia đầu tư bất động sản, nhận định: Để trở thành "tâm điểm" khu Đông TP.HCM, dự án cần hội tụ đủ yếu tố như mức giá hợp lý, pháp lý rõ ràng, tiến độ và chất lượng thi công đảm bảo. Cộng hưởng với vị trí kết nối thuận tiện, đặc biệt khi Quốc lộ 13 mở rộng và metro số 2 được triển khai sẽ là "cú hích" thúc đẩy giá nhà tăng mạnh.